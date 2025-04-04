Путин готов заключить соглашение по урегулированию конфликта —Трамп - 04.04.2025 Украина.ру
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Путин готов заключить соглашение по урегулированию конфликта —Трамп
Путин готов заключить соглашение по урегулированию конфликта —Трамп - 04.04.2025 Украина.ру
Путин готов заключить соглашение по урегулированию конфликта —Трамп
Президент США Дональд Трамп заверил журналистов, что российский лидер Владимир Путин готов к заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине
2025-04-04T08:29
2025-04-04T08:29
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"Я считаю, что президент Путин готов заключить соглашение", - сказал он.Трамп также добавил, что "не так давно" разговаривал с Владимиром Зеленским и считает, что США добиваются с Киевом значительного прогресса.Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, владимир путин, киев, дональд трамп, владимир зеленский
Новости, США, Украина, Владимир Путин, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Путин готов заключить соглашение по урегулированию конфликта —Трамп

08:29 04.04.2025
 
Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции заседание Совета при Президенте по культуре и искусству
Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции заседание Совета при Президенте по культуре и искусству
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Президент США Дональд Трамп заверил журналистов, что российский лидер Владимир Путин готов к заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине
"Я считаю, что президент Путин готов заключить соглашение", - сказал он.
Трамп также добавил, что "не так давно" разговаривал с Владимиром Зеленским и считает, что США добиваются с Киевом значительного прогресса.
"Он готов заключить сделку", - отметил Трамп, не уточнив, о какой именно сделке идет речь.
Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАУкраинаВладимир ПутинКиевДональд ТрампВладимир Зеленский
 
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