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"Это цинизм высшего сорта". Что говорят на Украине о тарифной войне Трампа, в которую попала и Украина

"Это цинизм высшего сорта". Что говорят на Украине о тарифной войне Трампа, в которую попала и Украина - 04.04.2025 Украина.ру

"Это цинизм высшего сорта". Что говорят на Украине о тарифной войне Трампа, в которую попала и Украина

В четверг 3 апреля новая администрация США ввела дополнительные тарифы на импорт товаров из многих стран мира, включая Украину. Хотя Украину обложили тарифами по минимальной ставке (10%), но этот шаг вызвал возмущение части украинских политиков.

2025-04-04T04:59

2025-04-04T04:59

2025-04-04T04:59

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сша

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Более всего их возмутил тот факт, что в списке стран, против которых вводятся тарифы, нет РФ и Белоруссии, хотя Дональд Трамп объяснил, что в этом случае тарифы и санкции были введены ранее.Однако нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая утверждает, что в 2024 году объем торговли между США и РФ составлял около $ 3,5 млрд. Тем не менее, США ввели тарифы против таких стран, как Бруней и Маврикий (40% и 24%, соответственно), хотя там объем торговли значительно меньше.Россияне экспортируют в США товаров на сумму в 4 раза больше, чем Украина, отмечают украинские чиновники и политики.Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев буквально негодует после введения минимальных тарифов в отношении Украины, хотя больше всего он беспокоится о последствиях для европейских партнеров Украины. Если сократятся прибыли европейских компаний, то может сократиться и поток европейских взносов Киеву."Они [европейцы] будут замедляться. Следовательно, генерировать меньше денег, что будет уменьшать возможности помощи нам", - возмущается Гетманцев. Далее, по его словам, в ответ страны Евросоюза будут вводить свои протекционистские меры и не только в отношении американских товаров, а это уже косвенно ударит по экономике Украины.Одесский анархист Вячеслав Азаров считает, что введенные Трампом торговые пошлины, - это кроме прочего серьезный удар по "ястребам", стремящимся к продолжению войны в Украине. "Ее финансирование станет еще более проблематичным, как и содержание предполагаемого миротворческого контингента ЕС. Теперь затягивание украинского конфликта будет зависеть от того, смогут ли обложенные трамповскими торговыми санкциями союзники Киева еще глубже залезть в карманы своим подданным, урезая социальные программы", - пишет Азаров.Украинский Telegram-канал "Легитимный" пишет, что ЕС при таких раскладах не сможет долго тянуть Украину, так как у них самих сейчас усложнилась экономическая ситуация.Позиция Украины в этом отношении чем-то напоминает старый одесский анекдот о нищем, которому прохожий ежедневно подавал по два рубля, а затем стал подавать только по рублю. Прохожий объяснил это тем, что он женился и, соответственно, возросли расходы. "Вы только посмотрите на него! Он женился, а я теперь должен содержать его семью!", - возмутился нищий. Примерно такой же будет реакция Зеленского, если европейцы ему вдвое урежут финансирование.Глава налогового комитета Даниил Гетманцев также подчеркивает, что Украина не так-то и много экспортировала в США. "Вводить 10% пошлины при дефиците нашей внешней торговли с США в 2,6 млрд долл. – экономический цинизм высшего сорта", - негодует депутат Рады.Депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк, один из главных представителей "соросят", считает, что новые тарифы напрямую не сильно ударят по Украине. "Наш экспорт туда даже не дотягивает до миллиарда и это 2% от всего, что мы куда-то экспортируем. США к нам завозят почти на 3 млрд, вообще в 5 раз больше. Поэтому мы получили "лайт" тариф всего в 10%", - отмечает нардеп.Больше всего Украина экспортировала в США металлургическую продукцию (от олигарха Виктора Пинчука). Но в отношении этой продукции, отмечает Железняк, с марта действует 25% тариф на сталь и алюминий. Еще около трети украинского экспорта в США – аграрная продукция, но там, по его словам, с апреля и так ждали новый тариф.Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский уверен, что Виктор Пинчук попытается компенсировать потери. "Тяжелее всего придётся Пинчуку с его трубами, и так попавшему под антидемпинговые тарифы и т. д. Думаю, что это приведёт к немедленному внесению нового законопроекта о двойном зелёном тарифе на электроэнергию для металлургии, например, который должен будет компенсировать потери", - пишет Бужанский.Заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская утверждает, что тарифная политика США является очень болезненной для украинских металлургических компаний. "Из-за этого, некоторые компании могут даже выйти с американского рынка. В то же время переориентация на другие рынки тоже может быть проблемной, ведь на них может увеличиться количество участников и вырасти конкуренция из-за новых американских пошлин", - рассказывает эксперт.Еще хуже для Украины будет, считает Михайловская, если Брюссель повторит пример Вашингтона и не продлит существующие, привилегированные условия для украинских товаров на рынке ЕС.Министр экономики Украины Юлия Свириденко считает, что новые тарифы США для Украины будут тяжелыми, но это не будет критично. Более всего они ударят по мелким производителям. Она говорит, что ответные пошлины со стороны Евросоюза, Индии и Китая против американских товаров откроют для украинских производителей окно возможностей, если те попытаются занять высвободившуюся нишу.Украинский Telegram-канал "Рубикон" отмечает, что сама по себе новость о заградительных тарифах негативно скажется на Украине. "Для Киева есть сейчас проблема другого характера. Украинский кризис на фоне мировой торговой войны, которую уже по факту развязал Трамп, забрасывается в ещё большие информационные задворки западной повестки", - пишет "Рубикон".Впрочем, киевский режим, как избалованное дитя, всегда крайне негативно реагировал на резонансные мировые события: война в секторе Газа, землетрясение в Турции и пожары в Калифорнии "отвлекали" западную аудиторию от требований Зеленского.Подробнее о тарифной войне Трампа - в статье Павла Котова "День освобождения США закончился чрезвычайным положением. Чем это обернется миру"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, украина, сша, киев, андрей пинчук, дональд трамп, николай азаров, ес, слуга народа, рада