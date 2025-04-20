https://ukraina.ru/20250420/seychas-vidim-tu-formu-voyny-kotoraya-ne-privedet-rossiyu-k-okonchatelnym-tselyam-svo--prilepin-1062597972.html

Сейчас видим ту форму войны, которая не приведет Россию к окончательным целям СВО — Прилепин

Сейчас видим ту форму войны, которая не приведет Россию к окончательным целям СВО — Прилепин - 20.04.2025 Украина.ру

Сейчас видим ту форму войны, которая не приведет Россию к окончательным целям СВО — Прилепин

Пока что до реализации задач поставленных окончательными целями СВО Россия крайне далека: также, как год, как два года назад и гораздо дальше, чем три года назад. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный общественный деятель и писатель Захар Прилепин

2025-04-20T06:15

2025-04-20T06:15

2025-04-20T06:15

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По его словам, ситуация на фронте меняется довольно медленно.“У нас плюс-минус военные действия происходят едва различимо на карте. Взяли какую-то деревеньку, зашли чуть южнее Торецка, потом чуть севернее от него, прошли еще 300 метров, может быть, полтора километра — в таком формате у нас пока движение на фронте происходит”, — пояснил собеседник издания.Он отметил, что Россия должна отдавать себе отчет в том, что в такой форме война может продолжаться даже 25 лет.Стоит напомнить, что ранее Лавров окончательными целями СВО назвал ликвидацию последствий Майдана, полную денацификацию и демилитаризацию Украины.“То есть пока что до реализации этих задач мы крайне далеки: также, как год, как два года назад и гораздо дальше, чем три года назад”, — резюмировал Прилепин.Полный текст интервью Захара Прилепина: Если Россия пойдёт на Приднестровье, Трамп точно захочет мира на Украине читайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, захар прилепин, сергей лавров, владимир путин, сво