Развязка в Дзержинске, котел в Богатыре, планы на Константиновку: эксперт про основные задачи ВС РФ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодбитый танк "Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи
Сейчас ВС РФ дочищают от ВСУ Дзержинск (Торецк) и начнут продвижение на Константиновку. К ней войска будут двигаться и от Часова Яра, и из района восточнее Красноармейск. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее Минобороны РФ сообщило про освобождение поселка Разлив на западе ДНР в районе реки Волчья. В ходе боев российские войска установили контроль над районом обороны более 3 километров в глубину и по фронту, а также уничтожили две роты ВСУ.
Что касается взятия Разлива, то это действительно важный успех российских войск, отметил Евсеев. Разлив открывает ВС РФ доступ к Богатырю – последнему поселку на пути в Днепропетровскую область, указал он.
"За ним у ВСУ фактически нет оборонительных линий. Надеюсь, там мы возьмем противника в такой же котел, как и под Курахово. Тем более, для освобождения Богатыря мы продвигаемся и со стороны Великой Новоселки", — подчеркнул Евсеев.
Если говорить о других направлениях, то сейчас ВС РФ дочищают от ВСУ Дзержинск (Торецк) и начнут продвижение на Константиновку. К ней войска будут двигаться и от Часова Яра, и из района восточнее Красноармейска, сообщил эксперт.
Видимо, Константиновка будет одной из основных наших задач на предстоящую летнюю кампанию.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.
О том, как боевые действия могут развиваться весной — в статье Александра Чаленко "В мае-апреле российская армия может начать масштабное наступление. Где это возможно?" на сайте Украина.ру.
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