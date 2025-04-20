https://ukraina.ru/20250420/k-dekabryu-rossiya-i-ukraina-ostanutsya-odin-na-odin--perendzhiev-1062585319.html

К декабрю Россия и Украина останутся один на один — Перенджиев

К декабрю Россия и Украина останутся один на один — Перенджиев - 20.04.2025 Украина.ру

К декабрю Россия и Украина останутся один на один — Перенджиев

К концу этого года киевский режим останется один на один с Россией. Потому что США и Европа погрязнут в собственных конфликтах. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2025-04-20T07:30

2025-04-20T07:30

2025-04-20T07:30

новости

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

ес

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062430109_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5071bbd5082ec24815f17195fb543d85.jpg

По его словам, в случае с Украиной президент США Дональд Трамп решит применить “мягкий слив” — то есть поэтапный. Это будет как с кораблем, который заходит в шлюз: зашел внутрь, вода заполнилась, корабль прошел, вода опустилась, пояснил собеседник издания.Он также заявил, что на этом фоне будут активничать игроки вроде Турции.“Ведь когда мы говорим о многополярном мире, это не значит, что везде будет стабильность. Наоборот, в нем будет еще больше противоречий”, — заключил политолог.Тем временем Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Согласно документу, они продлеваются с 9 мая на 90 дней.Тогда же экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный призвал украинцев "не бояться умереть и быть готовым убить" на войне. Подробнее о словах украинских политиков — в публикации "Умереть за Украину — мало", Трампа отговаривают от решения украинского вопроса.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией читайте на сайте Украина.ру.

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, ес, верховная рада