"Четыре снаряда по 155 миллиметров": ВСУ обстреляли Горловку, несмотря на пасхальное перемирие
Несмотря на перемирие, пасхальным утром 20 апреля ВСУ обстреляли Горловку, выпустив по городу четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в управлении правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:30 — населенный пункт Плещеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район), четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — сообщили в пресс-службе управления.
Поздно вечером, 19 апреля, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об обстрелах со стороны ВСУ. Он заявил, что в пасхальную ночь, когда миллионы людей молятся о мире, Украина нарушает перемирие, объявленное президентом России Путиным.
"ВСУ продолжают наносить удары по мирным городам Херсонской области. С 18:00 зафиксированы атаки: Алёшки — FPV-дроны, миномёт; Голая Пристань — удары дронов-камикадзе; Каховка — не менее шести сбросов с БПЛА. При этом важно сказать прямо: на ряде участков — тишина, обстрелы не ведутся", — написал Сальдо в своём телеграм-канале.
Вечером 19 апреля на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Приостановка боевых действий с российской стороны действует с 18 часов 19 апреля до 00 часов 21 апреля.
"Сегодня в преддверие Пасхи [хочу] поздравить прежде всего военнослужащих, исповедующих христианство, православие, и сражающихся за Россию, с этим светлым праздником. Поздравляю всех у нас в стране и в мире, кто празднует наступающий день, чтит и уважает его. Руководствуюсь гуманитарными мерами сегодня с 18 часов до 00 часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие", — заявил президент России.
При этом Владимир Зеленский косвенно дал понять, что Украина поддержит пасхальное перемирие, которое объявил Путин и будет "действовать зеркально".
"Если Россия внезапно готова действительно приобщиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально – так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в ответ на удары. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля", — написал Зеленский в Телеграм.
Также на тему в новостях: "Москва переиграла Киев": Пушков прокомментировал заявление Зеленского о пасхальном перемирии на сайте Украина.ру.
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