Когда ВСУ увязнут под Сумами, ВС РФ смогут активнее наступать в Донецке, Харькове и на Запорожье — Евсеев
У российской армии везде есть тактические успехи. Под Красным Лиманом войска расширяют плацдарм на реке Жеребец. Под Купянском бойцы заняли два плацдарма на правом берегу Оскола. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Выполнение боевых задач российским военным будут "облегчать" действия киевского режима, который занимается пиаром на поле боя. У ВС РФ такого нет, "мы просто наступаем", указал эксперт.
"То есть по мере того, как враг будет вязнуть в этой борьбе за Сумскую область, мы сможем более активно проводить наступательные операции в Запорожской, Донецкой и Харьковской областях", — объяснил он.
У российской армии везде есть тактические успехи. Под Красным Лиманом ВС РФ расширяют плацдарм на реке Жеребец. Под Купянском бойцы заняли уже два плацдарма на правом берегу Оскола, отметил Евсеев.
При этом нельзя сказать, что это начало весенне-летней кампании, пока это только подготовительный этап, уточнил эксперт.
"Потому что пока силы под Сумы не перебрасывает, она еще пытается контратаковать в Донбассе. Но постепенно это будет заканчиваться", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.
О том, как могут развиваться боевые действия — в статье Александра Чаленко "В мае-апреле российская армия может начать масштабное наступление. Где это возможно?" на сайте Украина.ру.
Вчера, 17:54Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минамиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами