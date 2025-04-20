https://ukraina.ru/20250420/chetyre-snaryada-po-155-millimetrov-vsu-obstrelyali-gorlovku-nesmotrya-na-paskhalnoe-peremirie-1062627860.html

"Четыре снаряда по 155 миллиметров": ВСУ обстреляли Горловку, несмотря на пасхальное перемирие

"Четыре снаряда по 155 миллиметров": ВСУ обстреляли Горловку, несмотря на пасхальное перемирие - 20.04.2025 Украина.ру

"Четыре снаряда по 155 миллиметров": ВСУ обстреляли Горловку, несмотря на пасхальное перемирие

Несмотря на перемирие, пасхальным утром 20 апреля ВСУ обстреляли Горловку, выпустив по городу четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в управлении правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины

2025-04-20T12:01

2025-04-20T12:01

2025-04-20T12:01

новости

украина

россия

горловка

владимир путин

владимир зеленский

владимир сальдо

генштаб

обстрелы

обстрелы россии сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102739/65/1027396534_0:120:3000:1808_1920x0_80_0_0_41b3702327155120e884503e78615934.jpg

Поздно вечером, 19 апреля, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об обстрелах со стороны ВСУ. Он заявил, что в пасхальную ночь, когда миллионы людей молятся о мире, Украина нарушает перемирие, объявленное президентом России Путиным."ВСУ продолжают наносить удары по мирным городам Херсонской области. С 18:00 зафиксированы атаки: Алёшки — FPV-дроны, миномёт; Голая Пристань — удары дронов-камикадзе; Каховка — не менее шести сбросов с БПЛА. При этом важно сказать прямо: на ряде участков — тишина, обстрелы не ведутся", — написал Сальдо в своём телеграм-канале.Вечером 19 апреля на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Приостановка боевых действий с российской стороны действует с 18 часов 19 апреля до 00 часов 21 апреля."Сегодня в преддверие Пасхи [хочу] поздравить прежде всего военнослужащих, исповедующих христианство, православие, и сражающихся за Россию, с этим светлым праздником. Поздравляю всех у нас в стране и в мире, кто празднует наступающий день, чтит и уважает его. Руководствуюсь гуманитарными мерами сегодня с 18 часов до 00 часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие", — заявил президент России.При этом Владимир Зеленский косвенно дал понять, что Украина поддержит пасхальное перемирие, которое объявил Путин и будет "действовать зеркально"."Если Россия внезапно готова действительно приобщиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально – так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в ответ на удары. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля", — написал Зеленский в Телеграм.Также на тему в новостях: "Москва переиграла Киев": Пушков прокомментировал заявление Зеленского о пасхальном перемирии на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250420/putin-pozdravil-rossiyan-i-vsekh-pravoslavnykh-khristian-s-paskhoy-1062627638.html

украина

россия

горловка

херсон

херсонская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, горловка, владимир путин, владимир зеленский, владимир сальдо, генштаб, обстрелы, обстрелы россии сегодня, война, сво, перемирие, херсон, херсонская область