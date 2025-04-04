Фотоальбом Победы: Весна 1944 года. 2-й Украинский фронт вышел к реке Прут на границе с Румынией - 04.04.2025 Украина.ру
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Фотоальбом Победы: Весна 1944 года. 2-й Украинский фронт вышел к реке Прут на границе с Румынией
Фотоальбом Победы: Весна 1944 года. 2-й Украинский фронт вышел к реке Прут на границе с Румынией - 04.04.2025 Украина.ру
Фотоальбом Победы: Весна 1944 года. 2-й Украинский фронт вышел к реке Прут на границе с Румынией
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет
2025-04-04T05:31
2025-04-04T05:31
80 лет победы
великая отечественная война
история
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На видео — весна 1944 года. 2-й Украинский фронт вышел к реке Прут на границе с Румынией. 6 марта 3-й Украинский фронт под командованием генерала армии Малиновского нанёс противнику удар в направлении на Новый Буг и прорвал оборону. В прорыв пошла конница Плиева. Освободив Новый Буг, конница и танковые соединения двинулись на Николаев. Вслед за этим страну облетает весть о новой победе. Руководимые указаниями уполномоченного ставки Верховного Главнокомандования маршала Василевского, войска генерала армии Малиновского окружили основные силы 6-й армии немцев юго-восточнее Нового Буга и разгромили их. Только 14 тысяч недобитых врагов остались в плену. Освободившись в панике от бремени подлого своего оружия, они потеряли заводную прусскую походку и плелись кое-как. И заговорили что-то по-другому, и даже руки подняли по-новому – "Смерть Гитлеру!".
https://ukraina.ru/20250403/1062209029.html
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2025
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Фотоальбом Победы
Весна 1944 года. 2-й Украинский фронт вышел к реке Прут на границе с Румынией.
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
80 лет победы, великая отечественная война, история
80 лет Победы, Великая Отечественная война, История

Фотоальбом Победы: Весна 1944 года. 2-й Украинский фронт вышел к реке Прут на границе с Румынией

05:31 04.04.2025
 
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Сергей Зуев
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В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет
На видео — весна 1944 года. 2-й Украинский фронт вышел к реке Прут на границе с Румынией. 6 марта 3-й Украинский фронт под командованием генерала армии Малиновского нанёс противнику удар в направлении на Новый Буг и прорвал оборону. В прорыв пошла конница Плиева.
Освободив Новый Буг, конница и танковые соединения двинулись на Николаев. Вслед за этим страну облетает весть о новой победе. Руководимые указаниями уполномоченного ставки Верховного Главнокомандования маршала Василевского, войска генерала армии Малиновского окружили основные силы 6-й армии немцев юго-восточнее Нового Буга и разгромили их.
Только 14 тысяч недобитых врагов остались в плену. Освободившись в панике от бремени подлого своего оружия, они потеряли заводную прусскую походку и плелись кое-как. И заговорили что-то по-другому, и даже руки подняли по-новому – "Смерть Гитлеру!".
© РИА Новости . Ольга Ландер / Перейти в фотобанк Битва за Донбасс. Бойцы Красной Армии захватили плацдарм на западном берегу Северского Донца.
Фотоальбом Победы
1 из 4
Битва за Донбасс. Бойцы Красной Армии захватили плацдарм на западном берегу Северского Донца.
© РИА Новости . Ольга Ландер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Леонид Коробов / Перейти в фотобанк В партизанском отряде Сидора Ковпака. Юные партизаны в перерыве между боями.
Фотоальбом Победы
2 из 4
В партизанском отряде Сидора Ковпака. Юные партизаны в перерыве между боями.
© РИА Новости . Леонид Коробов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Виктор Кинеловский / Перейти в фотобанкКомандование 17-го гвардейского стрелкового корпуса 13-й армии уточняет по карте план операции перед форсированием Днепра.
Фотоальбом Победы
3 из 4
Командование 17-го гвардейского стрелкового корпуса 13-й армии уточняет по карте план операции перед форсированием Днепра.
© РИА Новости . Виктор Кинеловский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкОдесская наступательная операция войск 3-го Украинского фронта при содействии сил Черноморского флота (26 марта - 14 апреля 1944 года). В освобожденном населенном пункте под Одессой.
Фотоальбом Победы
4 из 4
Одесская наступательная операция войск 3-го Украинского фронта при содействии сил Черноморского флота (26 марта - 14 апреля 1944 года). В освобожденном населенном пункте под Одессой.
© РИА Новости . Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
1 из 4
Битва за Донбасс. Бойцы Красной Армии захватили плацдарм на западном берегу Северского Донца.
© РИА Новости . Ольга Ландер
Перейти в фотобанк
2 из 4
В партизанском отряде Сидора Ковпака. Юные партизаны в перерыве между боями.
© РИА Новости . Леонид Коробов
Перейти в фотобанк
3 из 4
Командование 17-го гвардейского стрелкового корпуса 13-й армии уточняет по карте план операции перед форсированием Днепра.
© РИА Новости . Виктор Кинеловский
Перейти в фотобанк
4 из 4
Одесская наступательная операция войск 3-го Украинского фронта при содействии сил Черноморского флота (26 марта - 14 апреля 1944 года). В освобожденном населенном пункте под Одессой.
© РИА Новости . Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
Фотоальбом Победы - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Вчера, 04:17
Фотоальбом Победы: Артиллерийский расчет у боевого орудия гвардии старшего сержанта Куспана НурпеисоваВ спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
 
80 лет ПобедыВеликая Отечественная войнаИстория
 
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