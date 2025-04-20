https://ukraina.ru/20250420/1062615365.html

Александр Широкорад: Если Европа введет войска на Украину, России придется взрывать плотины на Днепре

Александр Широкорад: Если Европа введет войска на Украину, России придется взрывать плотины на Днепре - 20.04.2025 Украина.ру

Александр Широкорад: Если Европа введет войска на Украину, России придется взрывать плотины на Днепре

Мы можем оккупировать большую часть Украины, а ту же Львовскую область отдать полякам под полицейский контроль. Но для этого в любом случае нужно согласие Запада. А если НАТО будет упираться, единственной линией разграничения может быть только Днепр, считает военный историк, автор книги "Россия и Украина. Когда заговорят пушки" Александр Широкорад

2025-04-20T06:30

2025-04-20T06:30

2025-04-20T06:30

интервью

украина

днепр

россия

дональд трамп

мазепа

черноморский флот

вооруженные силы украины

нато

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Александр Борисович, еще в 2023 году вы выдали много рационализаторских предложений о том, как нам победить военную машину Украины и НАТО. Я бы хотел обсудить с вами, насколько они актуальный сегодня…- Еще за три недели до начала СВО сотрудник американской аналитической корпорации RAND (она обслуживает Пентагон) Саймон Синек сказал следующее: "России не нужно вести боевые действия с Украиной. Ей достаточно будет уничтожить Киевскую плотину и Днепрогэс. Поскольку перепад уровня воды в Киеве и в Черном море составляет 103 метра, в результате взрыва поднимется такая волна, которая снесет все мосты как костяшки домино".Эту его мысль до сих пор никто не опроверг.Уничтожить эти плотины будет несложно. Для этого у нас есть ракеты Х-101 на 800 килограммов взрывчатки и ФАБ-3000-м54, которая поражает цели за 70 километров от места пуска. Не говоря уже о том, что мы с территории Белоруссии можем запустить по Днепру подводные и надводные дроны, как это делает Украина на Черном море.Что такое Днепр сегодня? Это цепочка водохранилищ от Киева до Черного моря. Причем Каховское водохранилище после уничтожения Каховской ГЭС превратилось в непроходимое болото. Произвести там большое наступление невозможно ни ВС РФ, ни ВСУ. Так вот то же самое будет в случае уничтожения остальных плотин на Днепре.Кстати, еще в 2007 году киевляне были озабочены тем, что Киевская плотина не ремонтировалась. По ней одно время даже запрещали проезд большегрузных автомобилей. Сейчас она вообще дышит на ладан.Уточню еще раз. Ширина днепровских водохранилищ составляет около 50 километров. Когда вода сольется, они превратятся в цепь непроходимых болот. Гражданское население еще сможет передвигаться по ним на моторных лодках и возить кавуны и горилку. А как ты переправишь через Днепр тяжелую технику весом в 20-30 тонн? У Украины нет таких плавсредств.Короче говоря, уничтожение всех мостов через Днепр приведет если не к вынужденной капитуляции украинских войск на Левобережье, то к их паническому бегству.У этой операции есть только один минус: потери среди мирного населения. Но они возможны всегда. Мы же знаем, что Украина еще во время конфликта в Донбассе размещала артиллерию и танки рядом со школами и больницами. Поэтому можно заранее предупредить местных жителей о такой атаке. Зона затопления будет небольшая. Покинуть ее можно будет за полчаса на машине или за два часа пешком.- Насколько вероятно, что мы пойдем на этот шаг?- Сейчас постоянно ведутся разговоры о линии перемирия между воюющими сторонами. Так вот самая удобная линия разграничения – это Днепр. А если после взрыва плотин по всему Днепру будет такая же местность, как в районе Каховки. И это болото помешает как ВСУ напасть на российские войска, так и "российским войскам пойти на Европу".Через такой Днепр пройти невозможно. И об этом свидетельствует история. Давайте вспомним поход шведского короля Карла XII на русские земли.Он с большим трудом форсировал Днепр в его верхнем течении у Могилева (Днепр там очень узкий). Город шведы заняли без боя. Разобрали дюжину домов и даже деревянный монастырь, а потом сделали из них огромный наплавной мост. Оттуда он пошел на Полтаву. Под Полтавой мы успешно выиграли сражение, но разгрома Карла XII не добились. Войска шведов не потеряли ни одной пушки, и, сохранив обоз, с музыкой двинулись к Днепру в районе Переволочной, чтобы форсировать реку и уйти в турецкие пределы.Если бы им это удалось, еще неизвестно, как бы сложилась история. Потому что совместная шведско-турецкая армия могла бы принести русским землям немало горя. Однако русский полковник Петр Яковлев, догадался взять Переволочную и полностью ее сжечь.Даже по названию этой деревни следует, что это место для форсирования реки (мостов тогда не было). Там было сотни лодок. В крайнем случае можно было разобрать дома и сделать из них плоты. Но когда шведы подошли к этому пепелищу, их охватила паника. Карл XII с тысячью гвардейцев успел переправиться на правый берег. Успел переправиться Мазепа с сотней казаков. А вся остальная шведская армия капитулировала перед конницей Меньшикова. Она сдалась с казной и с пушками.Повторюсь, ВСУ может сдать такая же судьба.- Вы считаете, что мы не сможем достичь целей СВО военным или политическим путем без таких радикальных мер?- Понимаете, есть всего два способа урегулировать этот конфликт.Мы можем оккупировать большую часть территории Украины, в том числе на Правобережье, а ту же Львовскую область отдать полякам под полицейский контроль. Но для этого в любом случае нужно согласие Запада. А если НАТО будет упираться, то единственной линией разграничения может быть только Днепр.Сейчас правительство Германии снова собирается передать Украине несколько десятков ракет "Таурус", которые может запускаться и с F-16, и с Су-24. Это очень неприятное оружие. "Таурусы", "Скальпы" и "Штормшэдоу" могут достать до Москвы и Санкт-Петербурга. Купировать эту угрозу будет трудно.Дело в том, что в советское время на многочисленных аэродромах Украины было сделано много бункеров для защиты истребителей и бомбардировщиков. Очень сложно узнать, в каком именно из этих бункеров находятся самолеты с такими ракетами. Они малоуязвимы.К тому же, в Париже и в Лондоне по-прежнему говорят о вводе на Украину "миротворческих сил" и "патрульных сил" на Черном море.Так вот второе уязвимое место Украины и НАТО – это Одесский залив и Дунай. Залив мы можем заминировать, а на Дунае – подорвать мосты.Я не говорю что-то новое. Американцы в 1999 году во время бомбардировки Югославии разрушили пять мостов через Дунай, в результате чего транспортное сообщение в стране было парализовано на полгода.Вы же знаете, что через Одессу по морю на Украину идет много военной техники. А сами подступы к Одессе мелкие (14-15 метров в глубину). И в Одесском заливе есть лишь несколько фарватеров для прохода крупнотоннажных судов. Это идеальное место для постановки донных и якорных мин.Таким образом, я сейчас назвал самый эффективный ответ Западу на удары "Таурусами" и ввод "миротворцев": уничтожение мостов через Днепр и минирование Одесского залива. Готовы ли мы на это пойти? "Поднятый кнут страшнее опущенного". Киевский режим и его западные покровители должны знать, что у России есть эффективные средства, чтобы пресечь такую агрессию.Я бы хотел назвать еще одну причину, почему линию разграничения или даже будущую границу обязательно нужно создавать по Днепру.- Почему же?- Зеленский время от времени заявляет, что "даже если Украина согласится с временной оккупацией своих территорий, то она вернет их дипломатическим путем". Он имеет в виду старую политику Украины еще до 2014 года, которая, пользуясь неопределенностями в мирных соглашениях, пыталась ущемить российские интересы. Приведу простой пример.Москва еще в 1990х годах предлагала Украине, чтобы большая бухта Севастополя отошла к России как закрытая база военно-морского флота (как Гуантанамо или Гибралтар). Но Киев категорически отказался, и пришлось сделать рассеянную базу.Я каждый год бываю в Севастополе. Прекрасно помню, как там было при Украине. Причал Черноморского флота длинной в 200 метров. Потом 150 метров – причал украинского флота. Потом автобаза Черноморского флота, а вокруг нее – украинские казармы морской пехоты. То есть все точки нашего флота были под плотным контролем Киева. Украина надеялась послать туда своих львовских боевиков на "поездах дружбы", чтобы они все эти объекты заблокировали. Мы бы смогли эвакуировать только 15-20% имущества и корабли, а все остальное осталось бы в Севастополе.Единственное, чего не учла Украина – так это настроения севастопольцев. Они всех этих приезжих боевиков просто били. Я даже своими глазами видел, как местные жители в 2008 году чуть не побили американских моряков на площади Нахимова с криками "Янки, гоу хоум" (смеется). Такие настроения были даже у тех, кто служил в милиции, СБУ и армии.И чтобы сейчас не дать киевскому режиму отжать новые наши территории методом партизанской войны или вторжением боевиков, линия разграничения должна быть только по Днепру.- Правильно ли я понимаю, что если Европа напрямую захочет повоевать с нами на Украине, у нас не будет иного способа справиться с ней, кроме как физически огородиться от нее, взорвав плотины на Днепре и заминировав Одесский залив?- Не совсем. Конечно, мы попытаемся обойтись без этого. Но было бы лучше, если бы дивизии НАТО на Украину вообще не сунулись. Поэтому надо предупредить европейцев, что у них при любом раскладе ничего не получится. У нас достаточно козырей в рукаве. А пока это не требуется. Пока наши войска медленно продвигаются на запад по всей линии соприкосновения.- Как может развиваться весенне-летняя кампания, если мы продолжим так же двигаться понемногу, но везде?- Конечно, мне бы хотелось, чтобы мы смогли договориться с американцами. Все-таки Трамп и Маск высказывают разумные вещи. Только мы не должны соблазняться на новые зерновые сделки в Черном море, потому что нас все равно надуют.Вы же помните, как это было в прошлый раз. Идет зерновоз. Сверху зерно, а в трюмах – оружие. Причем самое интересное, что они даже закрашивали ватерлинию, чтобы мы не проверили, какой груз везет это судно.А теперь возникает вопрос, о чем мы могли бы договориться с США.В Корее в 1953 году линию перемирия установили по средневековому принципу "Кто чем владеет". Но в Корее линия разграничения, где стояли войска, была более-менее четко определена. А на Украине линия фронта не определена на очень больших территориях. Есть серые зоны, которыми никто не владеет. С обеих сторон воюют маневренные группы, которые то продвигаются, то отступают.Более того, в Корее за эти 70 с лишних лет, несмотря на перемирие, с обеих стороны были выпущены десятки тысяч снарядов и погибла тысяча человек. До войны дело не дошло, потому что обе армии были дисциплинированы. А в ВСУ никакой дисциплины нет.Поэтому нам все равно нужно географическое разделение в виде Днепра. Даже если мосты не взрывать, крупное наступление в этих условиях организовать будет сложно. И у киевских властей не будет желания начинать войну с Россией, если сам Киев будет находиться в зоне поражения российской артиллерии.- А вы не допускаете, что мы в обозримой перспективе разобьем ВСУ, киевский режим рухнет и проблема Украины исчезнет сама собой?- Полностью проблему Украины может решить только ее федерализация, когда каждый регион будет сам решать, как ему жить. Если даже государство Украины сохранится де-юре в виде федеративной республики, с национализмом будет покончено. Даже если во Львове кто-то будет вешать портрет Бандеры, они будут вариться в собственном соку и ни к кому лезть не будут. Тем более, польское влияние рано или поздно с этим покончит.Идеальный вариант для нас – если Трамп займет по Украине нейтральную позицию. С Европой мы как-нибудь разберемся. В конце концов, у них в двадцать раз меньше ядерных боеголовок и систем ПРО.А если решать украинский вопрос чисто военным путем к концу 2025 году, то тут надо или наше решительное наступление, или удар по плотинам, чтобы у противника рухнул фронт. В этом случае позиционная война превратится в маневренную. Мы станем продвигаться быстро. А при нынешних темпах нашего продвижения освобождение Украины затянется надолго.И, повторюсь, мы должны подвесить всем гражданам Украины морковку в виде федерализации. Потому что желание жить самостоятельно у различных ее регионов никуда не исчезло.О других аспектах СВО - в интервью Романа Шкурлатова: Пока ВСУ ищут противоядие от "Комет", мы должны взять Горналь и разрушить логистику Сум

https://ukraina.ru/20250418/1062573386.html

https://ukraina.ru/20250418/pozyvnoy-ural-my-gotovy-k-osvobozhdeniyu-khersona-i-ya-khochu-idti-tuda-pervym-1062589296.html

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Кирилл Курбатов

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