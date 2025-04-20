https://ukraina.ru/20250420/obyavlennoe-putinym-paskhalnoe-peremirie-mozhet-prorossiyski-nastroit-trampa--cnn-1062626304.html

Объявленное Путиным пасхальное перемирие может пророссийски настроить Трампа — CNN

Объявленное Путиным пасхальное перемирие может пророссийски настроить Трампа — CNN - 20.04.2025 Украина.ру

Объявленное Путиным пасхальное перемирие может пророссийски настроить Трампа — CNN

Объявленное Путиным пасхальное перемирие, вероятно, подстегнет Трампа к "промосковскому определению конфликта" и может вызвать сложности для Украины, сообщает телеканала CNN

2025-04-20T09:34

2025-04-20T09:34

2025-04-20T09:34

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Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие, вероятно, обеспечит то, что американский лидер Дональд Трамп будет настроен "более пророссийски" в ряде вопросов по урегулированию ситуации на Украине, пишут журналисты CNN.По мнению авторов телеканала, возможно, это "подстегнет Трампа к временами промосковскому определению конфликта"."Это также может вызвать сложности для Украины, когда ее неизбежно обвинят в нарушении того, что Вашингтон может счесть жестом доброй воли со стороны Москвы. В случае прекращения огня украинские войска могут столкнуться с серьезными логистическими трудностями", — отмечается в публикации.В субботу, 19 апреля, накануне одного из главных христианских праздников — Пасхи, президент России Владимир Путин объявил 30-часовое перемирие. Приостановка боевых действий с российской стороны действует с 18 часов 19 апреля до 00 часов 21 апреля."Руководствуюсь гуманитарными соображениями, с 18:00 сегодня до 00:00 с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру", — заявил Путин.Он отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Мы знаем, киевский режим более 100 раз нарушал договоренность о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре. Поэтому прошу быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объеме", — сказал российский лидер.Соответствующий приказ российский президент выдал в ходе встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым 19 апреля в Кремле.Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны: "Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля".Также на тему пасхального перемирия — в материале Татьяны Стоянович "Легкая победа Путина". Мировые СМИ о пасхальном перемирии на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250419/bogdan-bezpalko-tramp-obyavit-paskhalnoe-peremirie-svoey-pobedoy-no-vsu-vse-ravno-otkroyut-ogon-1062625193.html

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