Путин поздравил россиян и всех православных христиан с Пасхой - 20.04.2025 Украина.ру
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Путин поздравил россиян и всех православных христиан с Пасхой
Путин поздравил россиян и всех православных христиан с Пасхой - 20.04.2025 Украина.ру
Путин поздравил россиян и всех православных христиан с Пасхой
Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение, об этом говорится в заявлении российского президента, опубликованном на сайте Кремля
2025-04-20T11:21
2025-04-20T11:25
новости
россия
кремль
москва
владимир путин
патриарх кирилл
сергей собянин
рпц
пасха
поздравление
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Он отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии играют большую, вдохновляющую роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми, воспитании подрастающего поколения, упрочении семейных ценностей. Путин подчеркнул, что усилия религиозных организаций, направленные на поддержку защитников Отечества и их близких, реализацию востребованных патриотических, благотворительных, просветительских инициатив заслуживают самого искреннего признания.В Кремле также сообщили, что вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным российский лидер присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.Путин также отдельно поздравил с Пасхой Патриарха Московского и всея Руси Кирилла."Важно, что под Вашим предстоятельством Русская православная церковь продолжает многовековые традиции ответственного служения, помогает людям обрести веру, укрепляет их на жизненном пути, деятельно участвует в воспитании подрастающего поколения, упрочении института семьи", — говорится в сообщении.Президент особо отметил созидательный вклад патриарха Кирилла в развитие плодотворного соработничества государства и РПЦ, в поддержку защитников Отечества.Вечером 19 апреля на встрече с начальником Генштаба Вооружённых сил РФ Валерием Герасимовым Владимир Путин объявил пасхальное перемирие."Сегодня в преддверие Пасхи [хочу] поздравить прежде всего военнослужащих, исповедующих христианство, православие, и сражающихся за Россию, с этим светлым праздником. Поздравляю всех у нас в стране и в мире, кто празднует наступающий день, чтит и уважает его. Руководствуюсь гуманитарными мерами сегодня с 18 часов до 00 часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие", — заявил президент России.Также на тему пасхального перемирия в новостях: Соблюдают ли ВСУ перемирие, контрпредложение Зеленского. Главное на Украине на утро 20 апреля на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250419/peremirie-kotoroe-ne-prodlitsya-i-chasa-v-chm-smysl-predlozheniya-putina-1062622387.html
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новости, россия, кремль, москва, владимир путин, патриарх кирилл, сергей собянин, рпц, пасха, поздравление, перемирие, православие, генштаб
Новости, Россия, Кремль, Москва, Владимир Путин, Патриарх Кирилл, Сергей Собянин, РПЦ, Пасха, поздравление, перемирие, Православие, Генштаб

Путин поздравил россиян и всех православных христиан с Пасхой

11:21 20.04.2025 (обновлено: 11:25 20.04.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение, об этом говорится в заявлении российского президента, опубликованном на сайте Кремля
"Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов", — сказал Путин.
Он отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии играют большую, вдохновляющую роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми, воспитании подрастающего поколения, упрочении семейных ценностей.
Путин подчеркнул, что усилия религиозных организаций, направленные на поддержку защитников Отечества и их близких, реализацию востребованных патриотических, благотворительных, просветительских инициатив заслуживают самого искреннего признания.
В Кремле также сообщили, что вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным российский лидер присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.
Путин также отдельно поздравил с Пасхой Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
"Важно, что под Вашим предстоятельством Русская православная церковь продолжает многовековые традиции ответственного служения, помогает людям обрести веру, укрепляет их на жизненном пути, деятельно участвует в воспитании подрастающего поколения, упрочении института семьи", — говорится в сообщении.
Президент особо отметил созидательный вклад патриарха Кирилла в развитие плодотворного соработничества государства и РПЦ, в поддержку защитников Отечества.
Вечером 19 апреля на встрече с начальником Генштаба Вооружённых сил РФ Валерием Герасимовым Владимир Путин объявил пасхальное перемирие.
"Сегодня в преддверие Пасхи [хочу] поздравить прежде всего военнослужащих, исповедующих христианство, православие, и сражающихся за Россию, с этим светлым праздником. Поздравляю всех у нас в стране и в мире, кто празднует наступающий день, чтит и уважает его. Руководствуюсь гуманитарными мерами сегодня с 18 часов до 00 часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие", — заявил президент России.
Также на тему пасхального перемирия в новостях: Соблюдают ли ВСУ перемирие, контрпредложение Зеленского. Главное на Украине на утро 20 апреля на сайте Украина.ру.
Встреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Вчера, 20:07
Перемирие, которое не продлится и часа. В чём смысл предложения ПутинаПрезидент России Владимир Путин накануне одного из главных христианских праздников — Пасхи, объявил 30-часовое перемирие. Приостановка боевых действий с российской стороны действует с 18 часов 19 апреля до 00 часов 21 апреля
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