https://ukraina.ru/20250404/1062281959.html
Путин готов заключить соглашение по урегулированию конфликта —Трамп
Путин готов заключить соглашение по урегулированию конфликта —Трамп - 04.04.2025 Украина.ру
Путин готов заключить соглашение по урегулированию конфликта —Трамп
Президент США Дональд Трамп заверил журналистов, что российский лидер Владимир Путин готов к заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине
2025-04-04T08:29
2025-04-04T08:29
2025-04-04T08:29
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"Я считаю, что президент Путин готов заключить соглашение", - сказал он.Трамп также добавил, что "не так давно" разговаривал с Владимиром Зеленским и считает, что США добиваются с Киевом значительного прогресса.Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, владимир путин, киев, дональд трамп, владимир зеленский
Новости, США, Украина, Владимир Путин, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Путин готов заключить соглашение по урегулированию конфликта —Трамп
Президент США Дональд Трамп заверил журналистов, что российский лидер Владимир Путин готов к заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине