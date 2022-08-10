https://ukraina.ru/20220810/1036507268.html

"Пусть их всех побьют. Это не люди". Как жил Луганск при нацистской оккупации

"Пусть их всех побьют. Это не люди". Как жил Луганск при нацистской оккупации - 10.08.2022 Украина.ру

"Пусть их всех побьют. Это не люди". Как жил Луганск при нацистской оккупации

"Сегодня в город вошли наши. Встречают их всеобщим ликованием. Улицы полны народа, как в самый большой праздник... Теперь все ходят прямо, щеки и глаза у всех... Украина.ру, 10.08.2022

2022-08-10T16:00

2022-08-10T16:00

2022-08-10T16:35

история

луганск

1942

великая отечественная война

оккупация

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"Сегодня в город вошли наши. Встречают их всеобщим ликованием. Улицы полны народа, как в самый большой праздник... Теперь все ходят прямо, щеки и глаза у всех пылают - преобразились люди. Я счастлива. Снова мне некого и нечего бояться..." 14 февраля 1943 года написала в своем дневнике 17-летняя ворошиловградка. Это был день освобождения города от фашистов. В прологе остались долгие семь месяцев оккупации...В ходе работы в фондах госархива Луганской области нас интересовал, прежде всего, вопрос: как же мы победили, чем, за счет чего? Конечно, можно было бы сослаться на непродуктивность поисков - тема войны разработана вдоль и поперек: книги, кинофильмы, воспоминания. Если бы не ряд последовательных "но": оккупационные власти - партийно-партизанское подполье - мирное население. Чтобы разобраться со всеми этими взрывоопасными участками, потребовалось время. Так появилась идея цикла под рабочим названием "Ворошиловград. Оккупация1942-43 гг." Большинство используемых в этой статье архивных материалов публикуется впервые.Документы с часовым механизмом12 января 1943 года один из пяти секретарей Ворошиловградского подпольного обкома КП(б) Украины Степан Емельянович Стеценко, написал обстоятельный отчет на имя председателя СНК УССР о своей деятельности на временно оккупированной территории. В документе интересные факты, признания, выводы. В апреле 1943-го по горячим следам оккупации было заведено 376 уголовных дел об измене Родине и пособничестве врагу. Справедливости ради - количество осужденных по 54-1 статье УК УССР, кого удалось выявить и задержать на тот момент, составило по Ворошиловградской области всего 450 человек (из них полицаи - 163). Приговоры Военного трибунала были строги – от 10 лет лишения свободы до высшей меры наказания. О силах сопротивления в сборнике материалов и документов "Луганщина в годы Великой Отечественной войны" по городу Ворошиловграду приведен текст лишь одной листовки от 7 августа 1942 года. 3 книге "Очерки истории ворошиловградской партийной организации" сказано буквально следующее; "...Многие подпольщики, партизаны уже на первоначальном этапе борьбы с оккупантами стали жертвами фашистского террора". Кто, где, когда? - об этом ни слова. А главное – почему? То же самое со складом информационных "боеприпасов замедленного действия" из арсенала оккупационного порядка – газеты в риторике национал-социализма, наказы управы, распоряжения. Все эти документы из соображений политической целесообразности и высшей морали более чем на 50 лет были засекречены (приводились лишь фрагменты в идеологически выверенном свете).А вот – правда эвакуации июля 1942 года. В протоколах одного из заседаний послевоенного бюро Ворошиловградского горкома КП(б)Украины об этом сухо. Сестра-хозяйка госпиталя №3419 не смогла передислоцироваться вместе с медицинским учреждением. Работников с детьми в возрасте 5-7 лет не брали... Член партии с 1926 года, заведующий салотопкой заготпункта, 13 июля 1942 года эвакуировался из города. В серьезном отдалении от Ворошиловграда во время сна на него наехала машина. Еще один член ВКП(б), слесарь завода Осоавиахима был мобилизован на завод ОР (Ворошиловградский тепловозостроительный завод им. Октябрьской революции - прим. ред.), С 5 июля 1942 г. был на больничном листе по уходу за смертельно больной женой.Как это было без протокола, мы не раз слышали от очевидцев, - эвакуировались второпях, на открытых, простреливаемых с земли и воздуха платформах. Многие ехали на подводах, шли пешком, видели смельчака на велосипеде – на последнем транспорте, оставшемся от мобилизации для нужд фронта. "Фокке-вульфы", характерно завывая на бреющем полете, гонялись по донецкой степи чуть ли не за каждой движущейся мишенью. Как следствие – окружения, танковые расстрелы в упор, плен, в лучшем случае - обратная дорога домой (если повезет и выживешь, - клеймо на всю жизнь: "проживал(а) на оккупированном территории").А чего стоит упомянутый нами дневник (публикуется впервые), выдержки из которого с позволения автора будут приводиться и далее как свидетельство времени (преступная халатность, беспечность - в том числе) и одновременно огромной внутренней силы народа! Кому это было интересно, что там переживали, о чем думали оставшиеся в городе далеко не одни старики а дети? Вот: Это они в 1941-42 рыли оборонительные рубежи на подступах – рвы и окопы, – выполняя приказы командиров, взрывали электроподстанции и хлебозаводы. А трудовая миграция, - в среде "угоняемых в немецкую неволю" были и добровольцы, и позже – невозвращенцы! Каковы тяготы нравственного гнета, укладывается ли это в цифры материального ущерба, подсчитанного в 1944-ом – тщательно – улица за улицей, дом за домом, сколько, чего задолжали нам оккупанты. Потери в живой силе? Здесь – тысячи человеческих жизней (расстрелянных, погибших от недоедания и опять-таки под бомбежками, в том числе и нашими, – это вряд ли кто-то будет оспаривать). И совсем негоже, что в стране героев проживали лица альтернативных взглядов (были!) Нашлись, чего уж там, и луганские "мамаши Кураж" с детьми, и просто напуганные, растерявшиеся граждане с одной-единственной мыслью на уме: выжить любой ценой.Были и другие, как одна из женщин-матерей, которая, не боясь репрессий, прятала и обстирывала партизан Степана Стеценко в Марковском районе. На фоне проявлений человеческих слабостей и пороков мужество мальчишек и девчонок из "Молодой гвардии", разведчиков, связных, вынужденных жить по легенде в тылу врага, дольше сохранились бы в памяти на уровне действительно беспримерного подвига.Пароль: "Сульфидин есть?" Отзыв: "Нет ни сульфидина, ни стрептоцида"Да, Ворошиловград был оставлен Красной Армией без боя. Вернемся немного назад. 25 октября 1941 года от завода ОР отошел эшелон №5, который увозил в тыл ворошиловградцев. Была среди них и жена Степана Стеценко – Валентина Платоновна, педагог. На остановке "82-й км" они попрощались в надежде на скорую встречу в эвакуации – в Омске. В целях конспирации Степан Емельянович не сказал, что еще в августе месяце было принято решение оставить его на подпольной работе (по правде говоря, он просился на родину, партизанить на Кировоградщине). Были закрепленные районы, выделенные люди. Вот и сейчас, расставшись с женой, поспешил в Беловодск и Марковку. Однако фронт под Дебальцево стабилизировался. В Ворошиловградской области немцы ограничились оккупацией одного Попаснянского района.В партийных и военных кругах считали, что отступать больше не придется. Недальновидность и благодушие сыграли злую шутку. Разговоры о подполье стихли. Радистов, разведчиков, командиров перебросили на другие участки работы. В феврале 1942 года началось даже возвращение из эвакуации завода ОР! Представьте, в условиях войны, загруженности дорог, дефицита транспорта, с погрузкой и разгрузкой, путь в оба конца длиной в 2500 км! Валентина Платоновна, верная обещанию вернуться в город лишь бы быть рядом с мужем, разделить с ним тяготы, приехала вместе с заводчанами...Только в июле, числа 6-7, в связи с прорывом фронта под Харьковом секретарем Ворошиловградского обкома Орловым была поставлена цель; переход в подполье. "Причем, новая структура в корне отличалась от прежней", - осмысливая происшедшее за последний год, писал Стеценко в упомянутом нами отчете. Для сравнения он привел оба варианта. Осенью, по мнению обкома, партизанские отряды должны были действовать под руководством райкомов, в подчинении которых находилась бы нелегальная сеть парторганизаций. Теперь же создавались только партизанские отряды в районах, и под их прикрытием предстояло работать территориальным секретарям обкома.Давая такие указания, уточнял Степан Емельянович, Орлов сослался на опыт: создание отдельно партийных органов от партизанских отрядов, как предлагалось прежде, подвергалось разгрому гестапо. "Время показало - это был ошибочный вывод", - продолжал Стеценко. Забегая вперед, отметим, что участие в подпольной работе самого Ворошиловграда, увы, будет сведено до роли участка приема м выдачи корреспонденции рядового почтового отделения. Но не будем торопиться. Степан Емельянович, будучи начальником обллегпрома, на машине пока только объезжал вновь закрепленные районы, знакомился с людьми, За три дня совместными усилиями супруги Стеценко нашли помощников в кругу знакомых и коллег по работе. В подборе связных полагались больше на интуицию. Валентина Платоновна привела сестер Кротовых (врача и учителя), Степан Емельянович – сослуживицу из управления. Тамара Морозова, которая станет связной, напросилась сама. Свою неграмотность как подпольщицы медсестра госпиталя компенсировала патриотическими убеждениями.Как уже говорились, 13 июля 1942 года "люфтваффе" бомбила Ворошиловград. Партаппарат переехал в Краснодон. Лишь 16-го (за день до оккупации Ворошиловграда!) Стеценко из рук в руки получил пароли и явки. Следующая новость более всего удивила. Решено, что в Краснодонском районе (он входил в круг его ответственности) останутся партийцы, не успевшие проехать к местам дислокации своих отрядов. На выбор предложили – Успенка или Боково-Антрацит.Момент, который Стеценко отметил в рукописи с сожалением, касался, на первый взгляд, рядового исполнителя по фамилии Кобец, вернувшегося в город в одном эшелоне с его женой. Как так получилось, что именно он определился возить секретаря подпольного обкома по районам будущего подполья, видел в лицо и комиссаров, и командиров, на этот и многие другие вопросы Степан Емельянович не ответил. Сколько говорилось в те дни о диверсантах, парашютистах, целые заседания бюро обкома посвящались борьбе с невидимым врагом – ничто так не вразумляет, как реальность. Скорее подчиняясь дисциплине и в силу жизненного опыта, нежели заподозрив неладное, Стеценко написал по этому поводу примерно так: расставаясь, я отобрал у Кобца документы, передал их милиционеру с тем, чтобы тот препроводил водителя дальше, в тыл. Но вышло по-иному: через 3 недели Кобец опять объявился в Ворошиловграде. Цитата из отчета Степана Стеценко: Например, адрес одной из явок на месте оказался недостроенным домом, фамилии хозяев были неизвестны. Тот же Кобец поступит на службу в полицию и как человек, перегруженный по части секретной информации, довольно быстро попадет в разряд особо ценных осведомителей оккупационных спецслужб.Немцы в городе17 июля 1942 года со стороны Алчевска (тогда – Ворошиловска) в город въехали немцы в полной боевой выкладке. В переулке имени Якубовского, рядом с ящиками из-под 82-милиметровых минометных снарядов, стояла группа из пяти подростков лет 11-14. Мотопехота встрепенулась: "Партизаны!" Материалы следствия апреля 1943 года утверждают, что ребят больше никто не видел.Уже на следующий день у входа в кинотеатр "Безбожник" (позже - "Салют") появился репродуктор. Кто-то из офицеров, чтобы убедить население в лживости информации Москвы, на ломаном русском предложил прослушать одно сообщение.Голосом сводок Совинфорбюро, намекая на события 1919 года, речь пошла якобы об участии в обороне города женщин и детей, уличных боях. В завершении собравшиеся услышали: "После ожесточенных боев войска Красной Армии оставили Ворошиловград". На столбах были расклеены карикатуры (разящее перо сатиры) на руководство антигитлеровской коалиции. Распространялись плакаты с арийским профилем в каске, где наглядно рассказывалось, как хорошо живет Германия. На улице Артема немцы по-хозяйски расположились за столами – откушать, чем город послал.Вот что записала в своем дневнике наша девушка с улицы Войкова: Еще две декады изо дня в день через Ворошиловград двигалась на восток вся эта армада: немецкие, итальянские, румынские машины, обозы, пехота, орудия. К моменту выхода в свет ворошиловградской газеты с эпохальным названием "Нове життя" новость номер один успела обрасти подробностями. На очереди стояли текущие дела, вроде открытия 4-х церквей, популяризация "нових грошових знаків". По поводу информации "из проверенных источников" и листовок, найденных "главным образом на базаре" - отдельная колонка. Это о помыслах оставшихся в городе людей, которым был по вкусу "жидо-більшевистський" режим (так в газете). Им де все видится, что из-за каменнобродской горы покажутся свои. В порыве сарказма редакция, однако, не преминула вернуться на месяц назад, напомнить о событиях "знаменної для ворошиловградців дати. В цей день, - писала газета в передовице, - завдяки допомозі німецької армії, наше місто вступило в смугу нового життя, позбувшись советської влади". В отголосках иностранной прессы "взятие" Ворошиловграда сравнивалось с тяжелым ударом для "Советов".По свидетельству Степана Стеценко, перелом настроения местных жителей – от молчаливого страха до робкого недовольства – произошел в сентябре. А тогда, в первые дни новой власти, злые языки на перебой выстреливали очереди анекдотов про СССР, пугали байками, одна убийственнее другой. "Ось бачишь, як воно діло, -повторяли в сердцах старики. - Бои вже йдуть за Волгою, під Куйбышевым. Ленинград взят, Гитлер казав, що Москву визьмет измором. И в правительстве розлад. Нимцы кажуть, що Сталин застрелив Ворошилова..." И самого Сталина, говорят, отлучили от власти...О двойных стандартах в школах не учили. Домашние радиоприемники, согласно Постановлению СНК СССР от 25 июня 1941 года, в течение 24 часов сдали на хранение. Других источников информации не было. Люди старались казаться ниже ростом, незаметными, быть как все - одетыми в старую одежду, лица мужчин зарастали щетиной. Дезинформация – страшное оружие. И на этом фронте летом 1942-го немцы преуспели.

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Алексей Стаценко

история, луганск, 1942, великая отечественная война, оккупация