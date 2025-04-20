Это уже экономическая война: политолог о противостоянии Китая и США - 20.04.2025 Украина.ру
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Это уже экономическая война: политолог о противостоянии Китая и США
Это уже экономическая война: политолог о противостоянии Китая и США - 20.04.2025 Украина.ру
Это уже экономическая война: политолог о противостоянии Китая и США
Китай не просто решил дать бой. Это уже экономическая война. Однако и у Пекина, и у Вашингтона есть возможности “здорово насолить друг другу”. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог-американист Грег Вайнер
2025-04-20T07:00
2025-04-20T07:00
новости
китай
сша
украина
грег вайнер
дональд трамп
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По его словам, согласно материалам в Bloomberg и Financial Times, предприниматели из Китая стали наращивать производство в таких странах, как Вьетнам, Малайзия, Кампучия, куда уже “потекли миллиарды китайских юаней”.Он также заявил, что в Китае уже начались массовые конфликты на многих мероприятиях, что, конечно не улучшает популярность нынешнего правительства КНР.Подробнее о том, как развиваются взаимоотношения и противостояние между США и Китаем — в публикации Украина голосует за войну, а Трамп "идет" на Китай.Полный текст интервью Грега Вайнера: Удар по Сумам не вызвал драмы в США, но Украине обещают прекращение огня за десять дней читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250416/posle-vozvrascheniya-trampa-zapad-perestal-suschestvovat--glava-evrokomissii-1062546522.html
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новости, китай, сша, украина, грег вайнер, дональд трамп
Новости, Китай, США, Украина, Грег Вайнер, Дональд Трамп

Это уже экономическая война: политолог о противостоянии Китая и США

07:00 20.04.2025
 
© Открытые источникиСША и Китай, флаги
США и Китай, флаги
© Открытые источники
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Китай не просто решил дать бой. Это уже экономическая война. Однако и у Пекина, и у Вашингтона есть возможности “здорово насолить друг другу”. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог-американист Грег Вайнер
По его словам, согласно материалам в Bloomberg и Financial Times, предприниматели из Китая стали наращивать производство в таких странах, как Вьетнам, Малайзия, Кампучия, куда уже “потекли миллиарды китайских юаней”.
“Это связано с переходом многих китайских компаний на другие территории, с тем, чтобы избежать прямых тарифов, введенных Соединенными Штатами. <...> В то же время, все-таки объем торговли между Америкой и Китаем худо-бедно составляет 650–700 миллиардов долларов. Это огромные цифры”, — отметил Вайнер.
Он также заявил, что в Китае уже начались массовые конфликты на многих мероприятиях, что, конечно не улучшает популярность нынешнего правительства КНР.
Подробнее о том, как развиваются взаимоотношения и противостояние между США и Китаем — в публикации Украина голосует за войну, а Трамп "идет" на Китай.
16 апреля, 10:51
После возвращения Трампа Запад перестал существовать — глава ЕврокомиссииПосле возвращения нынешнего американского лидера Дональда Трампа на президентский пост Запада, каким его все знали, больше нет. Об этом 16 апреля заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Zeit
Полный текст интервью Грега Вайнера: Удар по Сумам не вызвал драмы в США, но Украине обещают прекращение огня за десять дней читайте на сайте Украина.ру.
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