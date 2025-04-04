Дмитриев по просьбе Трампа встретился с сенаторами в Белом доме — СМИ
07:32 04.04.2025 (обновлено: 07:37 04.04.2025)
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по просьбе американского лидера Дональда Трампа встретился с рядом республиканских сенаторов, включая Линдси Грэма* в Белом доме, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники
"Дмитриев встретился с республиканскими сенаторами Линдси Грэмом* от Южной Каролины и Маркуэйном Маллином из Оклахомы в Белом доме вчера вечером по просьбе (Дональда - ред.) Трампа. Группа обсудила условия прекращения войны на Украине и требования (Владимира - ред.) Путина о прекращении огня", - говорится на сайте телеканала.
Отмечается, что остается неизвестным, встречался ли Дмитриев с самим американским президентом.
"Специальный посланник США Стив Уиткофф и российский переговорщик встретились в среду и четверг в Вашингтоне... По словам человека, знакомого с ходом переговоров, США теперь ждут, когда российский переговорщик Кирилл Дмитриев доложит об этом Путину, прежде чем обе стороны приступят к каким-либо следующим шагам", - пишет агентство.
По итогам он рассказал, что идея о неприсоединении Украины к НАТО является широко принятой, в том числе, в администрации Трампа. Также он отметил, что администрация США обеспечивает Украине сильную позицию для переговоров об урегулировании. Как заявил Дмитриев, "Трамп хочет, чтобы Украина была сильной".
Подробнее о визите Дмитриева в США - в материале Анны Черкасовой Олег Иванов о смысле визита Дмитриева в США: Трамп хочет быстрых результатов, но РФ предложит ему другое на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.