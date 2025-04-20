Насонов рассказал, что обнажили удары ВС РФ по Кривому Рогу и Сумам
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
ВС РФ показывают свой усовершенствованный результат. Российские войска работают вместе с разведкой, что позволяет им наносить удары баллистическими ракетами. А время атаки говорит о отточенной работе с вражеской ПВО
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов.
“Мы результативно наносим удары нашими баллистическими ракетами. Это говорит об эффективности нашей разведки в тылу врага. Отмечу также, что наши "Герани" перестали летать ночью. В том смысле, что они стали работать и утром, и вечером. Это говорит о том, что во многих районах Украины мы научились обходить и подавлять вражескую ПВО”, — заявил собеседник издания.
Он также обратил внимание на то, что после прилетов по “натовским офицерам, западные СМИ не сразу выдают некрологи”.
“Сначала они выдерживают паузу, а потом пишут, что они погибли при падении в бассейн или прохождении тропы разведчиков на учениях. Во-первых, наемников никто не любит. Во-вторых, сам факт их нахождения на Украине на фоне попыток мирного урегулирования может быть воспринят как неуважение лично к Трампу”, — объяснил Насонов.
По его словам, главное — не то, как они это скроют, а какие выводы они для себя сделают.
“НАТО вообще не должно отправлять на Украину инструкторов и наемников, чтобы оказывать содействие этому фашиствующему режиму. Более того, этот удар покажет нам, какие страны отвечают за какое вооружение. Какое уже применяется, какие поставки планируются”, — отметил полковник.
Ранее уточнялось, что Москва имеет на руках факты, которые подтверждают, что на пораженном в Сумах объекте была очередная "сходка" украинских военачальников с их западными коллегами. Подробности в публикации Военкоры раскрыли новые подробности в деле об ударах ВС РФ по Сумам.
Полный текст интервью Романа Насонова: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ читайте на сайте Украина.ру.
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