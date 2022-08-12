На Закарпатье обнаружили месторождение соли, которое обеспечит всю Украину - 12.08.2022 Украина.ру
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На Закарпатье обнаружили месторождение соли, которое обеспечит всю Украину
На Закарпатье обнаружили месторождение соли, которое обеспечит всю Украину - 12.08.2022 Украина.ру
На Закарпатье обнаружили месторождение соли, которое обеспечит всю Украину
Буштинское соляное месторождение в Закарпатской области готово принять самого мощного производителя соли на Украине, сообщил 12 августа губернатор региона Виктор Микита на своей странице в Facebook*
2022-08-12T14:57
2022-08-12T14:57
новости
добыча
соль
закарпатье
артемовск
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По его словам, месторождение способно на 100% обеспечить потребности всей страны.Крупнейшее на Украине государственное предприятие "Артёмсоль" в Бахмуте (Артёмовске) остановилось несколько месяц назад из-за боевых действий на территории ДНР.Нехватку соли пытались компенсировать добычей в Измаильском месторождении в Одесской области, но она давно не велась и не могла бы восполнить добычу предприятия в Донбассе.*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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новости, добыча, соль, закарпатье, артемовск
Новости, добыча, соль, Закарпатье, Артемовск

На Закарпатье обнаружили месторождение соли, которое обеспечит всю Украину

14:57 12.08.2022
 
© Фото : википедиясоль
соль - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Фото : википедия
Читать в
Буштинское соляное месторождение в Закарпатской области готово принять самого мощного производителя соли на Украине, сообщил 12 августа губернатор региона Виктор Микита на своей странице в Facebook*
По его словам, месторождение способно на 100% обеспечить потребности всей страны.
По информации специалистов, уже через 6 месяцев мы будем иметь первую добытую соль. Месторождение сможет обеспечить 100% потребности Украины в технической соли, которую будут поставлять для содержания дорог в зимний период. Сейчас потребность страны в технической соли - до 450 тысяч тонн на сезон.
Крупнейшее на Украине государственное предприятие "Артёмсоль" в Бахмуте (Артёмовске) остановилось несколько месяц назад из-за боевых действий на территории ДНР.
Нехватку соли пытались компенсировать добычей в Измаильском месторождении в Одесской области, но она давно не велась и не могла бы восполнить добычу предприятия в Донбассе.
*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
- РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 16:30
Бьют по квадратам. Военный эксперт о том, как на самом деле проходит штурм АртемовскаРусские войска закрепились на восточных окраинах Артемовска, однако к юго-востоку от города украинские формирования оказывают сопротивление на линии Зайцево — Кодема. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
 
НовостидобычасольЗакарпатьеАртемовск
 
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