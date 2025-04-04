https://ukraina.ru/20250404/1062260871.html

Фотоальбом Победы: Весна 1944 года. 2-й Украинский фронт вышел к реке Прут на границе с Румынией

Фотоальбом Победы: Весна 1944 года. 2-й Украинский фронт вышел к реке Прут на границе с Румынией - 04.04.2025 Украина.ру

Фотоальбом Победы: Весна 1944 года. 2-й Украинский фронт вышел к реке Прут на границе с Румынией

В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет

2025-04-04T05:31

2025-04-04T05:31

2025-04-04T05:31

80 лет победы

великая отечественная война

история

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На видео — весна 1944 года. 2-й Украинский фронт вышел к реке Прут на границе с Румынией. 6 марта 3-й Украинский фронт под командованием генерала армии Малиновского нанёс противнику удар в направлении на Новый Буг и прорвал оборону. В прорыв пошла конница Плиева. Освободив Новый Буг, конница и танковые соединения двинулись на Николаев. Вслед за этим страну облетает весть о новой победе. Руководимые указаниями уполномоченного ставки Верховного Главнокомандования маршала Василевского, войска генерала армии Малиновского окружили основные силы 6-й армии немцев юго-восточнее Нового Буга и разгромили их. Только 14 тысяч недобитых врагов остались в плену. Освободившись в панике от бремени подлого своего оружия, они потеряли заводную прусскую походку и плелись кое-как. И заговорили что-то по-другому, и даже руки подняли по-новому – "Смерть Гитлеру!".

https://ukraina.ru/20250403/1062209029.html

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2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Фотоальбом Победы Весна 1944 года. 2-й Украинский фронт вышел к реке Прут на границе с Румынией. 2025-04-04T05:31 true PT1M44S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

80 лет победы, великая отечественная война, история