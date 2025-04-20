https://ukraina.ru/20250420/pochemu-ssha-zablokirovali-dlya-rossii-dostup-k-bazam-meditsinskikh-dannykh--ischenko-1062628453.html

Почему США заблокировали для России доступ к базам медицинских данных — Ищенко

Почему США заблокировали для России доступ к базам медицинских данных — Ищенко - 20.04.2025 Украина.ру

Почему США заблокировали для России доступ к базам медицинских данных — Ищенко

США заблокировали России доступ к части данных системы здравоохранения. В таких базах хранится информация о гражданах, которые страдают наркоманией и алкоголизмом, а также болезнями Паркинсона, Альцгеймера и онкологией. Без этих сведений станет сложнее вести научно-исследовательские работы и разрабатывать новые лекарства в России

2025-04-20T12:33

2025-04-20T12:33

2025-04-20T12:33

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сша

украина

здравоохранение

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ростислав ищенко

наркомания

онкология

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политика

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Проект "глобализация" временно закрывается даже в таких вопросах, которые всегда казались выше политики? Решение проблем, актуальных для всего человечества, теперь будет возложено на плечи каждой отдельной страны? Эту тему в своём еженедельном влоге на Украина.ру прокомментировал политолог Ростислав Ищенко.

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