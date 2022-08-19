https://ukraina.ru/20220819/1037879304.html

"Думал, что по мирным стрелять не будут": раскаявшийся украинский диверсант о будущем с РФ

"Думал, что по мирным стрелять не будут": раскаявшийся украинский диверсант о будущем с РФ - 19.08.2022 Украина.ру

"Думал, что по мирным стрелять не будут": раскаявшийся украинский диверсант о будущем с РФ

В Херсоне задержан наводчик ВСУ, который с начала специальной военной операции передал координаты 9 объектов в городе украинским артиллеристам. Сам задержанный... Украина.ру, 19.08.2022

2022-08-19T15:55

2022-08-19T15:55

2022-08-19T15:55

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В Херсоне задержан наводчик ВСУ, который с начала специальной военной операции передал координаты 9 объектов в городе украинским артиллеристам. Сам задержанный ранее служил в АТО артиллеристом. Что им двигало, как он видит своё будущее и будущее Херсона, каковы его взгляды на СВО и АТО? Корреспонденту Украина.ру Василию Ткачу удалось с ним пообщаться и предоставить вам ответы на эти вопросы: 0:03 - Наводчик ВСУ о начале СВО;1:38 - Работа да 2014 и служба в ВСУ;4:02 - Окончание службы, период до СВО; 6:39 - Наводчик ВСУ: мотивы и задачи;7:37 - Планы на будущее;8:03 - Обстрелы и отношение к ним, личное участие во время службы;9:24 - Изменение отношения к России, слухи и реальность;11:01 - Общение с бывшим командиром;12:13 - Обстрелы Донецка;14:46 - Общение с русскими, задержание;15:46 - Идеи национализма и личные взглядыНапомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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