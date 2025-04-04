Создана система страха и репрессий. Украинские эксперты и политики о происходящем в их стране - 04.04.2025 Украина.ру
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Создана система страха и репрессий. Украинские эксперты и политики о происходящем в их стране
Создана система страха и репрессий. Украинские эксперты и политики о происходящем в их стране - 04.04.2025 Украина.ру
Создана система страха и репрессий. Украинские эксперты и политики о происходящем в их стране
На Украине эксперты, политики и ЛОМы (лидеры общественного мнения) думают над тем, что было бы, если бы Киев при распаде СССР не отдал бы ядерное оружие, была ли возможность избежать войну и что будет со страной после того, когда эта война закончится.
2025-04-04T05:27
2025-04-04T05:27
эксклюзив
сво
украина
россия
сша
дональд трамп
переговоры
константин бондаренко
александр дубинский
владимир зеленский
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Покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко выразил уверенность в том, что если бы не было Майдана, как результата целенаправленной работы Запада, то не было бы и войны. Об этом он сказал, отвечая на вопросы подписчиков одного из ютуб-каналов.Теперь же Украину ждет печальное будущее. США при Трампе будут смотреть на Украину только с точки зрения экономической целесообразности."Если при Байдене считали, что очень важно поддерживать Украину (киевский режим – Ред.) геополитически, вкладывать в нее деньги и прочее, потому что это триггер против России, которая является геополитическим конкурентом, то при Трампе это очень просто – что может дать нам Украина? Максимум 500 миллиардов, которые мы можем получить, если будем добывать редкоземельные металлы и другие полезные ископаемые. Что может дать нам сотрудничество с Россией? Несколько триллионов долларов. Вот чаша весов… значит, сотрудничаем с Россией", - обрисовал политолог новый подход США к украинскому вопросу.При этом Украину как актив Вашингтон вполне может разделить с той же Россией, такой может быть подход, считает Бондаренко. По его словам, при этом Украина будет лишена не только возможности реванша, но она "будет лишена субъектности, лишена суверенитета и т.д.","Поэтому, понятное дело, я отношусь к этому отрицательно. Но мне кажется, что на сегодняшний день это вариант безальтернативный", - сказал политолог в эфире канала журналиста Александра Шелеста*.Он также ответил на вопрос, что было бы, если бы при распаде Союза Киев сохранил бы ядерное оружие. По его словам, ничего хорошего для Украины это бы не принесло – ядерный чемоданчик все равно находился бы в Москве, и при при определенных условиях (при возможной попытке Киева взять ракеты под свой контроль) Россия вместо первой чеченской войны получила бы "первую украинскую" в 90-х годах – "при молчаливом согласии мирового сообщества".Что сейчас? Разговоры о возможности проведения на Украине выборов имеют основания, у Киева клинчевая ситуация, Зеленский утратил легитимность и не может ничего подписать, в том числе не может подписать соглашение о мире, поэтому выборы действительно вполне вероятны, считает политолог. При этом он указал, что эра благоденствия и в этом случае не наступит, автократический режим в стране сохранится, поскольку во всем мире сейчас "демократия вышла из моды".Тем временем в Киеве все же продолжают использовать воспоминания о демократии в попытках решения политических задач. Так, сам находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский записал видеообращения к ключевым лидерам американского Конгресса и Сената с призывом остановить "зеленизм" на Украине, как когда-то остановили маккартизм в Америке."Рассказал им, что такое "зеленизм" - украинская версия маккартизма. Если в США в 50-х людей преследовали за "антиамериканизм", то в сегодняшней Украине - все вокруг “русские агенты” и личные враги (главы ОП – Ред.) Ермака с Зеленским. Заговори о мире - ты русский агент. Потребуй выборы - в тюрьму. Критикуешь Зеленского? Госизменник!", - написал опальный политик в своем блоге.По его словам, "это система страха и репрессий, созданная Зеленским и его 5-6 менеджерами, под прикрытием "демократии".Дубинский добавил, что Америка в свое время смогла остановить Маккарти, а на Украине сейчас "Зеленский устраняет всех, кто пытается остановить зеленизм". По мнению нардепа, "сегодня у США есть шанс помочь остановить зеленизм, пока он не уничтожил свободу и саму Украину".Пока нардеп призывает американцев защитить какую-то "свободу" (уничтоженную на Украине еще в 2014 году), украинский философ Сергей Дацюк обеспокоился тем фактом, что предлагаемый Трампом Киеву договор о редкоземах – по сути "колониальный"."Понимает ли Трамп, что наш (киевского режима – Ред.) выбор – это выбор между быть колонией России и быть колонией и России, и США? Поскольку полностью из колониального статуса России при замораживании войны мы не уйдём. И что для нас игра между очень плохим и плохим", - заявил философ в эфире ютуб-канала "Дикий Live".Дацюк также отметил, что он пока не видит, чтобы Трамп действовал в интересах Украины – дескать, "Россия больше, и раскланиваться перед ней или упреждать ее интересы Трампу нужно гораздо больше", чем делать то же самое перед Киевом.* Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале Сергея Зуева "Зеленский страшнее Гитлера". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране"
https://ukraina.ru/20250401/1062163583.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, украина, россия, сша, дональд трамп, переговоры, константин бондаренко, александр дубинский, владимир зеленский, политика, экономика, эксперты
Эксклюзив, СВО, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, переговоры, Константин Бондаренко, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, политика, экономика, эксперты

Создана система страха и репрессий. Украинские эксперты и политики о происходящем в их стране

05:27 04.04.2025
 
© Украина.руКоллаж: что говорят эксперты: Монтян, Семченко, Бондаренко
Коллаж: что говорят эксперты: Монтян, Семченко, Бондаренко - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На Украине эксперты, политики и ЛОМы (лидеры общественного мнения) думают над тем, что было бы, если бы Киев при распаде СССР не отдал бы ядерное оружие, была ли возможность избежать войну и что будет со страной после того, когда эта война закончится.
Покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко выразил уверенность в том, что если бы не было Майдана, как результата целенаправленной работы Запада, то не было бы и войны. Об этом он сказал, отвечая на вопросы подписчиков одного из ютуб-каналов.
Теперь же Украину ждет печальное будущее. США при Трампе будут смотреть на Украину только с точки зрения экономической целесообразности.
"Если при Байдене считали, что очень важно поддерживать Украину (киевский режим – Ред.) геополитически, вкладывать в нее деньги и прочее, потому что это триггер против России, которая является геополитическим конкурентом, то при Трампе это очень просто – что может дать нам Украина? Максимум 500 миллиардов, которые мы можем получить, если будем добывать редкоземельные металлы и другие полезные ископаемые. Что может дать нам сотрудничество с Россией? Несколько триллионов долларов. Вот чаша весов… значит, сотрудничаем с Россией", - обрисовал политолог новый подход США к украинскому вопросу.
При этом Украину как актив Вашингтон вполне может разделить с той же Россией, такой может быть подход, считает Бондаренко. По его словам, при этом Украина будет лишена не только возможности реванша, но она "будет лишена субъектности, лишена суверенитета и т.д.",
"Поэтому, понятное дело, я отношусь к этому отрицательно. Но мне кажется, что на сегодняшний день это вариант безальтернативный", - сказал политолог в эфире канала журналиста Александра Шелеста*.
Коллаж: что говорят эксперты: Пальчевский, Золотарев, Ищенко - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
1 апреля, 04:47
С Трампом разругались, а у Европы кошелек пуст. Украинские эксперты о "европейском выборе" На Украине начинают задумываться над тем, правильным ли был "европейский выбор", куда в итоге пришли. Гадают, действительно ли Европа сможет помочь Киеву продолжить противостояние с Россией без помощи США.
Он также ответил на вопрос, что было бы, если бы при распаде Союза Киев сохранил бы ядерное оружие. По его словам, ничего хорошего для Украины это бы не принесло – ядерный чемоданчик все равно находился бы в Москве, и при при определенных условиях (при возможной попытке Киева взять ракеты под свой контроль) Россия вместо первой чеченской войны получила бы "первую украинскую" в 90-х годах – "при молчаливом согласии мирового сообщества".
Что сейчас? Разговоры о возможности проведения на Украине выборов имеют основания, у Киева клинчевая ситуация, Зеленский утратил легитимность и не может ничего подписать, в том числе не может подписать соглашение о мире, поэтому выборы действительно вполне вероятны, считает политолог. При этом он указал, что эра благоденствия и в этом случае не наступит, автократический режим в стране сохранится, поскольку во всем мире сейчас "демократия вышла из моды".
Тем временем в Киеве все же продолжают использовать воспоминания о демократии в попытках решения политических задач. Так, сам находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский записал видеообращения к ключевым лидерам американского Конгресса и Сената с призывом остановить "зеленизм" на Украине, как когда-то остановили маккартизм в Америке.
"Рассказал им, что такое "зеленизм" - украинская версия маккартизма. Если в США в 50-х людей преследовали за "антиамериканизм", то в сегодняшней Украине - все вокруг “русские агенты” и личные враги (главы ОП – Ред.) Ермака с Зеленским. Заговори о мире - ты русский агент. Потребуй выборы - в тюрьму. Критикуешь Зеленского? Госизменник!", - написал опальный политик в своем блоге.
По его словам, "это система страха и репрессий, созданная Зеленским и его 5-6 менеджерами, под прикрытием "демократии".
Дубинский добавил, что Америка в свое время смогла остановить Маккарти, а на Украине сейчас "Зеленский устраняет всех, кто пытается остановить зеленизм". По мнению нардепа, "сегодня у США есть шанс помочь остановить зеленизм, пока он не уничтожил свободу и саму Украину".
Пока нардеп призывает американцев защитить какую-то "свободу" (уничтоженную на Украине еще в 2014 году), украинский философ Сергей Дацюк обеспокоился тем фактом, что предлагаемый Трампом Киеву договор о редкоземах – по сути "колониальный".
"Понимает ли Трамп, что наш (киевского режима – Ред.) выбор – это выбор между быть колонией России и быть колонией и России, и США? Поскольку полностью из колониального статуса России при замораживании войны мы не уйдём. И что для нас игра между очень плохим и плохим", - заявил философ в эфире ютуб-канала "Дикий Live".
Дацюк также отметил, что он пока не видит, чтобы Трамп действовал в интересах Украины – дескать, "Россия больше, и раскланиваться перед ней или упреждать ее интересы Трампу нужно гораздо больше", чем делать то же самое перед Киевом.
* Признан иноагентом в РФ
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале Сергея Зуева "Зеленский страшнее Гитлера". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране"
 
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