https://ukraina.ru/20250404/1062266634.html

Создана система страха и репрессий. Украинские эксперты и политики о происходящем в их стране

Создана система страха и репрессий. Украинские эксперты и политики о происходящем в их стране - 04.04.2025 Украина.ру

Создана система страха и репрессий. Украинские эксперты и политики о происходящем в их стране

На Украине эксперты, политики и ЛОМы (лидеры общественного мнения) думают над тем, что было бы, если бы Киев при распаде СССР не отдал бы ядерное оружие, была ли возможность избежать войну и что будет со страной после того, когда эта война закончится.

2025-04-04T05:27

2025-04-04T05:27

2025-04-04T05:27

эксклюзив

сво

украина

россия

сша

дональд трамп

переговоры

константин бондаренко

александр дубинский

владимир зеленский

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Покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко выразил уверенность в том, что если бы не было Майдана, как результата целенаправленной работы Запада, то не было бы и войны. Об этом он сказал, отвечая на вопросы подписчиков одного из ютуб-каналов.Теперь же Украину ждет печальное будущее. США при Трампе будут смотреть на Украину только с точки зрения экономической целесообразности."Если при Байдене считали, что очень важно поддерживать Украину (киевский режим – Ред.) геополитически, вкладывать в нее деньги и прочее, потому что это триггер против России, которая является геополитическим конкурентом, то при Трампе это очень просто – что может дать нам Украина? Максимум 500 миллиардов, которые мы можем получить, если будем добывать редкоземельные металлы и другие полезные ископаемые. Что может дать нам сотрудничество с Россией? Несколько триллионов долларов. Вот чаша весов… значит, сотрудничаем с Россией", - обрисовал политолог новый подход США к украинскому вопросу.При этом Украину как актив Вашингтон вполне может разделить с той же Россией, такой может быть подход, считает Бондаренко. По его словам, при этом Украина будет лишена не только возможности реванша, но она "будет лишена субъектности, лишена суверенитета и т.д.","Поэтому, понятное дело, я отношусь к этому отрицательно. Но мне кажется, что на сегодняшний день это вариант безальтернативный", - сказал политолог в эфире канала журналиста Александра Шелеста*.Он также ответил на вопрос, что было бы, если бы при распаде Союза Киев сохранил бы ядерное оружие. По его словам, ничего хорошего для Украины это бы не принесло – ядерный чемоданчик все равно находился бы в Москве, и при при определенных условиях (при возможной попытке Киева взять ракеты под свой контроль) Россия вместо первой чеченской войны получила бы "первую украинскую" в 90-х годах – "при молчаливом согласии мирового сообщества".Что сейчас? Разговоры о возможности проведения на Украине выборов имеют основания, у Киева клинчевая ситуация, Зеленский утратил легитимность и не может ничего подписать, в том числе не может подписать соглашение о мире, поэтому выборы действительно вполне вероятны, считает политолог. При этом он указал, что эра благоденствия и в этом случае не наступит, автократический режим в стране сохранится, поскольку во всем мире сейчас "демократия вышла из моды".Тем временем в Киеве все же продолжают использовать воспоминания о демократии в попытках решения политических задач. Так, сам находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский записал видеообращения к ключевым лидерам американского Конгресса и Сената с призывом остановить "зеленизм" на Украине, как когда-то остановили маккартизм в Америке."Рассказал им, что такое "зеленизм" - украинская версия маккартизма. Если в США в 50-х людей преследовали за "антиамериканизм", то в сегодняшней Украине - все вокруг “русские агенты” и личные враги (главы ОП – Ред.) Ермака с Зеленским. Заговори о мире - ты русский агент. Потребуй выборы - в тюрьму. Критикуешь Зеленского? Госизменник!", - написал опальный политик в своем блоге.По его словам, "это система страха и репрессий, созданная Зеленским и его 5-6 менеджерами, под прикрытием "демократии".Дубинский добавил, что Америка в свое время смогла остановить Маккарти, а на Украине сейчас "Зеленский устраняет всех, кто пытается остановить зеленизм". По мнению нардепа, "сегодня у США есть шанс помочь остановить зеленизм, пока он не уничтожил свободу и саму Украину".Пока нардеп призывает американцев защитить какую-то "свободу" (уничтоженную на Украине еще в 2014 году), украинский философ Сергей Дацюк обеспокоился тем фактом, что предлагаемый Трампом Киеву договор о редкоземах – по сути "колониальный"."Понимает ли Трамп, что наш (киевского режима – Ред.) выбор – это выбор между быть колонией России и быть колонией и России, и США? Поскольку полностью из колониального статуса России при замораживании войны мы не уйдём. И что для нас игра между очень плохим и плохим", - заявил философ в эфире ютуб-канала "Дикий Live".Дацюк также отметил, что он пока не видит, чтобы Трамп действовал в интересах Украины – дескать, "Россия больше, и раскланиваться перед ней или упреждать ее интересы Трампу нужно гораздо больше", чем делать то же самое перед Киевом.* Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале Сергея Зуева "Зеленский страшнее Гитлера". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране"

https://ukraina.ru/20250401/1062163583.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, россия, сша, дональд трамп, переговоры, константин бондаренко, александр дубинский, владимир зеленский, политика, экономика, эксперты