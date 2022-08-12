На Закарпатье обнаружили месторождение соли, которое обеспечит всю Украину
Буштинское соляное месторождение в Закарпатской области готово принять самого мощного производителя соли на Украине, сообщил 12 августа губернатор региона Виктор Микита на своей странице в Facebook*
По его словам, месторождение способно на 100% обеспечить потребности всей страны.
По информации специалистов, уже через 6 месяцев мы будем иметь первую добытую соль. Месторождение сможет обеспечить 100% потребности Украины в технической соли, которую будут поставлять для содержания дорог в зимний период. Сейчас потребность страны в технической соли - до 450 тысяч тонн на сезон.
Крупнейшее на Украине государственное предприятие "Артёмсоль" в Бахмуте (Артёмовске) остановилось несколько месяц назад из-за боевых действий на территории ДНР.
Нехватку соли пытались компенсировать добычей в Измаильском месторождении в Одесской области, но она давно не велась и не могла бы восполнить добычу предприятия в Донбассе.
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