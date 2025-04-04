https://ukraina.ru/20250404/1062276267.html

Когда ВСУ увязнут под Сумами, ВС РФ смогут активнее наступать в Донецке, Харькове и на Запорожье — Евсеев

Когда ВСУ увязнут под Сумами, ВС РФ смогут активнее наступать в Донецке, Харькове и на Запорожье — Евсеев - 04.04.2025 Украина.ру

Когда ВСУ увязнут под Сумами, ВС РФ смогут активнее наступать в Донецке, Харькове и на Запорожье — Евсеев

У российской армии везде есть тактические успехи. Под Красным Лиманом войска расширяют плацдарм на реке Жеребец. Под Купянском бойцы заняли два плацдарма на правом берегу Оскола. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-04-04T05:30

2025-04-04T05:30

2025-04-04T05:30

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россия

сумы

красный лиман

владимир евсеев

александр чаленко

вс рф

запорожье

харьков

донецкая народная республика

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Выполнение боевых задач российским военным будут "облегчать" действия киевского режима, который занимается пиаром на поле боя. У ВС РФ такого нет, "мы просто наступаем", указал эксперт.Евсеев уверен, что противнику рано или поздно придется перебрасывать силы с других участков для защиты Сум. У ВСУ там не выстроена серьезная оборона, поэтому остановить продвижение можно лишь за счет массовой переброски войск, подчеркнул собеседник издания.У российской армии везде есть тактические успехи. Под Красным Лиманом ВС РФ расширяют плацдарм на реке Жеребец. Под Купянском бойцы заняли уже два плацдарма на правом берегу Оскола, отметил Евсеев.При этом нельзя сказать, что это начало весенне-летней кампании, пока это только подготовительный этап, уточнил эксперт."Потому что пока силы под Сумы не перебрасывает, она еще пытается контратаковать в Донбассе. Но постепенно это будет заканчиваться", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.О том, как могут развиваться боевые действия — в статье Александра Чаленко "В мае-апреле российская армия может начать масштабное наступление. Где это возможно?" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250403/1062275635.html

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красный лиман

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новости, россия, сумы, красный лиман, владимир евсеев, александр чаленко, вс рф, запорожье, харьков, донецкая народная республика, наступление, сво, спецоперация, купянск, оскол