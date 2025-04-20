Москалькова: Зеленский обязан поддержать пасхальное перемирие ради украинских семей - 20.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250420/moskalkova-zelenskiy-obyazan-podderzhat-paskhalnoe-peremirie-radi-ukrainskikh-semey-1062626883.html
Москалькова: Зеленский обязан поддержать пасхальное перемирие ради украинских семей
Москалькова: Зеленский обязан поддержать пасхальное перемирие ради украинских семей - 20.04.2025 Украина.ру
Москалькова: Зеленский обязан поддержать пасхальное перемирие ради украинских семей
Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным является гуманным и милосердным шагом, Зеленский обязан поддержать его ради украинского народа. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
2025-04-20T10:05
2025-04-20T10:05
новости
россия
украина
владимир зеленский
владимир путин
украина.ру
перемирие
пасха
сво
боевые действия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/09/1059500878_0:73:2715:1600_1920x0_80_0_0_e155a122f165ac6ba41a0ad9a570b07b.jpg
"Трудно передать словами, насколько это гуманный, милосердный шаг, и удивительно, что до сих пор мы не слышим с противоположной стороны, со стороны Украины, поддержки", — сказала Москалькова журналистам.По ее словам, Зеленский обязан поддержать эту инициативу "ради украинских семей, ради тех родных и близких, которые ждут возвращения и спасения своих людей".В субботу, 19 апреля, накануне одного из главных христианских праздников — Пасхи, президент России Владимир Путин объявил 30-часовое перемирие. Приостановка боевых действий с российской стороны действует с 18 часов 19 апреля до 00 часов 21 апреля."Руководствуюсь гуманитарными соображениями, с 18:00 сегодня до 00:00 с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру", — заявил Путин.Он отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.При этом Владимир Зеленский косвенно дал понять, что Украина поддержит пасхальное перемирие, которое объявил Путин и будет "действовать зеркально"."Если Россия внезапно готова действительно приобщиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально – так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в ответ на удары. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля", — написал Зеленский в Телеграм.Также на тему пасхального перемирия — в материале Татьяны Стоянович "Легкая победа Путина". Мировые СМИ о пасхальном перемирии на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250420/soblyudayut-li-vsu-peremirie-kontrpredlozhenie-zelenskogo-glavnoe-na-ukraine-na-utro-20-aprelya-1062626515.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/09/1059500878_0:7:2715:2043_1920x0_80_0_0_dbc9f13c1220272409b62277d4ca52db.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, украина.ру, перемирие, пасха, сво, боевые действия, татьяна москалькова
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина.ру, перемирие, Пасха, СВО, боевые действия, Татьяна Москалькова

Москалькова: Зеленский обязан поддержать пасхальное перемирие ради украинских семей

10:05 20.04.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным является гуманным и милосердным шагом, Зеленский обязан поддержать его ради украинского народа. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
"Трудно передать словами, насколько это гуманный, милосердный шаг, и удивительно, что до сих пор мы не слышим с противоположной стороны, со стороны Украины, поддержки", — сказала Москалькова журналистам.
По ее словам, Зеленский обязан поддержать эту инициативу "ради украинских семей, ради тех родных и близких, которые ждут возвращения и спасения своих людей".
В субботу, 19 апреля, накануне одного из главных христианских праздников — Пасхи, президент России Владимир Путин объявил 30-часовое перемирие. Приостановка боевых действий с российской стороны действует с 18 часов 19 апреля до 00 часов 21 апреля.
"Руководствуюсь гуманитарными соображениями, с 18:00 сегодня до 00:00 с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру", — заявил Путин.
Он отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
При этом Владимир Зеленский косвенно дал понять, что Украина поддержит пасхальное перемирие, которое объявил Путин и будет "действовать зеркально".
"Если Россия внезапно готова действительно приобщиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально – так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в ответ на удары. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля", — написал Зеленский в Телеграм.
Также на тему пасхального перемирия — в материале Татьяны Стоянович "Легкая победа Путина". Мировые СМИ о пасхальном перемирии на сайте Украина.ру.
09:51
Соблюдают ли ВСУ перемирие, контрпредложение Зеленского. Главное на Украине на утро 20 апреляС фронта поступают сведения о том, соблюдают ли украинские военные пасхальное перемирие. Владимир Зеленский выдвинул встречное предложение президенту России Владимиру Путину
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраина.руперемириеПасхаСВОбоевые действияТатьяна Москалькова
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:26Как Путин относится к войне и какую цену нужно будет заплатить за возвращение Одессы — Казаков
10:05Москалькова: Зеленский обязан поддержать пасхальное перемирие ради украинских семей
09:51Соблюдают ли ВСУ перемирие, контрпредложение Зеленского. Главное на Украине на утро 20 апреля
09:34Объявленное Путиным пасхальное перемирие может пророссийски настроить Трампа — CNN
08:00Операция "Восход солнца": как американцы вели сепаратные переговоры с гитлеровцами
07:53Кёнигсберг – генеральная репетиция перед Берлином
07:45Нет смысла ждать перемирия: Прилепин о проблеме, которую нужно решать уже сейчас
07:30К декабрю Россия и Украина останутся один на один — Перенджиев
07:15Эксперт рассказал, как российская армии будет брать Сумы
07:10Ростислав Ищенко: Убив Олеся Бузину, неонацистская Украина обрекла себя на национальную катастрофу
07:00Это уже экономическая война: политолог о противостоянии Китая и США
06:45Насонов рассказал, что обнажили удары ВС РФ по Кривому Рогу и Сумам
06:30Живов объяснил, почему ВСУ не дадут российский армии освободить Курскую область
06:30Александр Широкорад: Если Европа введет войска на Украину, России придется взрывать плотины на Днепре
06:15Сейчас видим ту форму войны, которая не приведет Россию к окончательным целям СВО — Прилепин
06:08Западная Украина за минувшую неделю: битва за "Поляну Квасовую" и подготовка к выборам мэра Львова
06:00Крамаренко объяснил, почему “идея Келлога разделить Украину — заведомо непроходной вариант”
05:57Вопреки людоедской ненависти. Олесь Бузина и пасхальное перемирие
05:45Вайнер объяснил, почему в ближайшее время стоит ждать нового лидера на Украине
05:30Год ей уже никто не дает: Ищенко о том, сколько продержится украинская армия
Лента новостейМолния