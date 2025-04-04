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Дмитриев по просьбе Трампа встретился с сенаторами в Белом доме — СМИ

Дмитриев по просьбе Трампа встретился с сенаторами в Белом доме — СМИ - 04.04.2025 Украина.ру

Дмитриев по просьбе Трампа встретился с сенаторами в Белом доме — СМИ

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по просьбе американского лидера Дональда Трампа встретился с рядом республиканских сенаторов, включая Линдси Грэма* в Белом доме, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники

2025-04-04T07:32

2025-04-04T07:32

2025-04-04T07:37

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"Дмитриев встретился с республиканскими сенаторами Линдси Грэмом* от Южной Каролины и Маркуэйном Маллином из Оклахомы в Белом доме вчера вечером по просьбе (Дональда - ред.) Трампа. Группа обсудила условия прекращения войны на Украине и требования (Владимира - ред.) Путина о прекращении огня", - говорится на сайте телеканала.Отмечается, что остается неизвестным, встречался ли Дмитриев с самим американским президентом.В свою очередь агентство Bloomberg указало, что теперь США ждут, когда Дмитриев доложит российскому лидеру об итогах поездки в Вашингтон, чтобы продвинуться дальше в переговорах по Украине.Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что последние два дня по поручению президента РФ он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации Трампа.По итогам он рассказал, что идея о неприсоединении Украины к НАТО является широко принятой, в том числе, в администрации Трампа. Также он отметил, что администрация США обеспечивает Украине сильную позицию для переговоров об урегулировании. Как заявил Дмитриев, "Трамп хочет, чтобы Украина была сильной".Подробнее о визите Дмитриева в США - в материале Анны Черкасовой Олег Иванов о смысле визита Дмитриева в США: Трамп хочет быстрых результатов, но РФ предложит ему другое на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

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новости, сша, украина, россия, кирилл дмитриев, дональд трамп, линдси грэм, нато