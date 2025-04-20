Это уже экономическая война: политолог о противостоянии Китая и США
© Открытые источникиСША и Китай, флаги
© Открытые источники
Китай не просто решил дать бой. Это уже экономическая война. Однако и у Пекина, и у Вашингтона есть возможности “здорово насолить друг другу”. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог-американист Грег Вайнер
По его словам, согласно материалам в Bloomberg и Financial Times, предприниматели из Китая стали наращивать производство в таких странах, как Вьетнам, Малайзия, Кампучия, куда уже “потекли миллиарды китайских юаней”.
“Это связано с переходом многих китайских компаний на другие территории, с тем, чтобы избежать прямых тарифов, введенных Соединенными Штатами. <...> В то же время, все-таки объем торговли между Америкой и Китаем худо-бедно составляет 650–700 миллиардов долларов. Это огромные цифры”, — отметил Вайнер.
Он также заявил, что в Китае уже начались массовые конфликты на многих мероприятиях, что, конечно не улучшает популярность нынешнего правительства КНР.
Подробнее о том, как развиваются взаимоотношения и противостояние между США и Китаем — в публикации Украина голосует за войну, а Трамп "идет" на Китай.
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