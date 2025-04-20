Эксперт рассказал, как российская армии будет брать Сумы
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Если российское командование примет решение, нужно будет продумать хитрый план и отвлекающие маневры. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
По его словам, стоит также подумать о том, что если командование ВС РФ решит брать Сумы в кольцо, то надо обязательно создать гуманитарные коридоры, чтобы оттуда могли выйти мирные жители.
“Конечно, для нас было бы заманчиво пойти на Сумскую область. Но противник ее усиленно укрепляет. Просто так сдаваться никто не будет. Поэтому для ее освобождения нам нужен хитрый план и отвлекающие маневры”, — заявил Кутырь.
Он также напомнил о том, как был осуществлен Брусиловский прорыв времен Первой мировой войны.
“Мы тогда нанесли противнику восемь ударов, а потом бросили резервы на те направления, где достигли больших успехов. И когда мы преодолели второй и третий эшелон вражеской обороны, за ними никого не было. Надеюсь, в СВО будет то же самое”, — отметил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм читайте на сайте Украина.ру.
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