Кёнигсберг – генеральная репетиция перед Берлином
В результате наступления Красной Армии зимой 1945 года, в Восточной Пруссии немецкие войска были рассечены на три группировки – на Земландском полуострове, в районе Кенигсберга и в районе к юго-западу от Кенигсберга. Командующий 3-м Белорусским фронтом Александр Михайлович Василевский* решил ликвидировать группировки врага по отдельности
Не стали исключением дивизии противника у Кёнигсберга. Сам Кёнигсберг был оплотом прусского милитаризма, имел множество укреплений, и поэтому его штурм был очень сложной задачей.
Немцы не планировали сдавать город без боя и приготовились к длительной обороне. С учетом семи батальонов фольксштурма, гарнизон Кенигсберга насчитывал 60-70 тысяч человек (в некоторых источниках даются оценки до 130 тыс. чел.), до 4 000 орудий и минометов, более 100 танков и САУ, 170 самолетов. Город опоясали три кольца обороны. В первом, кроме минных полей, траншей, противотанкового рва и прочего, имелись 15 фортов постройки 80-х годов XIX века, каждый из которых располагал 12-15 орудиями и гарнизонами численностью до 200 человек. Второе кольцо проходило по окраинам города, включало каменные здания и баррикады. Третье кольцо проходило по центру города и состояло из 9 бастионов, башен и равелинов. В городе имелись многочисленные военные арсеналы и склады.
Войска 3-го Белорусского фронта, которые приготовились к штурму города, насчитывали 137 000 солдат и офицеров (по другим данным –106 000), 538 – 655 танков и САУ, 5200 орудий и минометов, 2170 – 2444 самолета. Непосредственно для штурма города выделили 434 танка и САУ – 126 Т-34-85, 75 ИСУ-152, 84 ИСУ-122 и 149 СУ-76. В бронетанковых войсках не было тяжелых танков ИС-2, и большинство составляли САУ. На участке наступления 43-й армии удалось собрать до 27 танков и САУ на 1 км фронта.
Советское командование изучило систему обороны города на основе данных авиаразведки, карт, которые имелись под рукой. Был создан даже детальный макет Кенигсберга.
Сформировали 26 штурмовых отрядов и 104 штурмовые группы (пехота, инженеры, орудия и бронетехника), которые отрабатывали штурм фортификаций на ранее захваченных ДОТах и прочих конструкциях. Для штурма форпоста выделили 7 отдельных огнемётных батальонов, 3 батальона химической защиты, роту фугасных огнемётов, 5 отдельных рот ранцевых огнемётов.
4 апреля, 16:00ИсторияВосточно-Померанская операция – заключительный аккорд перед БерлиномВ результате Висло-Одерской операции уже в феврале 1945 года Красная Армия вышла к Одеру и захватила плацдармы на его западном берегу. Армии 1-го Белорусского фронта маршала Жукова на Кюстринском плацдарме находились от Берлина всего в 60 километрах. Казалось бы, вот она – столица Рейха – надо только сделать последний бросок. Но не всё так просто
Согласно плану штурма города, 43-я армия и правый фланг 50-й армии наносили удар по городу с северо-запада и севера, 11-я гв. армия наступала с юга. На 3-й день операции советские войска должны были выйти к реке Прегель. 39-я армия должна была выйти к заливу Фришес-Хафф, перерезав коммуникации гарнизона Кёнигсберга с остальными силами оперативной группы "Земланд".
2-я гв. армия и 5-я армия наносили вспомогательные удары на земландском направлении, на Норгау и Блюдау.
4 дня накануне штурма советские войска громили оборону противника, нанося удары по обнаруженным огневым точкам и фортификациям, порту Пиллау. Для разрушения фортов использовались, среди прочего, 305-мм гаубицы Бр-18 и 280-мм мортиры Бр-5. Советская авиация получила приказ не пропустить в город резервы противника и, в тоже время, не дать немцам эвакуироваться из Кенигсберга. Стоит отметить тот факт, что ещё в августе 1944 года город подвергся массированным ударам британских ВВС, которые активно использовали и зажигательные боеприпасы. В результате ударов, в центральной части города было уничтожено свыше 40% застройки, тысячи гражданских погибли, более 100 000 лишились жилья.
Штурм города начался 6 апреля, после мощнейшей артподготовки. Расчеты орудий и минометов сначала сбили слой земли с фортов и ДОТов, а затем начали разрушать сами конструкции. Советские войска преодолели первое кольцо обороны, но темп их продвижения был невысоким, поскольку из-за плохих погодных условий авиация до 14:00 произвела лишь 274 вылета. Немецкие войска оказывали ожесточённое сопротивление.
В полосе 11-й гв. армии оборону занимала 69-я пехотная дивизия, усиленная тремя пехотными полками, отдельными батальонами и прочими подразделениями – до 40 000 военнослужащих, 700 орудий и минометов, 42 танка и САУ. На южном участке немцы имели 4 мощных форта (№12 "Эйленбург", №11 "Денхофф"**, №10 "Конитц" и №8 "Король Фридрих I"), 58 ДОТов и ДЗОтов, 5 опорных пунктов из крепких зданий.
1 апреля, 08:04ИсторияFestung Breslau: штурм последней нацистской крепости
83-я стрелковая дивизия 11-й гв. армии вела тяжёлые бои за форт №10. Советские войска подобрались к форту на дистанцию 150-200 метров – один полк блокировал форт, а два других ворвались в Авайден и заняли его южную часть. 1-я и 31-я гв. стрелковые дивизии вели ожесточенные бои за Понарт, где у немцев были вкопанные танки и САУ, замаскированные противотанковые орудия, поскольку немецкое командование ожидало главного удара именно на участке 11-й гв. армии.
Очень трудным было наступление полков 84-й гв. стрелковой дивизии, которая совместно с 338-м гв. тяжелым самоходным артполком продвигалась к Праппельну. Сначала штурмовые подразделения были остановлены фортом №8 – дивизионная артиллерия не могла выбить противника из укреплений. Тогда форт блокировали два стрелковых батальона, на него обрушила огонь артиллерия больших калибров, а остальные части дивизии устремились дальше. Войска 84-й дивизии перегруппировались и смогли ворваться в южную часть Праппельна. Немцы пытались их остановить, бросив в контратаку батальон фольксштурма и несколько самоходок, но их попытки отбросить части Красной Армии не увенчались успехом. Войска 11-й гв. армии приступили к штурму второго кольца обороны города. Немцы вынуждены были ввести в бой все тактические резервы.
Командование 11-й гв. армии решило ввести в бой дивизии второго эшелона стрелковых корпусов, которые изначально вводить в бой в первый день наступления не планировалось. Таким образом, во второй половине 6 апреля в бой ввели 5-ю и 18-ю гв. стрелковые дивизии. Обстановка для советских войск изменилась в лучшую сторону после того, как погода улучшилась и стали более активно действовать ВВС. Ил-2 наносили удары по отдельным огневым точкам противника. Подразделения 31-й гв. стрелковой дивизии выбили противника из южной части Понарта. Большую помощь стрелковым частям оказали тяжелые САУ, которые пробивали толстые стены домов, в которых находился противник, а часть домов вовсе снесли. К концу дня 11-я гв. армия продвинулась до 4 километров, очистила от противника 43 квартала пригородов и самого города.
39-я армия перехватила железную дорогу Кёнигсберг – Пиллау. Войска 43-й армии захватили форт №5 и окружили форт №5а, выбили немцев из Шарлоттенбурга. 43-я армия также прорвалась в Кенигсберг, очистила 20 кварталов, а 50-я армия выбила врага из 40 кварталов, захватила форт №2. Чтобы избежать полного окружения города, немецкое командование решило задействовать против 39-й армии войска 5-й танковой армии, перебросило войска с Земландского полуострова. Немцы ошибочно предполагали, что главный удар наносят 43-я и 50-я армии.
Ночью с 6 на 7 апреля бои продолжались – советские войска штурмовали форты №8 и №10. К средине 7 апреля оба форта были захвачены. Штурмовые отряды 31-й гв. стрелковой дивизии захватили железнодорожный мост через р. Беек. Немцы перебросили на южное направление 2 полицейских полка и несколько батальонов фольксштурма. 7 апреля 11-я гв. армия вела бои на линии Понарт – Прегель, 43-я армия наступала на Амалиенау, а 2-я гв. и 5-я армии начали штурм немецких позиций на земландском направлении.
26 января 2024, 16:01ИсторияМогла ли Красная армия освободить Освенцим раньше?В 2020 году, накануне 75-й годовщины освобождения Освенцима возник скандал, связанный с клинической русофобией польского политического класса. Премьер-министр Польши (сейчас уже бывший) Матеуш Моравицкий заявил, что в уничтожении последних узников Освенцима виновата… Красная армия
Крупные группы бомбардировщиков наносили удары по узлам сопротивления противника в северо-западной и западной частях Кенигсберга, в секторах наступления 39-й и 43-й армий. Практически на всех направлениях продвижение советских войск было успешным. 83-я гв. стрелковая дивизия захватила Шенфлис, южную часть Зелигенфельда, а 26-я стрелковая дивизия штурмовала Розенау. Полки 31-й гв. стрелковой дивизии полностью заняли Понарт, вышли к р. Беек. Таким образом, советские войска прорвали второе кольцо вражеской обороны. Сопротивление немцев усилилось. В районе Розенау противник, бросив в бой резервы, несколько танков и САУ, потеснил войска 1-й и 26-й гв. стрелковых дивизий.
7 апреля в штурме Кенигсберга отличилась советская авиация, которая нанесла массированные удары по центру города – 516 машин (330 Ил-4) сбросили 550 тонн бомб. Всего же 7 апреля советская авиация сбросила 1658 тонн бомб. Удары советских войск практически полностью разрушили систему связи немцев. Войска 11-й гв. армии 7 апреля преодолели до 3,5 км.
Красноармейцы захватили 3 форта, 7 железобетонных убежищ, 5 ДОТов, до 45 укрепленных пунктов, главную сортировочную железнодорожную станцию, 10 промышленных предприятий. Несмотря на большие успехи, войска 11-й гв. армии не смогли форсировать Прегель и соединится с дивизиями 43-й армии. Последняя 7 апреля продвинулась на чуть более километра вглубь вражеской обороны, захватила форт №15а, выбила врага из 15 кварталов. 50-я армия преодолела около 1,5 км, очистила 15 кварталов. Несмотря на то, что 43-я и 50-я армии продвигались медленно, они сковали все резервы противника, не позволили немцам укрепить участок, где наносила удары 11-я гв. армия.
После двух дней штурма, ситуация переломилась полностью в пользу Красной Армии. Оставшийся в руках противника плацдарм полностью простреливался советской артиллерией. Комендант гарнизона Кёнигсберга, генерал пехоты Отто Ляш предлагал эвакуировать остатки гарнизона на Земландский полуостров. Но Гитлер решительно запретил такие действия.
8 апреля положение гарнизона города ещё больше ухудшилось – войска 11-й гв. армии форсировали реку Прегель и соединились с 43-й армией. Среди советских танковых частей, которые штурмовали Кенигсберг, была и 159-я танковая бригада, носившая название "Лембиту"***, вооруженная Т-34-85, выпущенными на средства освобожденных от нацистской оккупации жителей Эстонской ССР.
5 мая 2023, 08:01ИсторияПрага 1945: немцы, чехи, власовцы и Красная армия
8 апреля танкисты выбивали противника, который занял позиции в Ашман-парке, прорвались на стадион, который немцы использовали как мини-аэродром. Танкисты действовали при поддержке всего лишь нескольких штурмовых групп, поскольку пехота понесла большие потери.
В боях 8 апреля отличился экипаж ИСУ-152 лейтенанта Бориса Богатского из состава 260-го гв. танкового полка прорыва. Экипаж Богатского и ещё одна САУ лейтенанта Иванова подошли к мосту через реку и уничтожила несколько огневых точек. Экипажи самоходок, под обстрелами противника обследовал мост, перерезав провода, ведущие к зарядам – немцы заминировали конструкцию. Самоходки преодолели мост, но немцы открыли огонь – один из снарядов попал в заряд и мост был сильно поврежден. Две ИСУ-152 фактически оказались в окружении. Экипажи самоходок не только отразили атаки, но и прикрывали огнем пехоту, которая форсировала реку. Самоходка Богатского была подбита, мехвод погиб. Раненый командир экипажа совместно с другими самоходчиками продолжал вести огонь из стрелкового оружия. При захвате моста ИСУ-152 лейтенанта Богатского уничтожила 3 ДЗОТа, 4 пто, 3 пулеметных точки, много пехоты. Лейтенанта представили к званию Героя Советского Союза, но впоследствии он был награжден только орденом Красного Знамени.
На участке 43-й армии вместе с пехотой 8 апреля в город ворвались подразделения 153-й танковой бригады, а именно 5 Т-34. Экипажи продвигались к центру Кёнигсберга. Старший лейтенант Сучков разделил свои пять танков на две пары, каждая из которых поддерживала наступление стрелкового батальона 84-го стрелкового полка. Пехотинцы указывали экипажам цели, и те уничтожали живую силу врага и огневые точки. Немцы пытались остановить Т-34, выкатывали из укрытий и дворов прямо на улицы орудия. Пехотинцы разобрали одну из баррикад и засыпали её содержимым участок противотанкового рва, позволив танкам преодолеть препятствие.
Далее группу советских войск атаковали более 100 немцев, среди которых были и фаустники, но танкисты совместно с пехотинцами отразили атаку. Две "тридцатьчетверки" попали под огонь противотанковых орудий. Командир одной из них, лейтенант Николай Кузминский повёл свой танк по соседней улице и зашёл к расчетам орудий с фланга – огнём орудия и пулемётов экипаж разбил одно орудие и перебил его расчёт, а расчёты двух других орудий попросту разбежались. Впоследствии Кузьминского наградили орденом Отечественной войны I степени.
Ещё 2 Т-34 с десантом прорвались к железной дороге, подбили 2 САУ. Далее 5 Т-34 снова соединились и с пехотинцами устремились к реке. Выйдя к Прегелю, советские войска заняли оборону, ожидая контратаки – Т-34 взяли под прицел перекрестки дорог, пехотинцы спрятались в зданиях и за танками, защищая последние от атак фаустников. Вскоре последовали две контратаки – немцы бросили в бой несколько танков и САУ при поддержке 5 – 7 орудий. Советские экипажи подбили 2 танка, рассеяли пехоту и удержали позиции. В итоге, не потеряв ни одной машины, 5 Т-34 уничтожили/захватили 8 орудий, подбили 2 танка и 2 САУ. Уничтожили несколько десятков пехотинцев. Лейтенант Сучков за эти бои был награжден орденом Красного Знамени.
2 мая 2024, 00:35ИсторияЗнамя ПобедыЛет сорок назад всё было просто и понятно – каждый школьник знал, что флаг над куполом Рейхстага подняли Михаил Егоров и Мелитон Кантария. И с почти 100% вероятностью сказал бы, что произошло это 9 мая. Не школьники (особенно – с высшим историческим образованием) знали больше, но легендированная история особых несчастий им не доставляла
9 апреля генерал Ляш, понимая бесперспективность дальнейшего сопротивления, решил сложить оружие и отдал своим войскам соответствующий приказ в 22:45.
В боях за Кенигсберг, с 6 по 9 апреля 1945 года немецкие войска потеряли более 22 000 убитыми (по другим данным 42000) еще около 45 000 попали в плен, более 3600 орудий и минометов, более 120 самолетов. Согласно советским документам, было уничтожено 103 танка и САУ, из которых 63 танка и САУ записали на свой счет воины 11-й гв. армии. Падение Кенигсберга повлекло за собой захват важной базы ВМС Пиллау, разгром земландской группировки противника, основных сил восточно-прусской группировки.
Потери советских войск составили 9230 убитыми и более 34 000 ранеными. Согласно советским документам, при штурме города было безвозвратно потеряно 13 танков и 29 САУ (5 танков и 16 САУ) из состава 11-й гв. армии. Такие незначительные потери стали результатом хорошей планировки, грамотного использования штурмовых групп, авиации и артиллерии. Большую роль в разгроме вражеского гарнизона сыграла самоходная артиллерия. Например, экипажи 348-го гв. тяжелого самоходного артполка (ИСУ-122), которые действовали в составе 11-й гв. армии, уничтожил 18 танков и САУ, 22 орудия разного калибра, 27 огневых точек, 7 ДОТов, 24 ДЗОТа, 15 укреплённых домов, содействовали в захвате двух фортов.
* Уже после завершения операции, 26 апреля, его сменил Иван Христофорович Баграмян. – Ред.
** "Денхофф" капитулировал без боя, потому и уцелел. В 2014 году передан из Минобороны в муниципальное подчинение, используется как общественное пространство – тут размещены магазины, клубы, музей и т.п. – Ред.
*** Национальный герой Эстонии, возглавивший сопротивление племён эстов крестоносцам в XIII веке.
Подписывайся на