https://ukraina.ru/20250404/1062275899.html

Развязка в Дзержинске, котел в Богатыре, планы на Константиновку: эксперт про основные задачи ВС РФ

Развязка в Дзержинске, котел в Богатыре, планы на Константиновку: эксперт про основные задачи ВС РФ - 04.04.2025 Украина.ру

Развязка в Дзержинске, котел в Богатыре, планы на Константиновку: эксперт про основные задачи ВС РФ

Сейчас ВС РФ дочищают от ВСУ Дзержинск (Торецк) и начнут продвижение на Константиновку. К ней войска будут двигаться и от Часова Яра, и из района восточнее Красноармейск. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-04-04T05:45

2025-04-04T05:45

2025-04-04T05:45

новости

россия

константиновка

дзержинск (торецк)

владимир евсеев

наступление

вс рф

донбасс

всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0a/1061681023_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_d2e8ebebc954463124c6417c7459564b.jpg

Ранее Минобороны РФ сообщило про освобождение поселка Разлив на западе ДНР в районе реки Волчья. В ходе боев российские войска установили контроль над районом обороны более 3 километров в глубину и по фронту, а также уничтожили две роты ВСУ.Что касается взятия Разлива, то это действительно важный успех российских войск, отметил Евсеев. Разлив открывает ВС РФ доступ к Богатырю – последнему поселку на пути в Днепропетровскую область, указал он.Если говорить о других направлениях, то сейчас ВС РФ дочищают от ВСУ Дзержинск (Торецк) и начнут продвижение на Константиновку. К ней войска будут двигаться и от Часова Яра, и из района восточнее Красноармейска, сообщил эксперт.Видимо, Константиновка будет одной из основных наших задач на предстоящую летнюю кампанию."И я уверен, что противнику рано или поздно придется перебрасывать силы с других участков для защиты Сум. У Украины там нет надежных оборонительных линий, поэтому остановить наше продвижение можно лишь за счет массовой переброски войск", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.О том, как боевые действия могут развиваться весной — в статье Александра Чаленко "В мае-апреле российская армия может начать масштабное наступление. Где это возможно?" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250403/1062273332.html

россия

константиновка

дзержинск (торецк)

донбасс

покровск/красноармейск

сумы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, константиновка, дзержинск (торецк), владимир евсеев, наступление, вс рф, донбасс, всу, сво, освобождение, спецоперация, покровск/красноармейск, сумы