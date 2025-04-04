https://ukraina.ru/20250404/1062282088.html

Главное за ночь 4 апреля

Главное за ночь 4 апреля - 04.04.2025 Украина.ру

Главное за ночь 4 апреля

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватила и уничтожила 107 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны... Украина.ру, 04.04.2025

2025-04-04T08:04

2025-04-04T08:04

2025-04-04T08:04

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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватила и уничтожила 107 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что 34 из них ликвидировали над Курской областью, 30 - над Орловской, 18 - над Липецкой, семь - над Калужской, по четыре - над Ростовской и над акваторией Азовского моря, по три - над Тамбовской областью и Московским регионом, два - над Брянской областью и по одному - над Воронежской и Тульской областями.Российские военнослужащие в ходе боев продвинулись в районе Красного Первого и уничтожили фортификационные сооружения и траншеи ВСУ у Каменки Харьковской области. Об этом сообщил Андрей Марочко.Остекление домов повреждено в подмосковном селе Стремилово после ночной попытки атаки БПЛА, жертв и пострадавших нет, на месте работают экстренные службы, сообщил глава Чеховского муниципального округа.Мужчина погиб в результате целенаправленных ударов по мирным жителям в Брянской области, заявил губернатор Богомаз. По его словам, также в результате атаки украинских дронов по посёлку Белая Берёзка один житель получил осколочные ранения.В Вашингтоне ждут, когда глава РФПИ Дмитриев расскажет Путину об итогах поездки в США, чтобы продолжить переговоры с Россией по Украине, передает Bloomberg со ссылкой на источники.Подробнее о визите Дмитриева в США - в материале Анны Черкасовой Олег Иванов о смысле визита Дмитриева в США: Трамп хочет быстрых результатов, но РФ предложит ему другое на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, брянская область, андрей марочко, вооруженные силы украины