https://ukraina.ru/20250420/kak-putin-otnositsya-k-voyne-i-kakuyu-tsenu-nuzhno-budet-zaplatit-za-vozvraschenie-odessy--kazakov-1062627195.html
Как Путин относится к войне и какую цену нужно будет заплатить за возвращение Одессы — Казаков
Как Путин относится к войне и какую цену нужно будет заплатить за возвращение Одессы — Казаков - 20.04.2025 Украина.ру
Как Путин относится к войне и какую цену нужно будет заплатить за возвращение Одессы — Казаков
Сопредседатель Клуба народного единства Александр Казаков в студии Украина.ру рассказал о настроениях в российском обществе в связи с началом переговорного процесса по Украине, объяснил, какой ценой придётся возвращать Одессу, а также озвучил отношение президента России Владимира Путина к войне
2025-04-20T10:26
2025-04-20T10:26
2025-04-20T10:26
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Видео, Александр Казаков, Одесса, Россия, Украина, Владимир Путин, переговоры, война, СВО, война на Украине, Общество
Как Путин относится к войне и какую цену нужно будет заплатить за возвращение Одессы — Казаков
Сопредседатель Клуба народного единства Александр Казаков в студии Украина.ру рассказал о настроениях в российском обществе в связи с началом переговорного процесса по Украине, объяснил, какой ценой придётся возвращать Одессу, а также озвучил отношение президента России Владимира Путина к войне