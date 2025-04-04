Взлет и падение европейской империи. О чем свидетельствуют новые союзы на Балканах - 04.04.2025 Украина.ру
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Взлет и падение европейской империи. О чем свидетельствуют новые союзы на Балканах
Взлет и падение европейской империи. О чем свидетельствуют новые союзы на Балканах - 04.04.2025 Украина.ру
Взлет и падение европейской империи. О чем свидетельствуют новые союзы на Балканах
Сербия и Венгрия создают военный союз, который станет ответом на декларацию о военном сотрудничестве, подписанную между Хорватией, Албанией и сепаратистским Косово 18 марта. Так сербские СМИ прокомментировали подписание плана двухстороннего сотрудничества на 2025 год между министерствами обороны Сербии и Венгрии 1 апреля в Белграде
2025-04-04T05:19
2025-04-04T05:19
эксклюзив
сербия
венгрия
хорватия
александр вучич
виктор орбан
дональд трамп
ес
нато
миг-29
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Президент Сербии Александр Вучич после церемонии подписания документа рассказал журналистам, что этот шаг он рассматривает как начало создания военного альянса между его страной и соседней Венгрией.Сербский лидер при этом добавил, что Венгрия является важным партнером Сербии в области газоснабжения, что для некоторых региональных СМИ стало поводом заговорить об "Альянсе Белград-Будапешт", который Белград вынужден создать в поисках автономии в сфере энергетики.С другой стороны Al Jazeera называет документ, подписанный сербским и венгерским военным ведомствами, "большой новостью, про которую быстро все забудут".Сербские военные аналитики, опрошенные агентством, считают, что громкие слова президента Вучича о подписании плана сотрудничества министерства обороны Сербии с министерством обороны Венгрии предназначены в первую очередь для внутреннего пользования. Они должны показать, что сербские власти предпринимают определенные шаги в ответ на странный меморандум о военном сотрудничестве, подписанный в середине марта в Тиране между Хорватией, Албанией и Косово.В тиранском меморандуме обозначены четыре области сотрудничества — развитие военной промышленности, развитие сотрудничества в области военного образования и проведение совместных учений, борьба против гибридных угроз и поддержка евроатлантической интеграции в регионе.Для Сербии поводом для беспокойства является не только само содержание документа, но и список его подписантов. Дело в том, что Хорватия и Албания уже являются членами НАТО и не совсем понятно, зачем этим странам, у которых уже есть разработанные механизмы военного сотрудничества в рамках альянса, понадобилось создавать дополнительный альянс.Очевидно этот союз создается для того, чтобы сепаратистскому Косово, которое в соответствии с резолюцией 1244 не имеет право создавать собственные вооруженные силы, помочь в создании армии по стандартам НАТО.Соответствующий законопроект о превращении Сил безопасности Косово в полноценную армию парламент сепаратистского образования одобрил еще в декабре 2018 года. В достижении этой цели Приштине активно помогает Хорватия, у которой с сепаратистскими властями ни один подписанный документ о военно-техническом сотрудничестве.Например, в июне 2022 года косовское правительство одобрило подписанное с Хорватией соглашение о статусе сил SOFA, которое определяет порядок размещения сил одного государства на территории другого. Учитывая то, что "независимое" Косово не получило международное признание в виде членства в Организации Объединенных Наций, можно сказать, что хорватское правительство подписало сепаратное соглашение о размещении собственной армии на территории соседней Сербии.Поэтому все заявления официального Загреба, что данное военное сотрудничество никак не угрожает ее интересам сложно воспринимать всерьез.С другой стороны, реакция самого официального Белграда на одностороннее решение сепаратистского правительства в Приштине обзавестись собственной армией, да еще с целью последующего вступления в НАТО, не была решительной. Сербские власти возражали против этого решения, но не оказали Приштине должного сопротивления. Оно никак не повлияло на дальнейший ход переговоров о "нормализации отношений" между Белградом и Приштиной, которые ведутся при посредничестве Евросоюза.Не исключено, что молчаливое согласие Белграда на формирование армии так называемого Косово было одним из условий для закрытия главы 35 переговорного процесса о вступлении Сербии в ЕС. Только соглашение об ассоциации Сербии с ЕС содержит данную главу, в которой "нормализация" отношений с Косово, т.е. признание независимости южного сербского края, является условием для приема в сообщество европейских государств.С перспективой оказаться внутри системы единой европейской безопасности сербским властям это могло показаться не такой уж и большой уступкой. Но с 2018 года много изменилось в самой Европе и мире в целом, и теперь эта европейская безопасность не кажется такой уж и единой. Поэтому не удивляет то, что власти в Белграде ищут природных союзников в регионе, которые могли бы оказаться на их стороне в случае обострения старых балканских конфликтов.Кроме того, у сербских властей есть еще одна причина усиливать военное сотрудничество с Венгрией. На вооружении сербской армии стоит большое количество советской военной техники, в том числе самолеты МиГ-29, к которым Сербия пытается найти запчасти.После начала российской специальной военной операции на Украине и введения санкций против России со стороны Евросоюза сербское руководство расторгло ряд контрактов ранее подписанных с российской стороной, ссылаясь на невозможность транспортировки военной техники из России в Сербию. Весной 2024 года официальный Белград сообщил о закупке французских многоцелевых истребителей "Рафаль" для нужд военно-воздушных сил. Но французские истребители прибудут не скоро, а военную авиацию поддерживать нужно.По информации сербских СМИ, на военный аэропорт Батайница вблизи Белграда в феврале этого года прибыл 15-й самолет МиГ-29, который был закуплен в рамках большого соглашения о военном сотрудничестве с Венгрией. У Венгрии всего 28 самолетов этого типа, которые сняты с вооружения и которые Сербия пытается купить как базу запчастей для ремонта собственных.Кроме самолетов, Сербия у Венгрии закупила 66 бронетранспортеров BTR-80A, вооруженных 30-мм автоматической пушкой, которые венгерская армия перестала использовать после приобретения немецких боевых машин пехоты Lynx, пишут сербские СМИ.Для Сербии партнерство с Венгрией интересно не только с точки зрения военного, но и энергетического сотрудничества, особенно после введения санкций против Нефтяной индустрии Сербии со стороны США.Венгрия предложила Сербии совместно построить нефтепровод мощностью 5 млн тонн в год. Планируется, что этот нефтепровод, по которому российская нефть продолжит поступать в Сербию, минуя Адриатический нефтепровод, принадлежащий Хорватии, будет закончен до конца 2028 года.У Венгрии есть свой интерес развивать региональное сотрудничество, независимо от взаимодействия в рамках европейской интеграции. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан всегда придерживался курса, который отличался от курса, задаваемого Европейской комиссией и не скрывал своих амбиций расширить политические и экономическое влияние своей страны в тех государствах региона, которые считаются венгерской исторической территорией.Примечательно то, что в соседней Черногории депутат парламента Милан Кнежевич призвал ответить на подписание меморандума о военном сотрудничестве между Хорватией, Албанией и Косово заключением соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Черногорией, Сербией, Венгрией и Словакией.Такой региональный союз с одной стороны можно было бы назвать шагом к возобновлению венгерского присутствия на части исторической территории Австро-Венгерской империи. Но гораздо важнее половинчатых исторических параллелей в данном случае кажется перспектива для Венгрии обеспечить себе выход к морю. И в таком раскладе о том, существуют ли или не существуют у Будапешта старые имперские амбиции стоило бы задуматься в первую очередь не Сербии, и не Черногории, а Хорватии и Словении.Конечно, все это только абстрактная модель, реализация которой немыслима в условиях существования Евросоюза, которому уже некоторое время предрекают неславный конец, но предсказания пока не сбываются. Однако потребность переосмыслить традиционное евроатлантическое партнерство, возникшая после возвращения Дональда Трампа на должность президента США, заставила европейские государства задуматься о новых союзах внутри континента.Не исключено, что в рамках Евросоюза в будущем появится несколько центров влияния, которые разделят это наднациональное объединение по идеологическому и политическому принципу.О других исторических параллелях - в статье Александра Дмитриевского "Поддельные националисты и засланные казачки. Что общего у Финляндии и Украины"
https://ukraina.ru/20250110/1060174409.html
https://ukraina.ru/20250116/1060329806.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сербия, венгрия, хорватия, александр вучич, виктор орбан, дональд трамп, ес, нато, миг-29
Эксклюзив, Сербия, Венгрия, Хорватия, Александр Вучич, Виктор Орбан, Дональд Трамп, ЕС, НАТО, МиГ-29

Взлет и падение европейской империи. О чем свидетельствуют новые союзы на Балканах

05:19 04.04.2025
 
© Украина.руИндекс коррупции в странах Европы (2022). Инфографика
Индекс коррупции в странах Европы (2022). Инфографика - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Сербия и Венгрия создают военный союз, который станет ответом на декларацию о военном сотрудничестве, подписанную между Хорватией, Албанией и сепаратистским Косово 18 марта. Так сербские СМИ прокомментировали подписание плана двухстороннего сотрудничества на 2025 год между министерствами обороны Сербии и Венгрии 1 апреля в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич после церемонии подписания документа рассказал журналистам, что этот шаг он рассматривает как начало создания военного альянса между его страной и соседней Венгрией.
Сербский лидер при этом добавил, что Венгрия является важным партнером Сербии в области газоснабжения, что для некоторых региональных СМИ стало поводом заговорить об "Альянсе Белград-Будапешт", который Белград вынужден создать в поисках автономии в сфере энергетики.
С другой стороны Al Jazeera называет документ, подписанный сербским и венгерским военным ведомствами, "большой новостью, про которую быстро все забудут".
Сербские военные аналитики, опрошенные агентством, считают, что громкие слова президента Вучича о подписании плана сотрудничества министерства обороны Сербии с министерством обороны Венгрии предназначены в первую очередь для внутреннего пользования. Они должны показать, что сербские власти предпринимают определенные шаги в ответ на странный меморандум о военном сотрудничестве, подписанный в середине марта в Тиране между Хорватией, Албанией и Косово.
В тиранском меморандуме обозначены четыре области сотрудничества — развитие военной промышленности, развитие сотрудничества в области военного образования и проведение совместных учений, борьба против гибридных угроз и поддержка евроатлантической интеграции в регионе.
- РИА Новости, 1920, 10.01.2025
10 января, 05:45
Двуликий Вучич. Почему Сербия отказалась от военного сотрудничества с РоссиейОдновременно с поздравлениями и наилучшими пожеланиями по случаю наступившего нового 2025 года, политическое и военное руководство Сербии сообщило гражданам о новых испытаниях, перед которыми оказалось государство. Причиной стала политика по отношению к одному из главных сербских союзников — России.
Для Сербии поводом для беспокойства является не только само содержание документа, но и список его подписантов. Дело в том, что Хорватия и Албания уже являются членами НАТО и не совсем понятно, зачем этим странам, у которых уже есть разработанные механизмы военного сотрудничества в рамках альянса, понадобилось создавать дополнительный альянс.
Очевидно этот союз создается для того, чтобы сепаратистскому Косово, которое в соответствии с резолюцией 1244 не имеет право создавать собственные вооруженные силы, помочь в создании армии по стандартам НАТО.
Соответствующий законопроект о превращении Сил безопасности Косово в полноценную армию парламент сепаратистского образования одобрил еще в декабре 2018 года. В достижении этой цели Приштине активно помогает Хорватия, у которой с сепаратистскими властями ни один подписанный документ о военно-техническом сотрудничестве.
Например, в июне 2022 года косовское правительство одобрило подписанное с Хорватией соглашение о статусе сил SOFA, которое определяет порядок размещения сил одного государства на территории другого. Учитывая то, что "независимое" Косово не получило международное признание в виде членства в Организации Объединенных Наций, можно сказать, что хорватское правительство подписало сепаратное соглашение о размещении собственной армии на территории соседней Сербии.
Поэтому все заявления официального Загреба, что данное военное сотрудничество никак не угрожает ее интересам сложно воспринимать всерьез.
С другой стороны, реакция самого официального Белграда на одностороннее решение сепаратистского правительства в Приштине обзавестись собственной армией, да еще с целью последующего вступления в НАТО, не была решительной. Сербские власти возражали против этого решения, но не оказали Приштине должного сопротивления. Оно никак не повлияло на дальнейший ход переговоров о "нормализации отношений" между Белградом и Приштиной, которые ведутся при посредничестве Евросоюза.
Не исключено, что молчаливое согласие Белграда на формирование армии так называемого Косово было одним из условий для закрытия главы 35 переговорного процесса о вступлении Сербии в ЕС. Только соглашение об ассоциации Сербии с ЕС содержит данную главу, в которой "нормализация" отношений с Косово, т.е. признание независимости южного сербского края, является условием для приема в сообщество европейских государств.
С перспективой оказаться внутри системы единой европейской безопасности сербским властям это могло показаться не такой уж и большой уступкой. Но с 2018 года много изменилось в самой Европе и мире в целом, и теперь эта европейская безопасность не кажется такой уж и единой. Поэтому не удивляет то, что власти в Белграде ищут природных союзников в регионе, которые могли бы оказаться на их стороне в случае обострения старых балканских конфликтов.
Кроме того, у сербских властей есть еще одна причина усиливать военное сотрудничество с Венгрией. На вооружении сербской армии стоит большое количество советской военной техники, в том числе самолеты МиГ-29, к которым Сербия пытается найти запчасти.
После начала российской специальной военной операции на Украине и введения санкций против России со стороны Евросоюза сербское руководство расторгло ряд контрактов ранее подписанных с российской стороной, ссылаясь на невозможность транспортировки военной техники из России в Сербию. Весной 2024 года официальный Белград сообщил о закупке французских многоцелевых истребителей "Рафаль" для нужд военно-воздушных сил. Но французские истребители прибудут не скоро, а военную авиацию поддерживать нужно.
По информации сербских СМИ, на военный аэропорт Батайница вблизи Белграда в феврале этого года прибыл 15-й самолет МиГ-29, который был закуплен в рамках большого соглашения о военном сотрудничестве с Венгрией. У Венгрии всего 28 самолетов этого типа, которые сняты с вооружения и которые Сербия пытается купить как базу запчастей для ремонта собственных.
Кроме самолетов, Сербия у Венгрии закупила 66 бронетранспортеров BTR-80A, вооруженных 30-мм автоматической пушкой, которые венгерская армия перестала использовать после приобретения немецких боевых машин пехоты Lynx, пишут сербские СМИ.
Для Сербии партнерство с Венгрией интересно не только с точки зрения военного, но и энергетического сотрудничества, особенно после введения санкций против Нефтяной индустрии Сербии со стороны США.
Венгрия предложила Сербии совместно построить нефтепровод мощностью 5 млн тонн в год. Планируется, что этот нефтепровод, по которому российская нефть продолжит поступать в Сербию, минуя Адриатический нефтепровод, принадлежащий Хорватии, будет закончен до конца 2028 года.
16 января, 22:07
Смешная цена вопроса. Что стоит за санкциями против сербской дочки "Газпрома"Санкции, которые 10 января США ввели против двух российских нефтяных компаний – "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза" вместе с их дочерними компаниями, болезненно затронут сербскую компанию "Нефтяная индустрия Сербии" (НИС), в которой российский "Газпром" является мажоритарным акционером
У Венгрии есть свой интерес развивать региональное сотрудничество, независимо от взаимодействия в рамках европейской интеграции. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан всегда придерживался курса, который отличался от курса, задаваемого Европейской комиссией и не скрывал своих амбиций расширить политические и экономическое влияние своей страны в тех государствах региона, которые считаются венгерской исторической территорией.
Примечательно то, что в соседней Черногории депутат парламента Милан Кнежевич призвал ответить на подписание меморандума о военном сотрудничестве между Хорватией, Албанией и Косово заключением соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Черногорией, Сербией, Венгрией и Словакией.
Такой региональный союз с одной стороны можно было бы назвать шагом к возобновлению венгерского присутствия на части исторической территории Австро-Венгерской империи. Но гораздо важнее половинчатых исторических параллелей в данном случае кажется перспектива для Венгрии обеспечить себе выход к морю. И в таком раскладе о том, существуют ли или не существуют у Будапешта старые имперские амбиции стоило бы задуматься в первую очередь не Сербии, и не Черногории, а Хорватии и Словении.
Конечно, все это только абстрактная модель, реализация которой немыслима в условиях существования Евросоюза, которому уже некоторое время предрекают неславный конец, но предсказания пока не сбываются. Однако потребность переосмыслить традиционное евроатлантическое партнерство, возникшая после возвращения Дональда Трампа на должность президента США, заставила европейские государства задуматься о новых союзах внутри континента.
Не исключено, что в рамках Евросоюза в будущем появится несколько центров влияния, которые разделят это наднациональное объединение по идеологическому и политическому принципу.
О других исторических параллелях - в статье Александра Дмитриевского "Поддельные националисты и засланные казачки. Что общего у Финляндии и Украины"
 
ЭксклюзивСербияВенгрияХорватияАлександр ВучичВиктор ОрбанДональд ТрампЕСНАТОМиГ-29
 
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