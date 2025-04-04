Украина не должна использовать зерновую сделку, чтобы угрожать гаваням в Крыму и Севастополе — эксперт - 04.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250404/1062271121.html
Украина не должна использовать зерновую сделку, чтобы угрожать гаваням в Крыму и Севастополе — эксперт
Украина не должна использовать зерновую сделку, чтобы угрожать гаваням в Крыму и Севастополе — эксперт - 04.04.2025 Украина.ру
Украина не должна использовать зерновую сделку, чтобы угрожать гаваням в Крыму и Севастополе — эксперт
Черноморская инициатива не должна привести к тому, что киевский режим, воспользовавшись ею, вновь начал угрожать российским гаваням в Крыму и Севастополе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян
2025-04-04T05:00
2025-04-04T05:00
новости
украина
крым
севастополь
владимир ераносян
зерновая сделка
черное море
турецкий поток
босфор
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062059578_0:216:2875:1833_1920x0_80_0_0_de825140373306d0ce5a88ecf506d2c1.jpg
Сейчас в ходе российско-американских переговоров обсуждается вопрос о возвращении к Черноморской зерновой инициативе. При этом давно известно и о поставках оружия на Украину через черноморские порты, и о украинских морских беспилотниках.По словам эксперта, на Украине действительно налажена логистика через Измаил и Затоку. У украинских военных есть противокорабельные ракеты "Гарпун", которые бьют на 280 километров, а также множество морских дронов типа "Магура", способных нести взрывчатку от 250 до 800 килограммов, указал Ераносян.К тому же, на борт морских беспилотников могут устанавливаться специальные модули, которые дают возможность запустить не только с сухогруза, но и с прогулочной яхты, добавил собеседник издания."И если Москва и Вашингтон все же договорятся о возобновлении зерновой сделки, наши службы должны по согласованию с теми же турками (все-таки они не заинтересованы в террористических атаках на "Турецкий поток", который пролегает по дну Черного моря) организовать досмотры гражданских судов, которые проходят от Очакова до Констанцы и на Босфор", — подчеркнул Ераносян.Черноморская инициатива не должна привести к тому, что киевский режим, воспользовавшись ею, вновь начал угрожать российским гаваням в Крыму и Севастополе, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250327/1062069244.html
украина
крым
севастополь
черное море
босфор
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062059578_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_3def1730b32a8d46e2e5f3e8cb4c2321.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, крым, севастополь, владимир ераносян, зерновая сделка, черное море, турецкий поток, босфор, дроны, ракеты, сво, спецоперация
Новости, Украина, Крым, Севастополь, Владимир Ераносян, зерновая сделка, Черное море, турецкий поток, Босфор, дроны, ракеты, СВО, Спецоперация

Украина не должна использовать зерновую сделку, чтобы угрожать гаваням в Крыму и Севастополе — эксперт

05:00 04.04.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРакетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в порт Одессы
Ракетный эсминец США Дональд Кук вошел в порт Одессы - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Черноморская инициатива не должна привести к тому, что киевский режим, воспользовавшись ею, вновь начал угрожать российским гаваням в Крыму и Севастополе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян
Сейчас в ходе российско-американских переговоров обсуждается вопрос о возвращении к Черноморской зерновой инициативе. При этом давно известно и о поставках оружия на Украину через черноморские порты, и о украинских морских беспилотниках.
По словам эксперта, на Украине действительно налажена логистика через Измаил и Затоку.
У украинских военных есть противокорабельные ракеты "Гарпун", которые бьют на 280 километров, а также множество морских дронов типа "Магура", способных нести взрывчатку от 250 до 800 килограммов, указал Ераносян.
К тому же, на борт морских беспилотников могут устанавливаться специальные модули, которые дают возможность запустить не только с сухогруза, но и с прогулочной яхты, добавил собеседник издания.
"И если Москва и Вашингтон все же договорятся о возобновлении зерновой сделки, наши службы должны по согласованию с теми же турками (все-таки они не заинтересованы в террористических атаках на "Турецкий поток", который пролегает по дну Черного моря) организовать досмотры гражданских судов, которые проходят от Очакова до Констанцы и на Босфор", — подчеркнул Ераносян.
Черноморская инициатива не должна привести к тому, что киевский режим, воспользовавшись ею, вновь начал угрожать российским гаваням в Крыму и Севастополе, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.
Украина в международном контексте
27 марта, 05:13
"Зерновая сделка 2.0", подключение к SWIFT и упрямство Евросоюза. Украина в международном контекстеЭкспертные консультации делегаций России с США в Эр-Рияде, начавшиеся 24 марта, продолжались 12 часов, а первые официальные заявления по их итогам появились спустя почти сутки после их завершения
 
НовостиУкраинаКрымСевастопольВладимир Ераносянзерновая сделкаЧерное моретурецкий потокБосфордроныракетыСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:32Дмитриев по просьбе Трампа встретился с сенаторами в Белом доме — СМИ
07:15Окружение Трампа отговаривает его от разговора с Путиным до согласия на полное прекращение огня - NBC
07:00Михаил Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр
06:00ВСУ "прут" из Марьино, накал боев нарастает: Алехин рассказал о тяжелых боях за Демидовку и Поповку
05:45Развязка в Дзержинске, котел в Богатыре, планы на Константиновку: эксперт про основные задачи ВС РФ
05:31Фотоальбом Победы: Весна 1944 года. 2-й Украинский фронт вышел к реке Прут на границе с Румынией
05:30Когда ВСУ увязнут под Сумами, ВС РФ смогут активнее наступать в Донецке, Харькове и на Запорожье — Евсеев
05:27Создана система страха и репрессий. Украинские эксперты и политики о происходящем в их стране
05:19Взлет и падение европейской империи. О чем свидетельствуют новые союзы на Балканах
05:00Украина не должна использовать зерновую сделку, чтобы угрожать гаваням в Крыму и Севастополе — эксперт
04:59"Это цинизм высшего сорта". Что говорят на Украине о тарифной войне Трампа, в которую попала и Украина
04:38Это ужасно, морально и политически отталкивающе, но они его убьют. Польские журналисты о судьбе Молчанова
04:30Его не ждёт судьба Каддафи: Краснов объяснил, настигнет ли самого Трампа "психологический дедлайн"
04:10"Перепуганный заяц с маской льва": эксперт о том, как Трамп будет добиваться прогресса по перемирию
03:30Эта угроза будет купирована: Ераносян объяснил, почему белгородская авантюра не разрастется до курской
21:40Олег Иванов о смысле визита Дмитриева в США: Трамп хочет быстрых результатов, но РФ предложит ему другое
21:00Последний рубеж. После Разлива ВС РФ смогут окружить Богатырь и зайти в Днепропетровскую область — Евсеев
20:52Одесский театр из-за русофобии опозорился в Латвии
20:45Разборки внутри ВСУ: Ераносян рассказал, почему Украина решила напасть на белгородское приграничье
20:35НАТО обеспокоено развитием военного сотрудничества России и Китая
Лента новостейМолния