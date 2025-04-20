Сейчас видим ту форму войны, которая не приведет Россию к окончательным целям СВО — Прилепин - 20.04.2025 Украина.ру
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Сейчас видим ту форму войны, которая не приведет Россию к окончательным целям СВО — Прилепин
Сейчас видим ту форму войны, которая не приведет Россию к окончательным целям СВО — Прилепин - 20.04.2025 Украина.ру
Сейчас видим ту форму войны, которая не приведет Россию к окончательным целям СВО — Прилепин
Пока что до реализации задач поставленных окончательными целями СВО Россия крайне далека: также, как год, как два года назад и гораздо дальше, чем три года назад. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный общественный деятель и писатель Захар Прилепин
2025-04-20T06:15
2025-04-20T06:15
новости
россия
украина
захар прилепин
сергей лавров
владимир путин
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По его словам, ситуация на фронте меняется довольно медленно.“У нас плюс-минус военные действия происходят едва различимо на карте. Взяли какую-то деревеньку, зашли чуть южнее Торецка, потом чуть севернее от него, прошли еще 300 метров, может быть, полтора километра — в таком формате у нас пока движение на фронте происходит”, — пояснил собеседник издания.Он отметил, что Россия должна отдавать себе отчет в том, что в такой форме война может продолжаться даже 25 лет.Стоит напомнить, что ранее Лавров окончательными целями СВО назвал ликвидацию последствий Майдана, полную денацификацию и демилитаризацию Украины.“То есть пока что до реализации этих задач мы крайне далеки: также, как год, как два года назад и гораздо дальше, чем три года назад”, — резюмировал Прилепин.Полный текст интервью Захара Прилепина: Если Россия пойдёт на Приднестровье, Трамп точно захочет мира на Украине читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, захар прилепин, сергей лавров, владимир путин, сво
Новости, Россия, Украина, Захар Прилепин, Сергей Лавров, Владимир Путин, СВО

Сейчас видим ту форму войны, которая не приведет Россию к окончательным целям СВО — Прилепин

06:15 20.04.2025
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Пока что до реализации задач поставленных окончательными целями СВО Россия крайне далека: также, как год, как два года назад и гораздо дальше, чем три года назад. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный общественный деятель и писатель Захар Прилепин
По его словам, ситуация на фронте меняется довольно медленно.
“У нас плюс-минус военные действия происходят едва различимо на карте. Взяли какую-то деревеньку, зашли чуть южнее Торецка, потом чуть севернее от него, прошли еще 300 метров, может быть, полтора километра — в таком формате у нас пока движение на фронте происходит”, — пояснил собеседник издания.
Он отметил, что Россия должна отдавать себе отчет в том, что в такой форме война может продолжаться даже 25 лет.
“Поэтому, полагаю: либо у нашего государства есть какой-то другой план, мне неизвестный, либо это та форма войны, которая не приведет нас к целям, задачам и результатам, которые ранее были озвучены нашим президентом [Владимиром Путиным], а не так давно упомянуты и [главой МИД РФ] Сергеем Лавровым”, — заявил Прилепин.
Стоит напомнить, что ранее Лавров окончательными целями СВО назвал ликвидацию последствий Майдана, полную денацификацию и демилитаризацию Украины.
“То есть пока что до реализации этих задач мы крайне далеки: также, как год, как два года назад и гораздо дальше, чем три года назад”, — резюмировал Прилепин.
Полный текст интервью Захара Прилепина: Если Россия пойдёт на Приднестровье, Трамп точно захочет мира на Украине читайте на сайте Украина.ру.
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