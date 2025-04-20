Насонов рассказал, что обнажили удары ВС РФ по Кривому Рогу и Сумам - 20.04.2025 Украина.ру
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Насонов рассказал, что обнажили удары ВС РФ по Кривому Рогу и Сумам
Насонов рассказал, что обнажили удары ВС РФ по Кривому Рогу и Сумам - 20.04.2025 Украина.ру
Насонов рассказал, что обнажили удары ВС РФ по Кривому Рогу и Сумам
ВС РФ показывают свой усовершенствованный результат. Российские войска работают вместе с разведкой, что позволяет им наносить удары баллистическими ракетами. А время атаки говорит о отточенной работе с вражеской ПВО
2025-04-20T06:45
2025-04-20T06:45
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов.Он также обратил внимание на то, что после прилетов по “натовским офицерам, западные СМИ не сразу выдают некрологи”.“Сначала они выдерживают паузу, а потом пишут, что они погибли при падении в бассейн или прохождении тропы разведчиков на учениях. Во-первых, наемников никто не любит. Во-вторых, сам факт их нахождения на Украине на фоне попыток мирного урегулирования может быть воспринят как неуважение лично к Трампу”, — объяснил Насонов.По его словам, главное — не то, как они это скроют, а какие выводы они для себя сделают.“НАТО вообще не должно отправлять на Украину инструкторов и наемников, чтобы оказывать содействие этому фашиствующему режиму. Более того, этот удар покажет нам, какие страны отвечают за какое вооружение. Какое уже применяется, какие поставки планируются”, — отметил полковник.Ранее уточнялось, что Москва имеет на руках факты, которые подтверждают, что на пораженном в Сумах объекте была очередная "сходка" украинских военачальников с их западными коллегами. Подробности в публикации Военкоры раскрыли новые подробности в деле об ударах ВС РФ по Сумам.Полный текст интервью Романа Насонова: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250414/minoborony-zayavilo-ob-udarakh-po-sumam-chto-stalo-izvestno-segodnya--1062510162.html
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новости, россия, украина, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Украина, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Насонов рассказал, что обнажили удары ВС РФ по Кривому Рогу и Сумам

06:45 20.04.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВС РФ показывают свой усовершенствованный результат. Российские войска работают вместе с разведкой, что позволяет им наносить удары баллистическими ракетами. А время атаки говорит о отточенной работе с вражеской ПВО
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов.
“Мы результативно наносим удары нашими баллистическими ракетами. Это говорит об эффективности нашей разведки в тылу врага. Отмечу также, что наши "Герани" перестали летать ночью. В том смысле, что они стали работать и утром, и вечером. Это говорит о том, что во многих районах Украины мы научились обходить и подавлять вражескую ПВО”, — заявил собеседник издания.
Он также обратил внимание на то, что после прилетов по “натовским офицерам, западные СМИ не сразу выдают некрологи”.
“Сначала они выдерживают паузу, а потом пишут, что они погибли при падении в бассейн или прохождении тропы разведчиков на учениях. Во-первых, наемников никто не любит. Во-вторых, сам факт их нахождения на Украине на фоне попыток мирного урегулирования может быть воспринят как неуважение лично к Трампу”, — объяснил Насонов.
По его словам, главное — не то, как они это скроют, а какие выводы они для себя сделают.
НАТО вообще не должно отправлять на Украину инструкторов и наемников, чтобы оказывать содействие этому фашиствующему режиму. Более того, этот удар покажет нам, какие страны отвечают за какое вооружение. Какое уже применяется, какие поставки планируются”, — отметил полковник.
Ракетный удар по Сумам 13.04.2025
14 апреля, 14:48
Минобороны заявило об ударах по Сумам: что стало известно сегодня В воскресенье, 13 апреля, российская армия нанесла удар двумя ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава ВСУ. Об этом 14 апреля сообщило Минобороны РФ
Ранее уточнялось, что Москва имеет на руках факты, которые подтверждают, что на пораженном в Сумах объекте была очередная "сходка" украинских военачальников с их западными коллегами. Подробности в публикации Военкоры раскрыли новые подробности в деле об ударах ВС РФ по Сумам.
Полный текст интервью Романа Насонова: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ читайте на сайте Украина.ру.
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