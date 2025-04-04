Фотоальбом Победы: Весна 1944 года. 2-й Украинский фронт вышел к реке Прут на границе с Румынией
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет
На видео — весна 1944 года. 2-й Украинский фронт вышел к реке Прут на границе с Румынией. 6 марта 3-й Украинский фронт под командованием генерала армии Малиновского нанёс противнику удар в направлении на Новый Буг и прорвал оборону. В прорыв пошла конница Плиева.
Освободив Новый Буг, конница и танковые соединения двинулись на Николаев. Вслед за этим страну облетает весть о новой победе. Руководимые указаниями уполномоченного ставки Верховного Главнокомандования маршала Василевского, войска генерала армии Малиновского окружили основные силы 6-й армии немцев юго-восточнее Нового Буга и разгромили их.
Только 14 тысяч недобитых врагов остались в плену. Освободившись в панике от бремени подлого своего оружия, они потеряли заводную прусскую походку и плелись кое-как. И заговорили что-то по-другому, и даже руки подняли по-новому – "Смерть Гитлеру!".
© РИА Новости . Ольга Ландер / Перейти в фотобанк Битва за Донбасс. Бойцы Красной Армии захватили плацдарм на западном берегу Северского Донца.
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Битва за Донбасс. Бойцы Красной Армии захватили плацдарм на западном берегу Северского Донца.
© РИА Новости . Леонид Коробов / Перейти в фотобанк В партизанском отряде Сидора Ковпака. Юные партизаны в перерыве между боями.
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В партизанском отряде Сидора Ковпака. Юные партизаны в перерыве между боями.
© РИА Новости . Виктор Кинеловский / Перейти в фотобанкКомандование 17-го гвардейского стрелкового корпуса 13-й армии уточняет по карте план операции перед форсированием Днепра.
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Командование 17-го гвардейского стрелкового корпуса 13-й армии уточняет по карте план операции перед форсированием Днепра.
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкОдесская наступательная операция войск 3-го Украинского фронта при содействии сил Черноморского флота (26 марта - 14 апреля 1944 года). В освобожденном населенном пункте под Одессой.
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Одесская наступательная операция войск 3-го Украинского фронта при содействии сил Черноморского флота (26 марта - 14 апреля 1944 года). В освобожденном населенном пункте под Одессой.
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Битва за Донбасс. Бойцы Красной Армии захватили плацдарм на западном берегу Северского Донца.
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В партизанском отряде Сидора Ковпака. Юные партизаны в перерыве между боями.
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Командование 17-го гвардейского стрелкового корпуса 13-й армии уточняет по карте план операции перед форсированием Днепра.
4 из 4
Одесская наступательная операция войск 3-го Украинского фронта при содействии сил Черноморского флота (26 марта - 14 апреля 1944 года). В освобожденном населенном пункте под Одессой.