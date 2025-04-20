"Уму непостижимо": Лавров отреагировал на запрет чиновникам в ЕС приезжать в Москву на 9 мая - 20.04.2025 Украина.ру
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"Уму непостижимо": Лавров отреагировал на запрет чиновникам в ЕС приезжать в Москву на 9 мая
"Уму непостижимо": Лавров отреагировал на запрет чиновникам в ЕС приезжать в Москву на 9 мая - 20.04.2025 Украина.ру
"Уму непостижимо": Лавров отреагировал на запрет чиновникам в ЕС приезжать в Москву на 9 мая
ЕС хочет возобновить нацизм, запрещая чиновникам ехать в Москву 9 мая. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину
2025-04-20T12:27
2025-04-20T14:15
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европа
сергей лавров
мид
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день победы
9 мая
запрет
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Попытки ЕС запретить политикам в некоторых европейских странах, в том числе лидерам государств, приезжать в Россию на 9 мая — это попытки возродить идеологию нацизма, подчеркнул Лавров.Нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление, уму непостижимо, как открыто ЕС хочет возобновить европейскую идеологию нацизма, отметил он.Он подчеркнул, что Россия не будет с этим мириться и приложит все силы, чтобы эта идеология "не поднимала голову", а была уничтожена, и чтобы Европа вернулась к своим ценностям.Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в Параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать.По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было отмечено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
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новости, москва, россия, европа, сергей лавров, мид, ес, день победы, 9 мая, запрет, дипломатия, нацизм
Новости, Москва, Россия, Европа, Сергей Лавров, МИД, ЕС, День Победы, 9 мая, запрет, дипломатия, нацизм

"Уму непостижимо": Лавров отреагировал на запрет чиновникам в ЕС приезжать в Москву на 9 мая

12:27 20.04.2025 (обновлено: 14:15 20.04.2025)
 
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ЕС хочет возобновить нацизм, запрещая чиновникам ехать в Москву 9 мая. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину
Попытки ЕС запретить политикам в некоторых европейских странах, в том числе лидерам государств, приезжать в Россию на 9 мая — это попытки возродить идеологию нацизма, подчеркнул Лавров.
Нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление, уму непостижимо, как открыто ЕС хочет возобновить европейскую идеологию нацизма, отметил он.
"Уму непостижимо, как ЕС хочет возобновить нацизм", — заявил заявил глава МИД России.
Он подчеркнул, что Россия не будет с этим мириться и приложит все силы, чтобы эта идеология "не поднимала голову", а была уничтожена, и чтобы Европа вернулась к своим ценностям.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в Параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать.
По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было отмечено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
Кая Каллас
6 апреля, 15:36
Патроны вместо сметаны. Лица Каи Каллас все лживы, но русофобски воинственныВ конце февраля этого года новый госсекретарь США Марко Рубио грубо отказал во встрече новой же верховной представительнице Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, зампредседателя Еврокомиссии 47-летней Кае Каллас. Буквально послал ее.
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