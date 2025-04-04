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Киевская "Каштанка" Романа Балаяна

Киевская "Каштанка" Романа Балаяна - 04.04.2025 Украина.ру

Киевская "Каштанка" Романа Балаяна

4 апреля 1976 на советские телеэкраны вышел снятый в Киеве на киностудии имени Довженко фильм "Каштанка" – экранизация одноименного рассказа Антона Павловича Чехова. Фильм был снят настолько талантливо и с привлечением таких известных московских актёров, что о Киевском происхождении этого фильма сегодня мало кто вспоминает

2025-04-04T08:00

2025-04-04T08:00

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В 1973 году советским телезрителям показали кинокомедию студии Довженко "Эффект Ромашкина". Это была первая работа режиссёра Романа Балаяна. Длительное время он не получал финансирования, а когда нашлись средства – снял то, что дали на киностудии. Сценарий фильма ему изначально не нравился, но переделать его в соответствии со своим видением ему запретили. В результате получившаяся картина самому Балаяну не нравилась и является, по его мнению, его наихудшей работой. Он даже никогда не видел её целиком и вздохнул с облегчением, когда цензура по каким-то своим соображениям сняла "Эффект Ромашкина" с показа.Но надо было реабилитироваться, иначе на студии на режиссёре могли поставить "крест", и Балаян решил пойти по наименее, как он считал, рискованному пути – экранизировать известную классику с хорошими актёрами. Его выбор остановился на чеховской "Каштанке"."Каштанка" уже была несколько раз экранизирована – в 1926 году одноименный фильм сняла Ольга Преображенская (картина долгое время считалась утерянной). В 1952 году был снят мультфильм "Каштанка". Роман Балаян хотел сделать непохожую на эти произведения сильную драму и осознавал, что придется работать с животными, а, значит, проблем будет много.Сценаристом картины стал Виктор Говяда – журналист, который успел поработать в таких изданиях как "Комсомольское знамя", "Вечерний Киев", "Комсомольская правда", "Рабочая газета". Он написал сценарии к фильмам "Лишний хлеб" (1966), "Тихие берега" (1972), "Свадьба" (1973).Кресло оператора занял Александр Итыгилов, работавший до этого на студии над фильмами "Иду к тебе..." (1971) и "Как закалялась сталь" (1973). Позже он переквалифицировался в режиссёры и снял такие нашумевшие фильмы, как "Продаётся медвежья шкура" (1980), "Если можешь, прости" (1984) и "Это мы, Господи!.." (1990).При подготовке к фильму Балаян скрупулезно ознакомился с работой цирковых дрессировщиков, пообщался с ними, узнал детали их работы. Стоит отметить, что и сам Чехов написал свой рассказ после того, как пообщался с известным дрессировщиком (первым заслуженным дрессировщиком Советского Союза) Владимиром Дуровым. Дуров написал книгу "Мои звери", в которой описал животных, с которыми выступал. Среди них были три по-настоящему уникальные собаки – Каштанка, Бишка и Запятайка: Каштанка исполняла разные трюки, Бишка хорошо разбиралась в музыке, а Запятайка могла легко показать на карте где, к примеру, находится Каспийское море. Чехов заинтересовался талантливыми собаками, и одна из них стала главным героем его рассказа.По сюжету картины, Каштанка теряет своего хозяина – столяра Луку Александровича и попадает к цирковому клоуну – мсье Жоржу, который ставит номера с животными, среди которых гусь Иван Иванович, кот Фёдор Тимофеевич, свинья Хавронья Ивановна. Каштанка обретает сценическое имя "Тётка" и тоже начинает выступать. Во время одного из выступлений получает травмы и погибает гусь. В финале, на одном из выступлений Каштанки присутствует её хозяин Лука Александрович и его сын Фёдор. Собака узнает хозяина и уходит от клоуна с ним.На роль мсье Жоржа Балаян пригласил выдающегося советского актера, настоящую "кинозвезду", актера легендарного театра "Современник" Олега Павловича Табакова. На его счету к тому времени уже было более 30 ролей в кино, среди которых "Шумный день" (1960), "Живые и мертвые" (1963), "Война и мир" (1965), "Гори, гори, моя звезда" (1969), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Лев Гурыч Синичкин" (1974), и многие многие другие, хорошо запомнившиеся зрителю.Луку Александровича сыграл не менее "звездный" московский артист Лев Константинович Дуров, представитель династии тех самых Дуровых, благодаря которым и появился чеховский рассказ "Каштанка". К 1975 году он сыграл в кинолентах "Доброе утро" (1955), "Я шагаю по Москве" (1963), "Бумбараш" (1971), "Старики-разбойники" (1971), "Большая перемена" (1972-73), в тех же "Семнадцать мгновений весны" (1973).Федю, сына столяра, сыграл Слава Борисов, почти в то же время принявший участие в съёмках другого менее известного фильма студии "Вы Петьку не видели?" (1975). Каштанку сыграла обычная рыжая собачка – помесь таксы и дворняги.В ленте практически нет кадров, в которых Олег Табаков и животные находятся вместе. Дело в том, что маститый актёр приезжал на съёмки всего на 2-3 часа, и животные просто не хотели находиться рядом с ним в кадре. Чтобы создать пирамиду из животных, съёмочной группе пришлось их буквально "скреплять" проволокой, которая осталась незамеченной для зрителей. При помощи проволоки научили курить и кота – животному попросту вложили в морду сигарету и зафиксировали голову проволокой, так что зритель опять же ничего не заподозрил. Многие кинокритики потом восхищались, что Балаян научился работать с животными – знали бы они, сколько нервов ему это "научился" стоило.Фильм получился не особо динамичным, как и большинство последующих работ Балаяна, часть кинокритиков даже назвала его весьма скучным. Однако он поднимал серьезные проблемы в обществе, например, отношение людей к братьям нашим меньшим. Несмотря на то, что Каштанке весьма хорошо живется у циркового клоуна, она все равно возвращается к своему прежнему хозяину. Во время одного из выступлений получает травмы гусь и умирает. Его смерть у Балаяна получилась весьма натуралистической и трагической. Это напоминание зрителям о том, что цирковая работа животных весьма опасная.Особой находкой фильма стало то, что в центре сюжета "Каштанки" судьба не столько собачки, сколько одинокого клоуна мсье Жоржа. Балаян усложнил его образ, у Чехова в рассказе он намного проще. Клоун сам стирает свой концертный костюм, один ужинает и курит в кресле в полной тишине, читает книги, иногда плачет. Свое одиночество Жорж может разделить только с питомцами. Иногда главный герой смотрит на портрет цирковой актрисы мисс Арабеллы, в которую скорее всего влюблен. Все меняется после того, как цирковая лошадь актрисы смертельно травмирует Ивана Ивановича.Когда во время одного из выступлений Каштанка узнает своего хозяина и сбегает к нему, зрители цирка аплодируют, думая, что это прописано по сценарию. Они не замечают тоску во взгляде мсье Жоржа, который, теряя свою "Тётку", еще более погружается в одиночество и беспросветность.Премьера "Каштанки" действительно поправила дела Романа Балаяна, он получил финансирование на новые киноленты, среди которых вскоре появились такие шедевры отечественного кино, как "Бирюк" (1977), "Полёты во сне и наяву" (1982), "Храни меня мой талисман" (1986). Кстати в "Бирюке" одну из главных ролей сыграла ворона, хотя после "Каштанки" режиссер зарекался больше с животными не работать.

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Алексей Стаценко

история, история ссср, история украины, киев, олег табаков, кино, фильм, кинематограф, чехов