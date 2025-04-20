Почему США заблокировали для России доступ к базам медицинских данных — Ищенко - 20.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250420/pochemu-ssha-zablokirovali-dlya-rossii-dostup-k-bazam-meditsinskikh-dannykh--ischenko-1062628453.html
Почему США заблокировали для России доступ к базам медицинских данных — Ищенко
Почему США заблокировали для России доступ к базам медицинских данных — Ищенко - 20.04.2025 Украина.ру
Почему США заблокировали для России доступ к базам медицинских данных — Ищенко
США заблокировали России доступ к части данных системы здравоохранения. В таких базах хранится информация о гражданах, которые страдают наркоманией и алкоголизмом, а также болезнями Паркинсона, Альцгеймера и онкологией. Без этих сведений станет сложнее вести научно-исследовательские работы и разрабатывать новые лекарства в России
2025-04-20T12:33
2025-04-20T12:33
видео
сша
украина
здравоохранение
лекарства
ростислав ищенко
наркомания
онкология
минздрав
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/14/1062628332_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a22e27909d3bd1dcb638ea0e83c370f1.jpg
Проект "глобализация" временно закрывается даже в таких вопросах, которые всегда казались выше политики? Решение проблем, актуальных для всего человечества, теперь будет возложено на плечи каждой отдельной страны? Эту тему в своём еженедельном влоге на Украина.ру прокомментировал политолог Ростислав Ищенко.
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/14/1062628332_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_75f260d2a44aa15dc29ee0aafdd1aa55.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, сша, украина, здравоохранение, лекарства, ростислав ищенко, наркомания, онкология, минздрав, политика, дональд трамп, информация, базы, видео, блокировка
Видео, США, Украина, здравоохранение, лекарства, Ростислав Ищенко, наркомания, онкология, Минздрав, политика, Дональд Трамп, информация, базы, блокировка

Почему США заблокировали для России доступ к базам медицинских данных — Ищенко

12:33 20.04.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
США заблокировали России доступ к части данных системы здравоохранения. В таких базах хранится информация о гражданах, которые страдают наркоманией и алкоголизмом, а также болезнями Паркинсона, Альцгеймера и онкологией. Без этих сведений станет сложнее вести научно-исследовательские работы и разрабатывать новые лекарства в России
Проект "глобализация" временно закрывается даже в таких вопросах, которые всегда казались выше политики? Решение проблем, актуальных для всего человечества, теперь будет возложено на плечи каждой отдельной страны?
Эту тему в своём еженедельном влоге на Украина.ру прокомментировал политолог Ростислав Ищенко.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоСШАУкраиназдравоохранениелекарстваРостислав ИщенконаркоманияонкологияМинздравполитикаДональд Трампинформациябазыблокировка
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:28Украина сможет воевать до 2029 года, если Германия передаст Киеву 30% арсеналов бундесвера — Мельник
14:41Более 75 тысяч: в Минобороны сообщили о потерях ВСУ в Курской области до начала перемирия
14:06Бойцы "Запада" до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР — Минобороны
13:53"Вера – лучший РЭБ". О религии на войне
13:41Плодовитая и вороватая. Девять лиц "фюрера Урсулы", которая может угробить европейский рейх
13:23"Киев, Россия" и негодование МИД, нарушения пасхального перемирия. Главное на Украине на 13:00 20 апреля
12:56Переговоры по Украине в Париже. Прорыв или провал?
12:33Почему США заблокировали для России доступ к базам медицинских данных — Ищенко
12:27"Уму непостижимо": Лавров отреагировал на запрет чиновникам в ЕС приезжать в Москву на 9 мая
12:01"Четыре снаряда по 155 миллиметров": ВСУ обстреляли Горловку, несмотря на пасхальное перемирие
11:21Путин поздравил россиян и всех православных христиан с Пасхой
10:55"Москва переиграла Киев": Пушков прокомментировал заявление Зеленского о пасхальном перемирии
10:26Как Путин относится к войне и какую цену нужно будет заплатить за возвращение Одессы — Казаков
10:05Москалькова: Зеленский обязан поддержать пасхальное перемирие ради украинских семей
09:51Соблюдают ли ВСУ перемирие, контрпредложение Зеленского. Главное на Украине на утро 20 апреля
09:34Объявленное Путиным пасхальное перемирие может пророссийски настроить Трампа — CNN
08:00Операция "Восход солнца": как американцы вели сепаратные переговоры с гитлеровцами
07:53Кёнигсберг – генеральная репетиция перед Берлином
07:45Нет смысла ждать перемирия: Прилепин о проблеме, которую нужно решать уже сейчас
07:30К декабрю Россия и Украина останутся один на один — Перенджиев
Лента новостейМолния