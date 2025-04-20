Живов объяснил, почему ВСУ не дадут российский армии освободить Курскую область
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Украина специально открыла фронт в Курской области, чтобы отвлечь наиболее боеспособные российские подразделения. Поэтому ВСУ на приграничье будут делать все, чтобы ВС РФ не смогли вывести эти силы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель Алексей Живов
По его мнению, противник не даст России очистить от ВСУ оставшиеся два населенных пункта. Украина специально открыла этот фронт, чтобы отвлечь наиболее боеспособные российские подразделения, заявил собеседник издания.
“Где спецназ "Ахмат" воевал до Суджи? Они наступали на Волчанск. Там же воевала 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Очень боеспособный феодосийский 56-й полк ВДВ двигал фронт на Запорожье. Там же работала 810-я бригада морской пехоты. Поэтому Украина на приграничье будет делать все, чтобы мы не смогли вывести эти силы с этого фронта”, — пояснил Живов.
По его словам, либо ВСУ продолжат налегать на Курскую и Белгородскую область, либо российские войска будут дальше двигаться в Сумскую область, чтобы создавать определенные рубежи обороны с целью обезопасить границу.
“Эта ситуация затянется надолго”, — заключил военный обозреватель.
Стоит отметить, что в понедельник, 14 апреля, Владимир Зеленский заявил, что украинский конфликт закончится дипломатией, в том числе прямыми двухсторонними переговорами, а территории, вошедшие в состав РФ, якобы вернутся Киеву. Подробности в публикации Зеленский ответил, как закончится война на Украине.
Однако уже на следующий день, 15 апреля, он внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Подробнее об этой инициативе — в материале "Умереть за Украину — мало", Трампа отговаривают от решения украинского вопроса.
Полный текст интервью Алексея Живова: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область читайте на сайте Украина.ру.
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