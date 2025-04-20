Эксперт рассказал, как российская армии будет брать Сумы - 20.04.2025 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как российская армии будет брать Сумы
Эксперт рассказал, как российская армии будет брать Сумы - 20.04.2025 Украина.ру
Эксперт рассказал, как российская армии будет брать Сумы
Если российское командование примет решение, нужно будет продумать хитрый план и отвлекающие маневры. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-04-20T07:15
2025-04-20T07:15
новости
сумы
сумская область
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вооруженные силы украины
вс рф
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По его словам, стоит также подумать о том, что если командование ВС РФ решит брать Сумы в кольцо, то надо обязательно создать гуманитарные коридоры, чтобы оттуда могли выйти мирные жители.Он также напомнил о том, как был осуществлен Брусиловский прорыв времен Первой мировой войны.“Мы тогда нанесли противнику восемь ударов, а потом бросили резервы на те направления, где достигли больших успехов. И когда мы преодолели второй и третий эшелон вражеской обороны, за ними никого не было. Надеюсь, в СВО будет то же самое”, — отметил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250414/poyavilas-karta-s-prodvizheniem-vs-rf-pod-sumami-1062508991.html
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новости, сумы, сумская область, украина, россия, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Сумы, Сумская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Эксперт рассказал, как российская армии будет брать Сумы

07:15 20.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Если российское командование примет решение, нужно будет продумать хитрый план и отвлекающие маневры. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
По его словам, стоит также подумать о том, что если командование ВС РФ решит брать Сумы в кольцо, то надо обязательно создать гуманитарные коридоры, чтобы оттуда могли выйти мирные жители.
“Конечно, для нас было бы заманчиво пойти на Сумскую область. Но противник ее усиленно укрепляет. Просто так сдаваться никто не будет. Поэтому для ее освобождения нам нужен хитрый план и отвлекающие маневры”, — заявил Кутырь.
Он также напомнил о том, как был осуществлен Брусиловский прорыв времен Первой мировой войны.
“Мы тогда нанесли противнику восемь ударов, а потом бросили резервы на те направления, где достигли больших успехов. И когда мы преодолели второй и третий эшелон вражеской обороны, за ними никого не было. Надеюсь, в СВО будет то же самое”, — отметил собеседник издания.
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
14 апреля, 14:19
Появилась карта с продвижением ВС РФ под СумамиОт позиций российской армии у курского приграничья до окраин украинского города Сумы чуть больше 20 километров. Об этом свидетельствует карта о ходе военных действий, которую 14 апреля опубликовал Телеграм-канал "Военная хроника"
Полный текст интервью Виктора Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм читайте на сайте Украина.ру.
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