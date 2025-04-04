https://ukraina.ru/20250404/1062271121.html

Украина не должна использовать зерновую сделку, чтобы угрожать гаваням в Крыму и Севастополе — эксперт

Украина не должна использовать зерновую сделку, чтобы угрожать гаваням в Крыму и Севастополе — эксперт - 04.04.2025 Украина.ру

Украина не должна использовать зерновую сделку, чтобы угрожать гаваням в Крыму и Севастополе — эксперт

Черноморская инициатива не должна привести к тому, что киевский режим, воспользовавшись ею, вновь начал угрожать российским гаваням в Крыму и Севастополе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян

2025-04-04T05:00

2025-04-04T05:00

2025-04-04T05:00

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владимир ераносян

зерновая сделка

черное море

турецкий поток

босфор

дроны

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Сейчас в ходе российско-американских переговоров обсуждается вопрос о возвращении к Черноморской зерновой инициативе. При этом давно известно и о поставках оружия на Украину через черноморские порты, и о украинских морских беспилотниках.По словам эксперта, на Украине действительно налажена логистика через Измаил и Затоку. У украинских военных есть противокорабельные ракеты "Гарпун", которые бьют на 280 километров, а также множество морских дронов типа "Магура", способных нести взрывчатку от 250 до 800 килограммов, указал Ераносян.К тому же, на борт морских беспилотников могут устанавливаться специальные модули, которые дают возможность запустить не только с сухогруза, но и с прогулочной яхты, добавил собеседник издания."И если Москва и Вашингтон все же договорятся о возобновлении зерновой сделки, наши службы должны по согласованию с теми же турками (все-таки они не заинтересованы в террористических атаках на "Турецкий поток", который пролегает по дну Черного моря) организовать досмотры гражданских судов, которые проходят от Очакова до Констанцы и на Босфор", — подчеркнул Ераносян.Черноморская инициатива не должна привести к тому, что киевский режим, воспользовавшись ею, вновь начал угрожать российским гаваням в Крыму и Севастополе, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250327/1062069244.html

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новости, украина, крым, севастополь, владимир ераносян, зерновая сделка, черное море, турецкий поток, босфор, дроны, ракеты, сво, спецоперация