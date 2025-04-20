Нет смысла ждать перемирия: Прилепин о проблеме, которую нужно решать уже сейчас - 20.04.2025 Украина.ру
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Нет смысла ждать перемирия: Прилепин о проблеме, которую нужно решать уже сейчас
Нет смысла ждать перемирия: Прилепин о проблеме, которую нужно решать уже сейчас - 20.04.2025 Украина.ру
Нет смысла ждать перемирия: Прилепин о проблеме, которую нужно решать уже сейчас
Проблема заключается в том, что люди на фронте выгорают. Воевать три года сложно. А перемирия или урегулирования украинского конфликта ждать тоже не стоит. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный общественный деятель и писатель Захар Прилепин
2025-04-20T07:45
2025-04-20T07:45
новости
сша
россия
дональд трамп
захар прилепин
переговоры
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По его словам, у всего должен быть разумный предел, должна быть возможность если не мобилизации, то длительной ротации, хотя бы полугодовой реабилитации.Он отметил, что те же военные останутся дальше служить в формате перемирия. Так что подобные проблемы желательно обсуждать прямо сейчас, а не когда-нибудь потом, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Захара Прилепина: Если Россия пойдёт на Приднестровье, Трамп точно захочет мира на Украине читайте на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, дональд трамп, захар прилепин, переговоры
Новости, США, Россия, Дональд Трамп, Захар Прилепин, переговоры

Нет смысла ждать перемирия: Прилепин о проблеме, которую нужно решать уже сейчас

07:45 20.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Проблема заключается в том, что люди на фронте выгорают. Воевать три года сложно. А перемирия или урегулирования украинского конфликта ждать тоже не стоит. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный общественный деятель и писатель Захар Прилепин
По его словам, у всего должен быть разумный предел, должна быть возможность если не мобилизации, то длительной ротации, хотя бы полугодовой реабилитации.
“Никакого перемирия в связи с приходом [президента США Дональда] Трампа в ближайшее время нам ожидать не приходится. Более того, даже начавшиеся переговорные процессы и временные соглашения не позволят нам отвести войска. Люди будут находиться по-прежнему на линии боевого соприкосновения, даже если сделают серую зону и прочее. Никто с фронта не уедет”, — заявил Прилепин.
Он отметил, что те же военные останутся дальше служить в формате перемирия. Так что подобные проблемы желательно обсуждать прямо сейчас, а не когда-нибудь потом, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Захара Прилепина: Если Россия пойдёт на Приднестровье, Трамп точно захочет мира на Украине читайте на сайте Украина.ру.
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