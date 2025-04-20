Как Путин относится к войне и какую цену нужно будет заплатить за возвращение Одессы — Казаков

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Сопредседатель Клуба народного единства Александр Казаков в студии Украина.ру рассказал о настроениях в российском обществе в связи с началом переговорного процесса по Украине, объяснил, какой ценой придётся возвращать Одессу, а также озвучил отношение президента России Владимира Путина к войне