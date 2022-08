Украинское противостояние Трампа и Байдена приняло новый оборот. Президента США может определить Киев

https://ukraina.ru/20220831/1038265165.html

Пока Украина при всесторонней – военной, политической, материальной, гуманитарной - поддержке американцев продолжает противостоять России в ходе спецоперации, на внутриполитическом поприще самих Соединённых Штатов разыгрывается серьёзная драма – новое противостояние двух президентов страны.В конце прошлой недели медиамагнат Марк Цукерберг взорвал информационное пространство заявлением о том, что подвергся давлению со стороны ФБР – в 2020 году в преддверии президентских выборов спецслужба вынудила его не допустить попадания в Facebook (принадлежит корпорации Meta, запрещённой в РФ) информации о похождениях сына кандидата от Демократической партии Хантера Байдена. В противном случае рядовые избиратели предпочли бы не голосовать за Джо Байдена, и тогда действующий глава государства республиканец Дональд Трамп остался бы в Белом доме ещё на 4 года."Теперь стало окончательно ясно, что ФБР похоронило историю с ноутбуком Хантера Байдена перед выборами, потому что знало, что если бы они этого не сделали, то "Трамп легко бы победил на президентских выборах в 2020 году". Это огромный обман и вмешательство в выборы на уровне, никогда не виданном в нашей стране. Решение - объявить настоящего победителя, или как минимум - объявить выборы 2020 года необратимо скомпрометированными и провести новые выборы!" - написал Трамп 29 августа в своей социальной сети Truth Social.В октябре 2020 года, менее чем за месяц до президентских выборов в США, газета New York Post опубликовала электронную переписку Хантера Байдена, которая попала в руки ФБР из ноутбука, забытого в ремонтной мастерской несколькими месяцами ранее. На жёстком диске обнаружили фотографии сына кандидата в президенты в обнажённом виде и с трубкой для курения наркотических веществ, материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними девочками, но самый большой интерес вызвала его деловая переписка с иностранцами, в частности, советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский благодарит его за встречу с отцом, когда тот ещё был вице-президентом США. Подлинность информации никто не отрицал — как сообщил бывший помощник Трампа, а ныне политический консультант Стивен Бэннон, Хантер через адвоката просил вернуть ему жёсткий диск.Предвыборный штаб демократов убеждал, что Джо Байден никогда даже не рассматривал возможность участия в бизнесе с членами своей семьи или в каком-либо иностранном бизнесе и не был в курсе подробностей работы Хантера на Burisma и с китайскими предпринимателями. А вот бывший бизнес-партнёр Байдена-младшего Тони Бобулински в общении с журналистами президентского пула 22 октября, за несколько часов до начала вторых теледебатов Трампа и Байдена, представил иную информацию: "Я слышал, как Джо Байден говорил, что никогда не обсуждал бизнес с Хантером. Это неправда". Кроме того, он выразил готовность предоставить сенатскому комитету и ФБР 3 телефона, подтверждающие его обвинения, а также сказал, что считает подлинными электронные письма с ноутбука Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в его бытность вице-президентом своим работодателям в Burisma.Несмотря на то, что подлинность извлечённых из ноутбука материалов никто не отрицал, включая самого Хантера, ФБР, как сообщила The Washington Post, ссылаясь на фрагменты писем сенатора-республиканца Чака Грассли генеральному прокурору США Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рею, назвала все эти сведения дезинформацией и прекратила следствие в отношении Байдена-младшего.И вот спустя 2 года эта история вновь всплывает аккурат перед выборами, на этот раз промежуточных в Конгресс. Ровно за 2 месяца до голосования, 7 сентября, состоится премьера фильма "Мой сын Хантер" о скандальной жизни младшего сына американского президента. Газета Daily Mail предупреждает, кинолента содержит проституцию, наркотики, отмывание денег и кумовство.Что касается судьбы Конгресса, на протяжении последних 10 месяцев демократы, согласно опросам, неизменно уступали по популярности республиканцам, но в августе всё резко изменилось – они перехватили пальму первенства и демонстрировали преимущество на уровне от 3% до 6%. Этому способствовал целый комплекс факторов: подписание президентом закона, направленного на сдерживание инфляции, снижение стоимости бензина, резко взлетевшей после введения Западом очередной порции санкций против России, отмена решения Верховного суда от 1973 года по делу "Роу против Уэйда", которое гарантировало американским гражданкам на федеральном уровне право на аборт на сроке примерно до 28 недель, этот вопрос передали в юрисдикцию штатов.Однако радоваться демократам ещё слишком рано – состоявшиеся 8 августа обыски ФБР в поместье Трампа в Мар-а-Лагов поисках государственных документов с грифом "секретно" и "совершенно секретно", которые он мог незаконно забрать из Белого дома после сложения полномочий, только подстегнули у американцев желание прийти в ноябре на избирательные участки: причём среди электората демократов эта история повысила мотивацию у 55,2%, а у республиканцев - 83,3%, и ещё у каждого 7-го из независимых избирателей, показали проведённые 13-16 августа опросы.Как отмечает американист Кирилл Бенедиктов, из 19 промежуточных выборов, состоявшихся в США после окончания Второй мировой войны, на 16 из них партия президента теряла 5 и более мест в Палате представителей, в 2 случаях правящая партия, наоборот, укрепляла свои позиции, но этому способствовали факторы, которые заранее спрогнозировать невозможно: в 1998 году демократы получили 5 дополнительных мандата в нижней палате Конгресса после провалившейся попытки объявить импичмент президенту Биллу Клинтону, а +8 мест республиканцев в 2002-м стали результатом событий, последовавших за атакой на башни-близнецы, и объявленной борьбой с терроризмом президентом Джорджем Бушем-младшим."Таким образом, с точки зрения истории (и статистики) вероятность того, что на предстоящих в ноябре выборах правящая сейчас Демократическая партия США выпустит из рук Палату представителей, составляет 84% — для этого ей нужно потерять всего 5 мест. В Сенате их преимущество ещё более зыбко: там республиканцам, чтобы получить большинство, достаточно выиграть 1 (!) кресло", - уточняет эксперт.Если Республиканской партии удастся получить контроль сразу над обеими палатами Конгресса, то не исключено, что они предпримут попытку объявить импичмент президенту-демократу. Для запуска процедуры необходимы голоса простого большинства членов Палаты представителей и 2/3 сенаторов, однако эксперты признают, что однопартийцам Трампа удастся собрать необходимое количество голосов.Тем временем опрос Yahoo News / YouGov продемонстрировал, что впервые за долгое время недовольных работой Байдена стало меньше, а довольных – ещё больше. Никогда ещё общий рейтинг президента не менялся так сильно за считанные недели, тем не менее, в конечном итоге имеет отрицательные показатели: -16%, подчёркивает корреспондент Yahoo News Эндрю Романо.До промежуточных выборов в Конгресс остаётся чуть больше 2 месяцев, а до президентских – чуть больше 2 лет. Байден уже объявил о намерении баллотироваться на 2-й срок, несмотря на звание самого пожилого главы Белого дома за всю историю США и трудно скрываемую начинающуюся деменцию. Трамп всячески давал понять, что настроен взять реванш в 2024 году за свой проигрыш, однако официальных заявлений по этому поводу ещё не делал, но, как рассказали источники в его окружении, о вступлении в борьбу за Белый дом политик может объявить осенью.59% респондентов-республиканцев уверены, именно Трамп должен представлять партию на предстоящих выборах, 41% считают, что предпочтение следует отдать другому кандидату, среди респондентов-демократов настроения относительно Байдена совершенно иные: сделать ставку на него как на кандидата предлагают 44% опрошенных, а найти другую фигуру - 56%, показало исследование газеты USA Today и cоциологической службы Ipsos.И поддержка Трампа в республиканских кругах только окрепла после обысков ФБР в Мар-а-Лаго: если до этих событий Трампа для выдвижения на выборах-2024 предпочитали 47% республиканцев и склоняющихся в их сторону независимых избирателей, а "кого-то другого" - 38%, то после - стало 54% и 34% соответственно, показал опрос Yahoo News / YouGov."Эта беспрецедентная акция, скорее всего, активизирует избирателей Республиканской партии и потопит любой рост демократического энтузиазма под красным цунами (партийный цвет республиканцев – ред.)", — прогнозирует колумнист газеты The American Spectator Дэвид Кэтрон.Тем не менее, в целом американцы негативно воспринимают перспективу вновь жить в стране, которой руководит Трамп: 56% считают, что не следует позволять ему снова занимать высший государственный пост, а видеть самого неординарного президента в Белом доме не прочь всего 26%.Однако, как это и бывает в последние годы во внутренней политике США, расклад сил может резко изменить всего лишь одно событие. В случае с Мар-а-Лаго, например, публикация Трампом записей с камер видеонаблюдения в поместье, которые, как выяснилось, работали во время обыска агентами ФБР в поместье в отсутствие Дональда и его супруги Меланьи.Если республиканцу удастся вернуть власть в свои руки, то, хочет он этого или нет, от украинской тематики и вопроса об отношениях с Россией как президенту США ему не отвертеться.В 1-й же день военной спецоперации РФ на Украине Трамп заявил: "Этого не произошло бы при моей администрации. <...> Удивлён, удивлён. Думал, что он (президент России Владимир Путин — ред.) так вёл переговоры, когда отправил военных к границе. Был уверен, что это был жёсткий, но умный способ ведения переговоров".Решение российского лидера начать спецоперацию на Украине бывший американский президент назвал печальным событием для всего мира и напомнил, что, находясь у власти, именно он был "очень жёстким" в отношениях с Путиным, но при этом хорошо с ним ладил. И в ходе избирательной кампании в 2015 году, и уже после сложения полномочий Трамп отмечал необходимость "поладить с Путиным", однако в период его правления санкционное давление на Москву достигло своего апогея. Так что, неизвестно, кого из хозяев Белого дома можно считать наименьшим злом для России – Байдена или Трампа. А вероятно, что к президентской гонке-2024 на политическую арену выйдет кандидат, который в плане русофобии переплюнет их обоих, вместе взятых.

