https://ukraina.ru/20250420/operatsiya-voskhod-solntsa-kak-amerikantsy-veli-separatnye-peregovory-s-gitlerovtsami-1062545417.html

Операция "Восход солнца": как американцы вели сепаратные переговоры с гитлеровцами

Операция "Восход солнца": как американцы вели сепаратные переговоры с гитлеровцами - 20.04.2025 Украина.ру

Операция "Восход солнца": как американцы вели сепаратные переговоры с гитлеровцами

20 апреля 1945 года под давлением Сталина США вынуждены были прекратить Операцию "Восход солнца" – тайные переговоры с представителями СС и вермахта о капитуляции германских войск в северной Италии

2025-04-20T08:00

2025-04-20T08:00

2025-04-20T08:00

история

история

история ссср

италия

германия

сша

адольф гитлер

иосиф сталин

рузвельт

сс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/10/1062544881_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_54f3c71d20625b51d09333fe78163c2a.jpg.webp

В 1943 году на конференциях в Касабланке и Тегеране союзники по антигитлеровской коалиции определили целью войны безоговорочную и полную капитуляцию Германии и её сателлитов. Однако в США и Великобритании существовало немало влиятельных сторонников идеи договориться с Германией (с Гитлером или без него). С другой стороны, в Германии, оказавшейся в безнадёжном положении войны на два фронта, видели реальный выход для себя в подрыве антигитлеровской коалиции и сепаратном мире с Западом.В феврале 1943 года в Берн прибыл американский дипломат и разведчик Аллен Даллес. В Швейцарии он возглавил европейский центр Управления стратегических служб (УСС, первая объединённая разведслужба США, предтеча ЦРУ). В том же месяце Даллес встретился с князем Гогенлоэ, фельдмаршалом Браухичем и генерал-полковником Цейтцлером, которые выступали от имени германских промышленников и правых социал-демократов. Обсуждались вопросы возможных путей завершения войны и послевоенного устройства Германии и Европы в целом. Речь шла о том, что Германия может согласиться на мир, если западные державы не допустят оккупации её территории советскими войсками.В апреле 1944 года с Даллесом в Швейцарии встречался представитель заговорщиков, осуществивших впоследствии покушение на Гитлера. Этот представитель интересовался, можно ли в случае устранения Гитлера рассчитывать на какие-нибудь другие условия мира, кроме безоговорочной капитуляции. Получив отрицательный ответ, эмиссар вернулся в Германию. При этом, договоренность между союзниками не вступать в переговоры с нацистами Даллес считал скорее мерой психологического давления на германское руководство.В начале февраля 1945 года к Даллесу прибыли эмиссары от руководства РСХА: начальника VI управления Шелленберга и начальника РСХА Кальтенбруннера. Даллес сделал вывод, что в руководстве рейха разгорается серьёзный конфликт по поводу продолжения войны, и сторонами этого конфликта являются, в частности, Генрих Гиммлер и Мартин Борман. А 25 февраля Даллес через посредников получил сообщение о том, что высокопоставленные офицеры СС в Италии готовы сотрудничать с американцами, чтобы не допустить кровопролития и разрушений. Прозвучало имя начальника всех сил СС в Италии обергруппенфюрера Карла Вольфа.Стоит отметить, что ещё в начале февраля 1945 года Вольф побывал на приёме у Адольфа Гитлера. В присутствии министра иностранных дел Риббентропа Вольф высказал мысль, что настало время искать возможность консолидироваться с Англией и Америкой против большевиков. Ответ Гитлера был довольно неопределённым, но в целом его можно было понять как одобрение и разрешение действовать.Часть дальнейших событий описана в повести Юлиана Семёнова "Семнадцать мгновений весны" и одноимённом фильме, разве что штандартенфюрер Штирлиц был персонажем вымышленным – основным источником советской разведки в Швейцарии, информировавшим о ходе сепаратных переговоров западных союзников с гитлеровцами, был Рудольф Рёсслер ("Люци"). Он осуществлял сбор разведданных в пользу Швейцарии, Великобритании, США и СССР, и был самым высокооплачиваемым агентом советской разведки за всю Вторую мировую войну.Утром 8 марта 1945 года Вольф прибыл в Швейцарию, в Лугано, в сопровождении трёх высокопоставленных офицеров СС. Дальше они с предосторожностями отправились на поезде в Цюрих, их сопровождали швейцарские контакты Даллеса – профессор Макс Гусман и сотрудник разведки Генштаба швейцарской армии майор Макс Вайбель.Вечером 8 марта Даллес и Вольф впервые встретились на конспиративной квартире УСС в Цюрихе. Вольф сразу же заявил, что считает военное поражение Германии неизбежным, готов предоставить в распоряжение американцев все подчинённые ему силы СС и оказать влияние на Кессельринга – тогдашнего командующего войсками вермахта в Италии. Вольф особо подчеркнул, что действует совершенно независимо от Гиммлера и Гитлера и втайне от них.Даллес, в свою очередь, заявил, что речь может идти только о полной капитуляции всей немецкой группировки в Италии, и что эти переговоры никоим образом не означают нарушения обязательств союзников перед СССР как членом антигитлеровской коалиции. По утверждению Даллеса, он очень опасался, что миссия Вольфа может оказаться провокацией с целью поссорить Сталина с американцами и британцами.Вольф оставил Даллесу краткий план своих действий в обеспечение будущей капитуляции, и отбыл обратно в Италию. Сам же Даллес вернулся в бернский офис УСС и составил доклад в штаб союзного командования в Казерте (неподалёку от Неаполя). В этот же день появилось и название операции американской разведки – "Восход солнца" (англ. Sunrise), символизирующее надежду на крупный успех.Через несколько дней в Швейцарию инкогнито прибыли представители союзнического командования: заместитель начальника штаба войск союзников в Казерте американский генерал Лаймен Лемнитцер и начальник разведки при штабе британского фельдмаршала графа Гарольда Александера генерал Теренс Эйри. Переговоры с гитлеровцами решено было продолжить в Асконе, в нескольких километрах от итальянской границы. Туда же 19 марта прибыл Карл Вольф с двумя соратниками.Встреча проходила в три этапа. В первой половине дня 19 марта с Вольфом беседовали Даллес и его ключевой сотрудник – Геро фон Шульце-Геверниц. После обеда к ним присоединились Лемнитцер и Эйри, не называя имён и чинов. Вольф просил отложить на несколько дней планируемое наступление союзников в Италии, чтобы подготовить капитуляцию немецкой группировки.А уже 22 марта 1945 года послу США в СССР была передана резкая нота по поводу сепаратных переговоров с Германией. "В течение двух недель в Берне за спиной Советского Союза ведутся переговоры между представителями германского военного командования, с одной стороны, и представителями американского и британского командования, с другой стороны. Советское правительство считает это совершенно недопустимым" – написал глава советской дипломатии Вячеслав Молотов послу Уильяму Гарриману.Последовала оживлённая переписка на уровне дипломатических ведомств и непосредственно между Сталиным и Рузвельтом. Сталин обвинил союзников в сговоре с противником за спиной СССР. Рузвельт отвечал в том смысле, что ничего особенного не произошло, речь шла только о чисто военном вопросе – капитуляции немецкой группировки в Италии. Сталин перечислил все случаи, в которых, по его мнению, Вашингтон и Лондон затягивали решение важных для обороны СССР вопросов, при том, что Москва всегда делала всё возможное, чтобы содействовать военным усилиям союзников, иногда даже в ущерб своим планам.В итоге 11 апреля 1945 года Рузвельт написал короткое послание Сталину: "Благодарю Вас за Ваше искреннее пояснение советской точки зрения в отношении бернского инцидента, который, как сейчас представляется, поблек и отошёл в прошлое, не принеся какой-либо пользы. Во всяком случае, не должно быть взаимного недоверия, и незначительные недоразумения такого характера не должны возникать в будущем. Я уверен, что, когда наши армии установят контакт в Германии и объединятся в полностью координированном наступлении, нацистские армии распадутся". Сталин получил его 13 апреля, на следующий день после скоропостижной смерти Рузвельта.К тому времени уже несколько дней продолжалось наступление союзников в Италии (началось 9 апреля). Новый командующий немецкой группировкой генерал-полковник Фитингхоф передал американцам через Вольфа и его людей сообщение о том, что готов капитулировать на почётных условиях, включая сохранение небольшого действующего контингента немецких войск для охраны порядка. Но из Казерты пришёл безапелляционный ответ: немцы должны будут подписать такой акт, какой положат перед ними на стол союзники.В это время Вольфа вызвали в Берлин. 18 апреля, через два дня после начала Берлинской наступательной операции Красной армии, Гитлер принял Вольфа и Кальтенбруннера, и изложил свои планы "на ближайшие шесть-восемь недель". Фюрер был уверен, что когда русские и англо-американцы встретятся в Германии, между ними неизбежно разгорится военный конфликт – и тогда Гитлер решит, к какой из сторон примкнуть в этой решающей схватке. Задача Вольфа – любой ценой продержаться в Италии эти несколько недель. Контакты с американцами нужно продолжать, но не спешить соглашаться на их условия.С этими напутствиями Вольф вернулся в Италию. Ему было очевидно, что Гитлер уже совершенно не способен адекватно оценивать ситуацию. Но 18 апреля Даллес получил приказ из штаб-квартиры союзных сил: в свете конфликта с русскими свернуть операцию и прекратить все контакты с немецкими эмиссарами в Швейцарии. Решении прекратить её принял лично новый президент США Гарри Трумэн.По утверждению немецкого историка Керстин фон Линген, Даллес в ходе предыдущих переговоров заключил устное соглашение о защите Карла Вольфа от преследования на Нюрнбергском процессе. Вольф и его войска также рассматривались как потенциальные участники операции "Немыслимое" – секретного плана вторжения войск США и Великобритании в Советский Союз, который весной-летом 1945 года отстаивал Уинстон Черчилль.Карл Вольф был интернирован американскими войсками и в 1946 году приговорён германским судом к четырём годам трудовых лагерей. В 1949 году он был освобождён, и к середине 1950-х достиг того же уровня личного благосостояния, который был у него в лучшие годы его службы в СС.Лишь после отставки Аллена Даллеса с поста директора ЦРУ в 1961 году Карл Вольф был арестован властями ФРГ по обвинению в содействии убийству около 300 000 евреев (депортация их в лагерь смерти "Треблинка"). Вольф отрицал своё участие в Холокосте, и ссылался на забывчивость. Хотя в 1964 году он был приговорён к 15 годам тюремного заключения, уже в 1971-м его освободили по состоянию здоровья, и он спокойно прожил в Баварии до 1984 года.

https://ukraina.ru/20231128/1051516982.html

https://ukraina.ru/20141030/1011023556.html

https://ukraina.ru/20250205/1060855177.html

https://ukraina.ru/20240509/1046010023.html

италия

германия

сша

рейх

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история ссср, италия, германия, сша, адольф гитлер, иосиф сталин, рузвельт, сс, цру, рейх, переговоры, вторая мировая война, великая отечественная война, 1945