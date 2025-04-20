К декабрю Россия и Украина останутся один на один — Перенджиев
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБатальонно-тактическая группа "Каштана" спецназа "Ахмат" МО РФ
К концу этого года киевский режим останется один на один с Россией. Потому что США и Европа погрязнут в собственных конфликтах. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
По его словам, в случае с Украиной президент США Дональд Трамп решит применить “мягкий слив” — то есть поэтапный. Это будет как с кораблем, который заходит в шлюз: зашел внутрь, вода заполнилась, корабль прошел, вода опустилась, пояснил собеседник издания.
“Да, сейчас Евросоюз наскребет для Украины военную помощь. Но думаю, что к декабрю киевский режим останется один на один с нами. Потому что все эти конфликты США с Китаем и Ираном обострятся и потому что кризис внутри самой Европы будет углубляться”, — считает Перенджиев.
Он также заявил, что на этом фоне будут активничать игроки вроде Турции.
“Ведь когда мы говорим о многополярном мире, это не значит, что везде будет стабильность. Наоборот, в нем будет еще больше противоречий”, — заключил политолог.
Тем временем Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Согласно документу, они продлеваются с 9 мая на 90 дней.
Тогда же экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный призвал украинцев "не бояться умереть и быть готовым убить" на войне. Подробнее о словах украинских политиков — в публикации "Умереть за Украину — мало", Трампа отговаривают от решения украинского вопроса.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией читайте на сайте Украина.ру.
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