Киевская "Каштанка" Романа Балаяна - 04.04.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250404/1062281401.html
Киевская "Каштанка" Романа Балаяна
Киевская "Каштанка" Романа Балаяна - 04.04.2025 Украина.ру
Киевская "Каштанка" Романа Балаяна
4 апреля 1976 на советские телеэкраны вышел снятый в Киеве на киностудии имени Довженко фильм "Каштанка" – экранизация одноименного рассказа Антона Павловича Чехова. Фильм был снят настолько талантливо и с привлечением таких известных московских актёров, что о Киевском происхождении этого фильма сегодня мало кто вспоминает
2025-04-04T08:00
2025-04-04T08:00
история
история
история ссср
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киев
олег табаков
кино
фильм
кинематограф
чехов
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В 1973 году советским телезрителям показали кинокомедию студии Довженко "Эффект Ромашкина". Это была первая работа режиссёра Романа Балаяна. Длительное время он не получал финансирования, а когда нашлись средства – снял то, что дали на киностудии. Сценарий фильма ему изначально не нравился, но переделать его в соответствии со своим видением ему запретили. В результате получившаяся картина самому Балаяну не нравилась и является, по его мнению, его наихудшей работой. Он даже никогда не видел её целиком и вздохнул с облегчением, когда цензура по каким-то своим соображениям сняла "Эффект Ромашкина" с показа.Но надо было реабилитироваться, иначе на студии на режиссёре могли поставить "крест", и Балаян решил пойти по наименее, как он считал, рискованному пути – экранизировать известную классику с хорошими актёрами. Его выбор остановился на чеховской "Каштанке"."Каштанка" уже была несколько раз экранизирована – в 1926 году одноименный фильм сняла Ольга Преображенская (картина долгое время считалась утерянной). В 1952 году был снят мультфильм "Каштанка". Роман Балаян хотел сделать непохожую на эти произведения сильную драму и осознавал, что придется работать с животными, а, значит, проблем будет много.Сценаристом картины стал Виктор Говяда – журналист, который успел поработать в таких изданиях как "Комсомольское знамя", "Вечерний Киев", "Комсомольская правда", "Рабочая газета". Он написал сценарии к фильмам "Лишний хлеб" (1966), "Тихие берега" (1972), "Свадьба" (1973).Кресло оператора занял Александр Итыгилов, работавший до этого на студии над фильмами "Иду к тебе..." (1971) и "Как закалялась сталь" (1973). Позже он переквалифицировался в режиссёры и снял такие нашумевшие фильмы, как "Продаётся медвежья шкура" (1980), "Если можешь, прости" (1984) и "Это мы, Господи!.." (1990).При подготовке к фильму Балаян скрупулезно ознакомился с работой цирковых дрессировщиков, пообщался с ними, узнал детали их работы. Стоит отметить, что и сам Чехов написал свой рассказ после того, как пообщался с известным дрессировщиком (первым заслуженным дрессировщиком Советского Союза) Владимиром Дуровым. Дуров написал книгу "Мои звери", в которой описал животных, с которыми выступал. Среди них были три по-настоящему уникальные собаки – Каштанка, Бишка и Запятайка: Каштанка исполняла разные трюки, Бишка хорошо разбиралась в музыке, а Запятайка могла легко показать на карте где, к примеру, находится Каспийское море. Чехов заинтересовался талантливыми собаками, и одна из них стала главным героем его рассказа.По сюжету картины, Каштанка теряет своего хозяина – столяра Луку Александровича и попадает к цирковому клоуну – мсье Жоржу, который ставит номера с животными, среди которых гусь Иван Иванович, кот Фёдор Тимофеевич, свинья Хавронья Ивановна. Каштанка обретает сценическое имя "Тётка" и тоже начинает выступать. Во время одного из выступлений получает травмы и погибает гусь. В финале, на одном из выступлений Каштанки присутствует её хозяин Лука Александрович и его сын Фёдор. Собака узнает хозяина и уходит от клоуна с ним.На роль мсье Жоржа Балаян пригласил выдающегося советского актера, настоящую "кинозвезду", актера легендарного театра "Современник" Олега Павловича Табакова. На его счету к тому времени уже было более 30 ролей в кино, среди которых "Шумный день" (1960), "Живые и мертвые" (1963), "Война и мир" (1965), "Гори, гори, моя звезда" (1969), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Лев Гурыч Синичкин" (1974), и многие многие другие, хорошо запомнившиеся зрителю.Луку Александровича сыграл не менее "звездный" московский артист Лев Константинович Дуров, представитель династии тех самых Дуровых, благодаря которым и появился чеховский рассказ "Каштанка". К 1975 году он сыграл в кинолентах "Доброе утро" (1955), "Я шагаю по Москве" (1963), "Бумбараш" (1971), "Старики-разбойники" (1971), "Большая перемена" (1972-73), в тех же "Семнадцать мгновений весны" (1973).Федю, сына столяра, сыграл Слава Борисов, почти в то же время принявший участие в съёмках другого менее известного фильма студии "Вы Петьку не видели?" (1975). Каштанку сыграла обычная рыжая собачка – помесь таксы и дворняги.В ленте практически нет кадров, в которых Олег Табаков и животные находятся вместе. Дело в том, что маститый актёр приезжал на съёмки всего на 2-3 часа, и животные просто не хотели находиться рядом с ним в кадре. Чтобы создать пирамиду из животных, съёмочной группе пришлось их буквально "скреплять" проволокой, которая осталась незамеченной для зрителей. При помощи проволоки научили курить и кота – животному попросту вложили в морду сигарету и зафиксировали голову проволокой, так что зритель опять же ничего не заподозрил. Многие кинокритики потом восхищались, что Балаян научился работать с животными – знали бы они, сколько нервов ему это "научился" стоило.Фильм получился не особо динамичным, как и большинство последующих работ Балаяна, часть кинокритиков даже назвала его весьма скучным. Однако он поднимал серьезные проблемы в обществе, например, отношение людей к братьям нашим меньшим. Несмотря на то, что Каштанке весьма хорошо живется у циркового клоуна, она все равно возвращается к своему прежнему хозяину. Во время одного из выступлений получает травмы гусь и умирает. Его смерть у Балаяна получилась весьма натуралистической и трагической. Это напоминание зрителям о том, что цирковая работа животных весьма опасная.Особой находкой фильма стало то, что в центре сюжета "Каштанки" судьба не столько собачки, сколько одинокого клоуна мсье Жоржа. Балаян усложнил его образ, у Чехова в рассказе он намного проще. Клоун сам стирает свой концертный костюм, один ужинает и курит в кресле в полной тишине, читает книги, иногда плачет. Свое одиночество Жорж может разделить только с питомцами. Иногда главный герой смотрит на портрет цирковой актрисы мисс Арабеллы, в которую скорее всего влюблен. Все меняется после того, как цирковая лошадь актрисы смертельно травмирует Ивана Ивановича.Когда во время одного из выступлений Каштанка узнает своего хозяина и сбегает к нему, зрители цирка аплодируют, думая, что это прописано по сценарию. Они не замечают тоску во взгляде мсье Жоржа, который, теряя свою "Тётку", еще более погружается в одиночество и беспросветность.Премьера "Каштанки" действительно поправила дела Романа Балаяна, он получил финансирование на новые киноленты, среди которых вскоре появились такие шедевры отечественного кино, как "Бирюк" (1977), "Полёты во сне и наяву" (1982), "Храни меня мой талисман" (1986). Кстати в "Бирюке" одну из главных ролей сыграла ворона, хотя после "Каштанки" режиссер зарекался больше с животными не работать.
https://ukraina.ru/20250117/1060336195.html
https://ukraina.ru/20230831/1049069477.html
https://ukraina.ru/20250303/1061479281.html
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история, история ссср, история украины, киев, олег табаков, кино, фильм, кинематограф, чехов
История, История, история СССР, история Украины, Киев, Олег Табаков, кино, фильм, кинематограф, Чехов

Киевская "Каштанка" Романа Балаяна

08:00 04.04.2025
 
"Каштанка". Кадр из фильма
Каштанка. Кадр из фильма
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Алексей Стаценко
публицист
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4 апреля 1976 на советские телеэкраны вышел снятый в Киеве на киностудии имени Довженко фильм "Каштанка" – экранизация одноименного рассказа Антона Павловича Чехова. Фильм был снят настолько талантливо и с привлечением таких известных московских актёров, что о Киевском происхождении этого фильма сегодня мало кто вспоминает
В 1973 году советским телезрителям показали кинокомедию студии Довженко "Эффект Ромашкина". Это была первая работа режиссёра Романа Балаяна. Длительное время он не получал финансирования, а когда нашлись средства – снял то, что дали на киностудии. Сценарий фильма ему изначально не нравился, но переделать его в соответствии со своим видением ему запретили. В результате получившаяся картина самому Балаяну не нравилась и является, по его мнению, его наихудшей работой. Он даже никогда не видел её целиком и вздохнул с облегчением, когда цензура по каким-то своим соображениям сняла "Эффект Ромашкина" с показа.
Но надо было реабилитироваться, иначе на студии на режиссёре могли поставить "крест", и Балаян решил пойти по наименее, как он считал, рискованному пути – экранизировать известную классику с хорошими актёрами. Его выбор остановился на чеховской "Каштанке".
"Каштанка" уже была несколько раз экранизирована – в 1926 году одноименный фильм сняла Ольга Преображенская (картина долгое время считалась утерянной). В 1952 году был снят мультфильм "Каштанка". Роман Балаян хотел сделать непохожую на эти произведения сильную драму и осознавал, что придется работать с животными, а, значит, проблем будет много.
Сценаристом картины стал Виктор Говяда – журналист, который успел поработать в таких изданиях как "Комсомольское знамя", "Вечерний Киев", "Комсомольская правда", "Рабочая газета". Он написал сценарии к фильмам "Лишний хлеб" (1966), "Тихие берега" (1972), "Свадьба" (1973).
Кресло оператора занял Александр Итыгилов, работавший до этого на студии над фильмами "Иду к тебе..." (1971) и "Как закалялась сталь" (1973). Позже он переквалифицировался в режиссёры и снял такие нашумевшие фильмы, как "Продаётся медвежья шкура" (1980), "Если можешь, прости" (1984) и "Это мы, Господи!.." (1990).
Полёты во сне и наяву. Кадр из фильма
17 января, 16:00История
"Полёты во сне и наяву", или Кризис переходного возраста Романа БалаянаК 1981 году у режиссёра Киностудии им. Довженко Романа Балаяна кризис переходного возраста 40-летних совпал с творческим кризисом. После снятого в 1977 году по мотивам тургеневских "Записок охотника" фильма "Бирюк" он снимать перестал. Студия предлагала ему производственные драмы, но он их делать не хотел. А что он хотел, он сам не знал
При подготовке к фильму Балаян скрупулезно ознакомился с работой цирковых дрессировщиков, пообщался с ними, узнал детали их работы. Стоит отметить, что и сам Чехов написал свой рассказ после того, как пообщался с известным дрессировщиком (первым заслуженным дрессировщиком Советского Союза) Владимиром Дуровым. Дуров написал книгу "Мои звери", в которой описал животных, с которыми выступал. Среди них были три по-настоящему уникальные собаки – Каштанка, Бишка и Запятайка: Каштанка исполняла разные трюки, Бишка хорошо разбиралась в музыке, а Запятайка могла легко показать на карте где, к примеру, находится Каспийское море. Чехов заинтересовался талантливыми собаками, и одна из них стала главным героем его рассказа.
По сюжету картины, Каштанка теряет своего хозяина – столяра Луку Александровича и попадает к цирковому клоуну – мсье Жоржу, который ставит номера с животными, среди которых гусь Иван Иванович, кот Фёдор Тимофеевич, свинья Хавронья Ивановна. Каштанка обретает сценическое имя "Тётка" и тоже начинает выступать. Во время одного из выступлений получает травмы и погибает гусь. В финале, на одном из выступлений Каштанки присутствует её хозяин Лука Александрович и его сын Фёдор. Собака узнает хозяина и уходит от клоуна с ним.
На роль мсье Жоржа Балаян пригласил выдающегося советского актера, настоящую "кинозвезду", актера легендарного театра "Современник" Олега Павловича Табакова. На его счету к тому времени уже было более 30 ролей в кино, среди которых "Шумный день" (1960), "Живые и мертвые" (1963), "Война и мир" (1965), "Гори, гори, моя звезда" (1969), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Лев Гурыч Синичкин" (1974), и многие многие другие, хорошо запомнившиеся зрителю.
Луку Александровича сыграл не менее "звездный" московский артист Лев Константинович Дуров, представитель династии тех самых Дуровых, благодаря которым и появился чеховский рассказ "Каштанка". К 1975 году он сыграл в кинолентах "Доброе утро" (1955), "Я шагаю по Москве" (1963), "Бумбараш" (1971), "Старики-разбойники" (1971), "Большая перемена" (1972-73), в тех же "Семнадцать мгновений весны" (1973).
Федю, сына столяра, сыграл Слава Борисов, почти в то же время принявший участие в съёмках другого менее известного фильма студии "Вы Петьку не видели?" (1975). Каштанку сыграла обычная рыжая собачка – помесь таксы и дворняги.
Храни меня мой талисман
31 августа 2023, 18:00История
"Храни меня мой талисман": не понятый, но не забытый фильм Романа Балаяна150-летие со дня смерти великого поэта Александра Сергеевича Пушкина советские кинематографисты отметили весьма нетривиально. 31 августа 1986 года на экраны кинотеатров вышла снятая на Киевской киностудии им. Довженко, пожалуй, самая необычная и неоднозначная картина режиссера Романа Балаяна "Храни меня мой талисман"
В ленте практически нет кадров, в которых Олег Табаков и животные находятся вместе. Дело в том, что маститый актёр приезжал на съёмки всего на 2-3 часа, и животные просто не хотели находиться рядом с ним в кадре. Чтобы создать пирамиду из животных, съёмочной группе пришлось их буквально "скреплять" проволокой, которая осталась незамеченной для зрителей. При помощи проволоки научили курить и кота – животному попросту вложили в морду сигарету и зафиксировали голову проволокой, так что зритель опять же ничего не заподозрил. Многие кинокритики потом восхищались, что Балаян научился работать с животными – знали бы они, сколько нервов ему это "научился" стоило.
Фильм получился не особо динамичным, как и большинство последующих работ Балаяна, часть кинокритиков даже назвала его весьма скучным. Однако он поднимал серьезные проблемы в обществе, например, отношение людей к братьям нашим меньшим. Несмотря на то, что Каштанке весьма хорошо живется у циркового клоуна, она все равно возвращается к своему прежнему хозяину. Во время одного из выступлений получает травмы гусь и умирает. Его смерть у Балаяна получилась весьма натуралистической и трагической. Это напоминание зрителям о том, что цирковая работа животных весьма опасная.
Особой находкой фильма стало то, что в центре сюжета "Каштанки" судьба не столько собачки, сколько одинокого клоуна мсье Жоржа. Балаян усложнил его образ, у Чехова в рассказе он намного проще. Клоун сам стирает свой концертный костюм, один ужинает и курит в кресле в полной тишине, читает книги, иногда плачет. Свое одиночество Жорж может разделить только с питомцами. Иногда главный герой смотрит на портрет цирковой актрисы мисс Арабеллы, в которую скорее всего влюблен. Все меняется после того, как цирковая лошадь актрисы смертельно травмирует Ивана Ивановича.
Когда во время одного из выступлений Каштанка узнает своего хозяина и сбегает к нему, зрители цирка аплодируют, думая, что это прописано по сценарию. Они не замечают тоску во взгляде мсье Жоржа, который, теряя свою "Тётку", еще более погружается в одиночество и беспросветность.
Премьера "Каштанки" действительно поправила дела Романа Балаяна, он получил финансирование на новые киноленты, среди которых вскоре появились такие шедевры отечественного кино, как "Бирюк" (1977), "Полёты во сне и наяву" (1982), "Храни меня мой талисман" (1986). Кстати в "Бирюке" одну из главных ролей сыграла ворона, хотя после "Каштанки" режиссер зарекался больше с животными не работать.
Одинокая женщина желает познакомиться (Кадр из фильма)
3 марта, 16:00История
"Клава, найди его!" или Верит ли слезам Харьков? О фильме "Одинокая женщина желает познакомиться"2 марта 1987 года во всесоюзный прокат вышел фильм, который, как минимум, запомнился своим названием. Кроме того известные всем стране актеры сыграли здесь в непривычном для зрителей амплуа, что также не могло не отложиться в их памяти. А еще фильм вызвал в обществе, где только началась "Перестройка" дискуссию, мало понятную современному обществу
 
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