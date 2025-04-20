https://ukraina.ru/20250420/ekspert-rasskazal-kak-rossiyskaya-armii-budet-brat-sumy-1062597166.html

Эксперт рассказал, как российская армии будет брать Сумы

Эксперт рассказал, как российская армии будет брать Сумы - 20.04.2025 Украина.ру

Эксперт рассказал, как российская армии будет брать Сумы

Если российское командование примет решение, нужно будет продумать хитрый план и отвлекающие маневры. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-04-20T07:15

2025-04-20T07:15

2025-04-20T07:15

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По его словам, стоит также подумать о том, что если командование ВС РФ решит брать Сумы в кольцо, то надо обязательно создать гуманитарные коридоры, чтобы оттуда могли выйти мирные жители.Он также напомнил о том, как был осуществлен Брусиловский прорыв времен Первой мировой войны.“Мы тогда нанесли противнику восемь ударов, а потом бросили резервы на те направления, где достигли больших успехов. И когда мы преодолели второй и третий эшелон вражеской обороны, за ними никого не было. Надеюсь, в СВО будет то же самое”, — отметил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250414/poyavilas-karta-s-prodvizheniem-vs-rf-pod-sumami-1062508991.html

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новости, сумы, сумская область, украина, россия, вооруженные силы украины, вс рф