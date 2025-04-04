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Дмитриев рассказал о работе по восстановлению прямого авиасообщения с США
Дмитриев рассказал о работе по восстановлению прямого авиасообщения с США - 04.04.2025 Украина.ру
Дмитриев рассказал о работе по восстановлению прямого авиасообщения с США
Россия и США ведут работу по восстановлению прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам визита в Вашингтон
2025-04-04T08:58
2025-04-04T08:58
2025-04-04T08:58
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"Идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения. Надеемся продвинуться в этом вопросе",— рассказал он.Обсуждались ли конкретные сроки возобновления полетов, он не уточнил.В феврале дипломатические делегации двух стран провели переговоры в Стамбуле, в ходе которых Россия инициировала диалог по возобновлению авиасообщения с США, приостановленного в 2022 году. Сейчас американским авиакомпаниям запрещено входить в российское воздушное пространство, а авиакомпаниям из России нельзя входить в американское.Кирилл Дмитриев стал первым высокопоставленным российским чиновником, посетившим Вашингтон после февраля 2022 года. Во время его визита обсуждалось восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном, а также военный конфликт на Украине.Подробнее о визите Дмитриева в США - в материале Анны Черкасовой Олег Иванов о смысле визита Дмитриева в США: Трамп хочет быстрых результатов, но РФ предложит ему другое на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, кирилл дмитриев, вашингтон, дональд трамп
Новости, США, Россия, Кирилл Дмитриев, Вашингтон, Дональд Трамп
Дмитриев рассказал о работе по восстановлению прямого авиасообщения с США
Россия и США ведут работу по восстановлению прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам визита в Вашингтон