https://ukraina.ru/20250420/pochemu-ssha-zablokirovali-dlya-rossii-dostup-k-bazam-meditsinskikh-dannykh--ischenko-1062628453.html
Почему США заблокировали для России доступ к базам медицинских данных — Ищенко
Почему США заблокировали для России доступ к базам медицинских данных — Ищенко - 20.04.2025 Украина.ру
Почему США заблокировали для России доступ к базам медицинских данных — Ищенко
США заблокировали России доступ к части данных системы здравоохранения. В таких базах хранится информация о гражданах, которые страдают наркоманией и алкоголизмом, а также болезнями Паркинсона, Альцгеймера и онкологией. Без этих сведений станет сложнее вести научно-исследовательские работы и разрабатывать новые лекарства в России
2025-04-20T12:33
2025-04-20T12:33
2025-04-20T12:33
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сша
украина
здравоохранение
лекарства
ростислав ищенко
наркомания
онкология
минздрав
политика
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Проект "глобализация" временно закрывается даже в таких вопросах, которые всегда казались выше политики? Решение проблем, актуальных для всего человечества, теперь будет возложено на плечи каждой отдельной страны? Эту тему в своём еженедельном влоге на Украина.ру прокомментировал политолог Ростислав Ищенко.
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Украина.ру
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видео, сша, украина, здравоохранение, лекарства, ростислав ищенко, наркомания, онкология, минздрав, политика, дональд трамп, информация, базы, видео, блокировка
Видео, США, Украина, здравоохранение, лекарства, Ростислав Ищенко, наркомания, онкология, Минздрав, политика, Дональд Трамп, информация, базы, блокировка
Почему США заблокировали для России доступ к базам медицинских данных — Ищенко
США заблокировали России доступ к части данных системы здравоохранения. В таких базах хранится информация о гражданах, которые страдают наркоманией и алкоголизмом, а также болезнями Паркинсона, Альцгеймера и онкологией. Без этих сведений станет сложнее вести научно-исследовательские работы и разрабатывать новые лекарства в России
Проект "глобализация" временно закрывается даже в таких вопросах, которые всегда казались выше политики? Решение проблем, актуальных для всего человечества, теперь будет возложено на плечи каждой отдельной страны?
Эту тему в своём еженедельном влоге на Украина.ру прокомментировал политолог Ростислав Ищенко.