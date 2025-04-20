https://ukraina.ru/20250420/eto-uzhe-ekonomicheskaya-voyna-politolog-o-protivostoyanii-kitaya-i-ssha-1062585914.html

Это уже экономическая война: политолог о противостоянии Китая и США

Это уже экономическая война: политолог о противостоянии Китая и США - 20.04.2025 Украина.ру

Это уже экономическая война: политолог о противостоянии Китая и США

Китай не просто решил дать бой. Это уже экономическая война. Однако и у Пекина, и у Вашингтона есть возможности “здорово насолить друг другу”. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог-американист Грег Вайнер

2025-04-20T07:00

2025-04-20T07:00

2025-04-20T07:00

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украина

грег вайнер

дональд трамп

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По его словам, согласно материалам в Bloomberg и Financial Times, предприниматели из Китая стали наращивать производство в таких странах, как Вьетнам, Малайзия, Кампучия, куда уже “потекли миллиарды китайских юаней”.Он также заявил, что в Китае уже начались массовые конфликты на многих мероприятиях, что, конечно не улучшает популярность нынешнего правительства КНР.Подробнее о том, как развиваются взаимоотношения и противостояние между США и Китаем — в публикации Украина голосует за войну, а Трамп "идет" на Китай.Полный текст интервью Грега Вайнера: Удар по Сумам не вызвал драмы в США, но Украине обещают прекращение огня за десять дней читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250416/posle-vozvrascheniya-trampa-zapad-perestal-suschestvovat--glava-evrokomissii-1062546522.html

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новости, китай, сша, украина, грег вайнер, дональд трамп