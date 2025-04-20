К декабрю Россия и Украина останутся один на один — Перенджиев - 20.04.2025 Украина.ру
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К декабрю Россия и Украина останутся один на один — Перенджиев
К декабрю Россия и Украина останутся один на один — Перенджиев - 20.04.2025 Украина.ру
К декабрю Россия и Украина останутся один на один — Перенджиев
К концу этого года киевский режим останется один на один с Россией. Потому что США и Европа погрязнут в собственных конфликтах. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2025-04-20T07:30
2025-04-20T07:30
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По его словам, в случае с Украиной президент США Дональд Трамп решит применить “мягкий слив” — то есть поэтапный. Это будет как с кораблем, который заходит в шлюз: зашел внутрь, вода заполнилась, корабль прошел, вода опустилась, пояснил собеседник издания.Он также заявил, что на этом фоне будут активничать игроки вроде Турции.“Ведь когда мы говорим о многополярном мире, это не значит, что везде будет стабильность. Наоборот, в нем будет еще больше противоречий”, — заключил политолог.Тем временем Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Согласно документу, они продлеваются с 9 мая на 90 дней.Тогда же экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный призвал украинцев "не бояться умереть и быть готовым убить" на войне. Подробнее о словах украинских политиков — в публикации "Умереть за Украину — мало", Трампа отговаривают от решения украинского вопроса.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, ес, верховная рада
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС, Верховная Рада

К декабрю Россия и Украина останутся один на один — Перенджиев

07:30 20.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБатальонно-тактическая группа "Каштана" спецназа "Ахмат" МО РФ
Батальонно-тактическая группа Каштана спецназа Ахмат МО РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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К концу этого года киевский режим останется один на один с Россией. Потому что США и Европа погрязнут в собственных конфликтах. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
По его словам, в случае с Украиной президент США Дональд Трамп решит применить “мягкий слив” — то есть поэтапный. Это будет как с кораблем, который заходит в шлюз: зашел внутрь, вода заполнилась, корабль прошел, вода опустилась, пояснил собеседник издания.
“Да, сейчас Евросоюз наскребет для Украины военную помощь. Но думаю, что к декабрю киевский режим останется один на один с нами. Потому что все эти конфликты США с Китаем и Ираном обострятся и потому что кризис внутри самой Европы будет углубляться”, — считает Перенджиев.
Он также заявил, что на этом фоне будут активничать игроки вроде Турции.
“Ведь когда мы говорим о многополярном мире, это не значит, что везде будет стабильность. Наоборот, в нем будет еще больше противоречий”, — заключил политолог.
Тем временем Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Согласно документу, они продлеваются с 9 мая на 90 дней.
Тогда же экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный призвал украинцев "не бояться умереть и быть готовым убить" на войне. Подробнее о словах украинских политиков — в публикации "Умереть за Украину — мало", Трампа отговаривают от решения украинского вопроса.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией читайте на сайте Украина.ру.
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