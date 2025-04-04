Развязка в Дзержинске, котел в Богатыре, планы на Константиновку: эксперт про основные задачи ВС РФ - 04.04.2025 Украина.ру
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Развязка в Дзержинске, котел в Богатыре, планы на Константиновку: эксперт про основные задачи ВС РФ
Развязка в Дзержинске, котел в Богатыре, планы на Константиновку: эксперт про основные задачи ВС РФ - 04.04.2025 Украина.ру
Развязка в Дзержинске, котел в Богатыре, планы на Константиновку: эксперт про основные задачи ВС РФ
Сейчас ВС РФ дочищают от ВСУ Дзержинск (Торецк) и начнут продвижение на Константиновку. К ней войска будут двигаться и от Часова Яра, и из района восточнее Красноармейск. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-04-04T05:45
2025-04-04T05:45
новости
россия
константиновка
дзержинск (торецк)
владимир евсеев
наступление
вс рф
донбасс
всу
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Ранее Минобороны РФ сообщило про освобождение поселка Разлив на западе ДНР в районе реки Волчья. В ходе боев российские войска установили контроль над районом обороны более 3 километров в глубину и по фронту, а также уничтожили две роты ВСУ.Что касается взятия Разлива, то это действительно важный успех российских войск, отметил Евсеев. Разлив открывает ВС РФ доступ к Богатырю – последнему поселку на пути в Днепропетровскую область, указал он.Если говорить о других направлениях, то сейчас ВС РФ дочищают от ВСУ Дзержинск (Торецк) и начнут продвижение на Константиновку. К ней войска будут двигаться и от Часова Яра, и из района восточнее Красноармейска, сообщил эксперт.Видимо, Константиновка будет одной из основных наших задач на предстоящую летнюю кампанию."И я уверен, что противнику рано или поздно придется перебрасывать силы с других участков для защиты Сум. У Украины там нет надежных оборонительных линий, поэтому остановить наше продвижение можно лишь за счет массовой переброски войск", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.О том, как боевые действия могут развиваться весной — в статье Александра Чаленко "В мае-апреле российская армия может начать масштабное наступление. Где это возможно?" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250403/1062273332.html
россия
константиновка
дзержинск (торецк)
донбасс
покровск/красноармейск
сумы
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новости, россия, константиновка, дзержинск (торецк), владимир евсеев, наступление, вс рф, донбасс, всу, сво, освобождение, спецоперация, покровск/красноармейск, сумы
Новости, Россия, Константиновка, Дзержинск (Торецк), Владимир Евсеев, наступление, ВС РФ, Донбасс, ВСУ, СВО, освобождение, Спецоперация, Покровск/Красноармейск, Сумы

Развязка в Дзержинске, котел в Богатыре, планы на Константиновку: эксперт про основные задачи ВС РФ

05:45 04.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодбитый танк "Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи
Подбитый танк Абрамс ВСУ, эвакуированный из-под Суджи - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сейчас ВС РФ дочищают от ВСУ Дзержинск (Торецк) и начнут продвижение на Константиновку. К ней войска будут двигаться и от Часова Яра, и из района восточнее Красноармейск. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее Минобороны РФ сообщило про освобождение поселка Разлив на западе ДНР в районе реки Волчья. В ходе боев российские войска установили контроль над районом обороны более 3 километров в глубину и по фронту, а также уничтожили две роты ВСУ.
Что касается взятия Разлива, то это действительно важный успех российских войск, отметил Евсеев. Разлив открывает ВС РФ доступ к Богатырю – последнему поселку на пути в Днепропетровскую область, указал он.
"За ним у ВСУ фактически нет оборонительных линий. Надеюсь, там мы возьмем противника в такой же котел, как и под Курахово. Тем более, для освобождения Богатыря мы продвигаемся и со стороны Великой Новоселки", — подчеркнул Евсеев.
Если говорить о других направлениях, то сейчас ВС РФ дочищают от ВСУ Дзержинск (Торецк) и начнут продвижение на Константиновку. К ней войска будут двигаться и от Часова Яра, и из района восточнее Красноармейска, сообщил эксперт.
Видимо, Константиновка будет одной из основных наших задач на предстоящую летнюю кампанию.
"И я уверен, что противнику рано или поздно придется перебрасывать силы с других участков для защиты Сум. У Украины там нет надежных оборонительных линий, поэтому остановить наше продвижение можно лишь за счет массовой переброски войск", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.
О том, как боевые действия могут развиваться весной — в статье Александра Чаленко "В мае-апреле российская армия может начать масштабное наступление. Где это возможно?" на сайте Украина.ру.
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