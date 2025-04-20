Объявленное Путиным пасхальное перемирие может пророссийски настроить Трампа — CNN - 20.04.2025 Украина.ру
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Объявленное Путиным пасхальное перемирие может пророссийски настроить Трампа — CNN
Объявленное Путиным пасхальное перемирие может пророссийски настроить Трампа — CNN - 20.04.2025 Украина.ру
Объявленное Путиным пасхальное перемирие может пророссийски настроить Трампа — CNN
Объявленное Путиным пасхальное перемирие, вероятно, подстегнет Трампа к "промосковскому определению конфликта" и может вызвать сложности для Украины, сообщает телеканала CNN
2025-04-20T09:34
2025-04-20T09:34
новости
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
вашингтон
cnn
владимир зеленский
пасха
перемирие
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Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие, вероятно, обеспечит то, что американский лидер Дональд Трамп будет настроен "более пророссийски" в ряде вопросов по урегулированию ситуации на Украине, пишут журналисты CNN.По мнению авторов телеканала, возможно, это "подстегнет Трампа к временами промосковскому определению конфликта"."Это также может вызвать сложности для Украины, когда ее неизбежно обвинят в нарушении того, что Вашингтон может счесть жестом доброй воли со стороны Москвы. В случае прекращения огня украинские войска могут столкнуться с серьезными логистическими трудностями", — отмечается в публикации.В субботу, 19 апреля, накануне одного из главных христианских праздников — Пасхи, президент России Владимир Путин объявил 30-часовое перемирие. Приостановка боевых действий с российской стороны действует с 18 часов 19 апреля до 00 часов 21 апреля."Руководствуюсь гуманитарными соображениями, с 18:00 сегодня до 00:00 с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру", — заявил Путин.Он отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Мы знаем, киевский режим более 100 раз нарушал договоренность о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре. Поэтому прошу быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объеме", — сказал российский лидер.Соответствующий приказ российский президент выдал в ходе встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым 19 апреля в Кремле.Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны: "Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля".Также на тему пасхального перемирия — в материале Татьяны Стоянович "Легкая победа Путина". Мировые СМИ о пасхальном перемирии на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, вашингтон, cnn, владимир зеленский, пасха, перемирие, перемирие, сво, спецоперация, война
Новости, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вашингтон, CNN, Владимир Зеленский, Пасха, перемирие, перемирие, СВО, Спецоперация, война

Объявленное Путиным пасхальное перемирие может пророссийски настроить Трампа — CNN

09:34 20.04.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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Объявленное Путиным пасхальное перемирие, вероятно, подстегнет Трампа к "промосковскому определению конфликта" и может вызвать сложности для Украины, сообщает телеканала CNN
Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие, вероятно, обеспечит то, что американский лидер Дональд Трамп будет настроен "более пророссийски" в ряде вопросов по урегулированию ситуации на Украине, пишут журналисты CNN.
По мнению авторов телеканала, возможно, это "подстегнет Трампа к временами промосковскому определению конфликта".
"Это также может вызвать сложности для Украины, когда ее неизбежно обвинят в нарушении того, что Вашингтон может счесть жестом доброй воли со стороны Москвы. В случае прекращения огня украинские войска могут столкнуться с серьезными логистическими трудностями", — отмечается в публикации.
В субботу, 19 апреля, накануне одного из главных христианских праздников — Пасхи, президент России Владимир Путин объявил 30-часовое перемирие. Приостановка боевых действий с российской стороны действует с 18 часов 19 апреля до 00 часов 21 апреля.
"Руководствуюсь гуманитарными соображениями, с 18:00 сегодня до 00:00 с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру", — заявил Путин.
Он отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
"Мы знаем, киевский режим более 100 раз нарушал договоренность о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре. Поэтому прошу быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объеме", — сказал российский лидер.
Соответствующий приказ российский президент выдал в ходе встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым 19 апреля в Кремле.
Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны: "Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля".
Также на тему пасхального перемирия — в материале Татьяны Стоянович "Легкая победа Путина". Мировые СМИ о пасхальном перемирии на сайте Украина.ру.
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Вчера, 22:26
Богдан Безпалько: Трамп объявит пасхальное перемирие своей победой, но ВСУ все равно откроют огоньПроблема в том, что на Западе и на Украине это будут считать победой не столько Владимира Путина и нашей страны, сколько своей собственной. Но в мире дипломатии это будет восприниматься как очень хороший политический ход.
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