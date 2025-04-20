https://ukraina.ru/20250420/zhivov-obyasnil-pochemu-vsu-ne-dadut-rossiyskiy-armii-osvobodit-kurskuyu-oblast-1062585038.html

Живов объяснил, почему ВСУ не дадут российский армии освободить Курскую область

Живов объяснил, почему ВСУ не дадут российский армии освободить Курскую область - 20.04.2025 Украина.ру

Живов объяснил, почему ВСУ не дадут российский армии освободить Курскую область

Украина специально открыла фронт в Курской области, чтобы отвлечь наиболее боеспособные российские подразделения. Поэтому ВСУ на приграничье будут делать все, чтобы ВС РФ не смогли вывести эти силы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель Алексей Живов

2025-04-20T06:30

2025-04-20T06:30

2025-04-20T06:30

новости

украина

россия

курская область

владимир зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062286421_0:22:1080:630_1920x0_80_0_0_cb0341a49c476de515631e766ad61164.jpg.webp

По его мнению, противник не даст России очистить от ВСУ оставшиеся два населенных пункта. Украина специально открыла этот фронт, чтобы отвлечь наиболее боеспособные российские подразделения, заявил собеседник издания.По его словам, либо ВСУ продолжат налегать на Курскую и Белгородскую область, либо российские войска будут дальше двигаться в Сумскую область, чтобы создавать определенные рубежи обороны с целью обезопасить границу.“Эта ситуация затянется надолго”, — заключил военный обозреватель.Стоит отметить, что в понедельник, 14 апреля, Владимир Зеленский заявил, что украинский конфликт закончится дипломатией, в том числе прямыми двухсторонними переговорами, а территории, вошедшие в состав РФ, якобы вернутся Киеву. Подробности в публикации Зеленский ответил, как закончится война на Украине. Однако уже на следующий день, 15 апреля, он внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Подробнее об этой инициативе — в материале "Умереть за Украину — мало", Трампа отговаривают от решения украинского вопроса.Полный текст интервью Алексея Живова: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область читайте на сайте Украина.ру.

украина

россия

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, курская область, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, вс рф