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Путин готов заключить соглашение по урегулированию конфликта —Трамп

Путин готов заключить соглашение по урегулированию конфликта —Трамп - 04.04.2025 Украина.ру

Путин готов заключить соглашение по урегулированию конфликта —Трамп

Президент США Дональд Трамп заверил журналистов, что российский лидер Владимир Путин готов к заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине

2025-04-04T08:29

2025-04-04T08:29

2025-04-04T08:29

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"Я считаю, что президент Путин готов заключить соглашение", - сказал он.Трамп также добавил, что "не так давно" разговаривал с Владимиром Зеленским и считает, что США добиваются с Киевом значительного прогресса.Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, владимир путин, киев, дональд трамп, владимир зеленский