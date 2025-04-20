https://ukraina.ru/20250420/putin-pozdravil-rossiyan-i-vsekh-pravoslavnykh-khristian-s-paskhoy-1062627638.html

Путин поздравил россиян и всех православных христиан с Пасхой

Путин поздравил россиян и всех православных христиан с Пасхой - 20.04.2025 Украина.ру

Путин поздравил россиян и всех православных христиан с Пасхой

Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение, об этом говорится в заявлении российского президента, опубликованном на сайте Кремля

2025-04-20T11:21

2025-04-20T11:21

2025-04-20T11:25

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Он отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии играют большую, вдохновляющую роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми, воспитании подрастающего поколения, упрочении семейных ценностей. Путин подчеркнул, что усилия религиозных организаций, направленные на поддержку защитников Отечества и их близких, реализацию востребованных патриотических, благотворительных, просветительских инициатив заслуживают самого искреннего признания.В Кремле также сообщили, что вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным российский лидер присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.Путин также отдельно поздравил с Пасхой Патриарха Московского и всея Руси Кирилла."Важно, что под Вашим предстоятельством Русская православная церковь продолжает многовековые традиции ответственного служения, помогает людям обрести веру, укрепляет их на жизненном пути, деятельно участвует в воспитании подрастающего поколения, упрочении института семьи", — говорится в сообщении.Президент особо отметил созидательный вклад патриарха Кирилла в развитие плодотворного соработничества государства и РПЦ, в поддержку защитников Отечества.Вечером 19 апреля на встрече с начальником Генштаба Вооружённых сил РФ Валерием Герасимовым Владимир Путин объявил пасхальное перемирие."Сегодня в преддверие Пасхи [хочу] поздравить прежде всего военнослужащих, исповедующих христианство, православие, и сражающихся за Россию, с этим светлым праздником. Поздравляю всех у нас в стране и в мире, кто празднует наступающий день, чтит и уважает его. Руководствуюсь гуманитарными мерами сегодня с 18 часов до 00 часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие", — заявил президент России.Также на тему пасхального перемирия в новостях: Соблюдают ли ВСУ перемирие, контрпредложение Зеленского. Главное на Украине на утро 20 апреля на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250419/peremirie-kotoroe-ne-prodlitsya-i-chasa-v-chm-smysl-predlozheniya-putina-1062622387.html

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новости, россия, кремль, москва, владимир путин, патриарх кирилл, сергей собянин, рпц, пасха, поздравление, перемирие, православие, генштаб