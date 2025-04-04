Украина не должна использовать зерновую сделку, чтобы угрожать гаваням в Крыму и Севастополе — эксперт
Черноморская инициатива не должна привести к тому, что киевский режим, воспользовавшись ею, вновь начал угрожать российским гаваням в Крыму и Севастополе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян
Сейчас в ходе российско-американских переговоров обсуждается вопрос о возвращении к Черноморской зерновой инициативе. При этом давно известно и о поставках оружия на Украину через черноморские порты, и о украинских морских беспилотниках.
У украинских военных есть противокорабельные ракеты "Гарпун", которые бьют на 280 километров, а также множество морских дронов типа "Магура", способных нести взрывчатку от 250 до 800 килограммов, указал Ераносян.
К тому же, на борт морских беспилотников могут устанавливаться специальные модули, которые дают возможность запустить не только с сухогруза, но и с прогулочной яхты, добавил собеседник издания.
"И если Москва и Вашингтон все же договорятся о возобновлении зерновой сделки, наши службы должны по согласованию с теми же турками (все-таки они не заинтересованы в террористических атаках на "Турецкий поток", который пролегает по дну Черного моря) организовать досмотры гражданских судов, которые проходят от Очакова до Констанцы и на Босфор", — подчеркнул Ераносян.
Черноморская инициатива не должна привести к тому, что киевский режим, воспользовавшись ею, вновь начал угрожать российским гаваням в Крыму и Севастополе, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.
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