https://ukraina.ru/20250420/soblyudayut-li-vsu-peremirie-kontrpredlozhenie-zelenskogo-glavnoe-na-ukraine-na-utro-20-aprelya-1062626515.html

Соблюдают ли ВСУ перемирие, контрпредложение Зеленского. Главное на Украине на утро 20 апреля

Соблюдают ли ВСУ перемирие, контрпредложение Зеленского. Главное на Украине на утро 20 апреля - 20.04.2025 Украина.ру

Соблюдают ли ВСУ перемирие, контрпредложение Зеленского. Главное на Украине на утро 20 апреля

С фронта поступают сведения о том, соблюдают ли украинские военные пасхальное перемирие. Владимир Зеленский выдвинул встречное предложение президенту России Владимиру Путину

2025-04-20T09:51

2025-04-20T09:51

2025-04-20T09:51

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Вечером 19 апреля после того, как президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, и, после первоначального отказа Владимир Зеленский в конечном итоге поддержал прекращение огня, стали поступать новости с фронта."Слушайте, тьфу-тьфу, но друг с места действия говорит, что конкретно у них противник реально практически перестал стрелять. И кстати, что с нашей стороны это тоже не шутка, реально прекратили огонь", — написал в своём телеграм-канале в 21:39 российский военный историк Евгений Норин.Позднее, в 21:57, он процитировал одного из подписчиков."У меня друг с Запорожского направления тоже говорит, что на удивление тихо пока", — писал тот.Медиаэксперт Анатолий Шарий в 22:05 рассказал о том, какие указания получили украинские военные."Спустили пока только на словах по всем бригадам, пока без документов - прекратить огонь. Но дали добро стрелять в ответ. Пока очень тихо", — писал он.Старший сапёр ВС РФ Дмитрий Филиппов, известный под позывным "Вожак" в 23:42 сообщил о том, что украинские военные прекратили огонь."Вообще украинец отреагировал. Молчит. И наша арта молчит. Так тихо стало, что даже стрёмно немного. Тьфу-тьфу, посмотрим до утра", — писал он в своём телеграм-канале.Однако кое-где украинские формирования попытались хитрить."История про то, как боевики киевского режима на Сумской направлении решили использовать наивных наёмников, чтобы воспользоваться режимом прекращения огня. Через пару часов после начала перемирия противник направил в атаку на позиции наших десантников колумбийцев. Бывшего военнослужащего ВС Колумбии Тукерриса Эдисона и Андреса Зулету бросили в бой. Те про перемирие ничего не слышали и в детали накануне Пасхи вникать не стали", — написал в 23:17 в своём телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.Он отметил, что эту провокацию российские военные пресекли."Попытка срыва перемирия зафиксирована, провокация пресечена. В мире на двух граждан Колумбии стало меньше. Напоминаю, что на наемники не имеют права на статус военнопленного. (Статья 47, Дополнительный протокол к Женевским конвенциям)", — подытожил Поддубный.Чуть менее, чем за полчаса до этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об обстрелах со стороны ВСУ."Сегодня, в Пасхальную ночь, когда миллионы людей молятся о мире, украинская сторона нарушает перемирие, объявленное президентом Владимиром Владимировичем Путиным. ВСУ продолжают наносить удары по мирным городам Херсонской области. С 18:00 зафиксированы атаки: Алёшки — FPV-дроны, миномёт; Голая Пристань — удары дронов-камикадзе; Каховка — не менее шести сбросов с БПЛА. При этом важно сказать прямо: на ряде участков — тишина, обстрелы не ведутся. Значит, даже среди украинских военнослужащих есть те, кто услышал призыв к миру и сохранил человеческое. Но, увы, не все", — отмечал он в своём телеграм-канале в 22:49.А уже утром стало понятно, что ВСУ окончательно сорвали перемирие."Пишут оттуда же: "Перемирие н****улось (навернулось — Ред.)"", — сообщил историк Норин в 08:47, цитируя свою запись от 21:39.Позднее, в 09:06 корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко сообщил о работе в Донецке ПВО."В Донецке работает ПВО", — отметил он.Ещё один находящийся в Донецке корреспондент издания Украина.ру Игорь Гомольский в 09:07 подтвердил работу ПВО в городе."Судя по звукам за окном, перемирие закончилось. Хотя на самом деле кончилось оно еще ранним утром, если речь о Донецком направлении", — отметил он.Таким образом, ВСУ и другие формирования не смогли продержаться и несколько часов. И это несмотря на то, что их главнокомандующий замахнулся на более амбициозные цели.Контрпредложение ЗеленскогоВладимир Зеленский, после того, как отверг объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, выступил с другим предложением."Если сейчас Россия внезапно готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится. Украина предлагает продолжить её и по окончанию пасхальных суток 20 апреля далее", — отметил Зеленский.Он заявил, что эти 30 дней "могут дать миру шанс".Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Зеленского."Украина оказалась в сложной ситуации после неожиданного для Киева заявления Владимира Путина о пасхальном перемирии. Первая инстинктивная реакция Зеленского была, как и следовало ожидать, раздраженно-негативной: мол. Путин "в очередной раз играет жизнями людей". Именно так расценили позицию Зеленского газета "Вашингтон пост", агенство "Блумберг": по их оценкам, "Зеленский, видимо, отклонил предложение о перемирии"", — отметил Пушков.Он сообщил, что на 21:00 в субботу 19.04, спустя три часа после начала перемирия со стороны России, ничто не указывало на согласие Киева на перемирие. Российские СМИ писали о продолжении военных действий со стороны ВСУ."Потом создалось ощущение, что в Киеве начали осознавать, что на фоне заявления Путина позиция отказа от перемирия - явно проигрышная. И что Москва переиграла Киев, сделав такой политически значимый шаг. Проигрышная и в глазах Трампа, ждущего сигналов в пользу урегулирования, и в глазах мирового сообщества. Видимо, это обьяснили Зеленскому его европейские союзники - Макрон и Стармер, с которыми, не зная, что делать, срочно созвонился Зеленский. Как недавно они побудили Зеленского перестать противопоставлять себя Трампу и, хотя бы на словах, заявить, что он поддерживает его усилия, точно так же, видимо, они сказали ему, что, если он не примет перемирия, он вчистую проиграет Путину. Это, конечно, предположение, но это самый вероятный сценарий", — указал сенатор.Он напомнил, что тогда же появилось заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, что Киев будет следить за действиями российской стороны."Это было подготовительное заявление, показавшее, что Киев оказался вынужденным сдвигаться и отходить от негативной реакции на идею перемирия. А затем уже Зеленский заявил, что "Украина будет действовать зеркально". На деле у Киева не было выбора. Иначе это было бы чуть ли не официальным признанием того, что Украина не хочет мира. Она и не хочет, но признать это открыто было бы для Зеленского после ссоры с Трампом слишком опасно. Таким образом, Украина была фактически принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие", — отметил Пушков.Он также сообщил, что и после этого заявления продолжали поступать сообщения о нарушениях перемирия со стороны ВСУ в Херсонской области.О том, как Украина использует перемирие — в статье Сергея Зуева "Пополнение боеприпасов, удары дронами и кровавые провокации: как Украина использует пасхальное перемирие".

https://ukraina.ru/20250419/putin-obyavil-paskhalnoe-peremirie-itogi-19-aprelya-1062621296.html

https://ukraina.ru/20250419/osvobozhdenie-oleshni-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-19-aprelya-1062618974.html

https://ukraina.ru/20250419/ssha-priznayut-krym-tramp-umoet-ruki-glavnoe-na-utro-19-aprelya-1062617181.html

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эксклюзив, хроники, владимир путин, владимир зеленский, трамп и зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, киев, россия, украина