https://ukraina.ru/20250420/net-smysla-zhdat-peremiriya-prilepin-o-probleme-kotoruyu-nuzhno-reshat-uzhe-seychas-1062597578.html

Нет смысла ждать перемирия: Прилепин о проблеме, которую нужно решать уже сейчас

Нет смысла ждать перемирия: Прилепин о проблеме, которую нужно решать уже сейчас - 20.04.2025 Украина.ру

Нет смысла ждать перемирия: Прилепин о проблеме, которую нужно решать уже сейчас

Проблема заключается в том, что люди на фронте выгорают. Воевать три года сложно. А перемирия или урегулирования украинского конфликта ждать тоже не стоит. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный общественный деятель и писатель Захар Прилепин

2025-04-20T07:45

2025-04-20T07:45

2025-04-20T07:45

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По его словам, у всего должен быть разумный предел, должна быть возможность если не мобилизации, то длительной ротации, хотя бы полугодовой реабилитации.Он отметил, что те же военные останутся дальше служить в формате перемирия. Так что подобные проблемы желательно обсуждать прямо сейчас, а не когда-нибудь потом, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Захара Прилепина: Если Россия пойдёт на Приднестровье, Трамп точно захочет мира на Украине читайте на сайте Украина.ру.

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новости, сша, россия, дональд трамп, захар прилепин, переговоры