https://ukraina.ru/20250420/moskva-pereigrala-kiev-pushkov-prokommentiroval-zayavlenie-zelenskogo-o-paskhalnom-peremirii-1062627307.html

"Москва переиграла Киев": Пушков прокомментировал заявление Зеленского о пасхальном перемирии

"Москва переиграла Киев": Пушков прокомментировал заявление Зеленского о пасхальном перемирии - 20.04.2025 Украина.ру

"Москва переиграла Киев": Пушков прокомментировал заявление Зеленского о пасхальном перемирии

Украина оказалась в сложной ситуации после неожиданного для Киева заявления Владимира Путина о пасхальном перемирии, считает российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Телеграм-канале

2025-04-20T10:55

2025-04-20T10:55

2025-04-20T10:55

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Украина фактически была вынуждена официально признать пасхальное перемирие, так как иная линия поведения для нее невыгодна, отметил сенатор.Он также прокомментировал заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Киев будет следить за действиями России."Это было подготовительное заявление, показавшее, что Киев оказался вынужденным сдвигаться и отходить от негативной реакции на идею перемирия. А затем уже Зеленский заявил, что "Украина будет действовать зеркально". На деле у Киева не было выбора. Иначе это было бы чуть ли не официальным признанием того, что Украина не хочет мира", — указал Пушков.В субботу, 19 апреля, накануне одного из главных христианских праздников — Пасхи, президент России Владимир Путин объявил 30-часовое перемирие. Приостановка боевых действий с российской стороны действует с 18 часов 19 апреля до 00 часов 21 апреля."Руководствуюсь гуманитарными соображениями, с 18:00 сегодня до 00:00 с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру", — заявил Путин.При этом Владимир Зеленский косвенно дал понять, что Украина поддержит пасхальное перемирие, которое объявил Путин и будет "действовать зеркально"."Если Россия внезапно готова действительно приобщиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально – так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в ответ на удары. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля", — написал Зеленский в Телеграм.Также на тему пасхального перемирия в новостях: Соблюдают ли ВСУ перемирие, контрпредложение Зеленского. Главное на Украине на утро 20 апреля на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250420/obyavlennoe-putinym-paskhalnoe-peremirie-mozhet-prorossiyski-nastroit-trampa--cnn-1062626304.html

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