https://ukraina.ru/20250420/moskalkova-zelenskiy-obyazan-podderzhat-paskhalnoe-peremirie-radi-ukrainskikh-semey-1062626883.html

Москалькова: Зеленский обязан поддержать пасхальное перемирие ради украинских семей

Москалькова: Зеленский обязан поддержать пасхальное перемирие ради украинских семей - 20.04.2025 Украина.ру

Москалькова: Зеленский обязан поддержать пасхальное перемирие ради украинских семей

Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным является гуманным и милосердным шагом, Зеленский обязан поддержать его ради украинского народа. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

2025-04-20T10:05

2025-04-20T10:05

2025-04-20T10:05

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"Трудно передать словами, насколько это гуманный, милосердный шаг, и удивительно, что до сих пор мы не слышим с противоположной стороны, со стороны Украины, поддержки", — сказала Москалькова журналистам.По ее словам, Зеленский обязан поддержать эту инициативу "ради украинских семей, ради тех родных и близких, которые ждут возвращения и спасения своих людей".В субботу, 19 апреля, накануне одного из главных христианских праздников — Пасхи, президент России Владимир Путин объявил 30-часовое перемирие. Приостановка боевых действий с российской стороны действует с 18 часов 19 апреля до 00 часов 21 апреля."Руководствуюсь гуманитарными соображениями, с 18:00 сегодня до 00:00 с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру", — заявил Путин.Он отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.При этом Владимир Зеленский косвенно дал понять, что Украина поддержит пасхальное перемирие, которое объявил Путин и будет "действовать зеркально"."Если Россия внезапно готова действительно приобщиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально – так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в ответ на удары. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля", — написал Зеленский в Телеграм.Также на тему пасхального перемирия — в материале Татьяны Стоянович "Легкая победа Путина". Мировые СМИ о пасхальном перемирии на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250420/soblyudayut-li-vsu-peremirie-kontrpredlozhenie-zelenskogo-glavnoe-na-ukraine-na-utro-20-aprelya-1062626515.html

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