Ростислав Ищенко: Убив Олеся Бузину, неонацистская Украина обрекла себя на национальную катастрофу - 20.04.2025 Украина.ру
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Ростислав Ищенко: Убив Олеся Бузину, неонацистская Украина обрекла себя на национальную катастрофу
Ростислав Ищенко: Убив Олеся Бузину, неонацистская Украина обрекла себя на национальную катастрофу - 20.04.2025 Украина.ру
Ростислав Ищенко: Убив Олеся Бузину, неонацистская Украина обрекла себя на национальную катастрофу
На Украине произошёл очень жуткий перекос политической структуры. То есть значительная часть населения больше в политике не представлена. Люди вынуждены выбирать не среди тех, чьими сторонниками могли бы являться, а среди оставшегося предложения. То есть среди разных групп нацистов.
2025-04-20T07:10
2025-04-20T07:10
интервью
украина
россия
москва
владимир зеленский
олесь бузина
андрей ермак
совет европы
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Писатель и публицист Олесь Бузина был застрелен у подъезда своего дома в Киеве 16 апреля 2015 года.- Ростислав Владимирович, зачем на Украине убили Олеся Бузину и достиг ли киевский режим целей, которые при этом преследовались?- Конечно. Украина для укрепления внутренней стабильности, которой у нее в 2014 году не было, стремилась сначала изгнать своих политических оппонентов, потому что перестрелять всех было сложно. Но чтобы изгнать, надо создать у людей чувство опасности. У меня и еще нескольких людей оно было. И мы не стали искушать судьбу и уехали сразу. Но тогда же многие наши с вами коллеги отвечали по принципу, что мы не такие трусы, мы здесь остались бороться. Когда убили Бузину все нетрусы оказались в Москве в течение двух-трёх дней. Когда убили Бузину и Олега Калашникова поняли, что шутить никто не будет.Они были знаковыми фигурами. Один бывший народный депутат, другой известный писатель. Деятельность Калашникова уже была парализована, он не мог представлять какую-то опасность для новой власти. Бузина вообще не собирался с ней бороться Он говорил, что она мне не нравится, как гражданин Украины я по отношению к ней нахожусь в культурной оппозиции. Я об этом пишу, говорю, но я не собираюсь уходить в подполье, выступать против неё с какими-то требованиями, заявлениями и так далее. То есть это была позиция нормального оппозиционера. Я хочу, чтобы власть была другой, но я действую в рамках правового поля.Бузина опасность не представлял опасности для власти, но его сделали демонстративной жертвой. Вот известный писатель. Его знают не только в России, его знают на Западе, его знают на Украине. Он, пожалуй, единственный украинский писатель, который мог жить только за счёт тиражей своих книг. То есть это говорит о его высокой популярности в обществе. Но ничего, мы его взяли и убили. И убийц наказывать не будем.Были те, кто верил, что будут выступать на суде как народовольцы, а Совет Европы будет беспокоиться об их судьбе. Нет, не будет. Просто убьют и похоронят. И они достигли своей цели. Украина замолчала. Кто не уехал, спрятался и замолчал. И у Зеленского уже не было никаких проблем заткнуть рот не только оппозиционным режиму, но даже режимным СМИ, которые пытались представить оппозицию Зеленскому.К тому времени было уже понятно, что убьют каждого, кто не только против нацизма, а против конкретного фюрера. Мы сейчас даже не знаем, какие данные о популярности Зеленского соответствуют действительности. Те, которые публикуют его офисы, или те, которые публикуют его враги. Потому что никто из них не может просто даже провести более или менее нормальный опрос населения. Потому что, может, население ещё и не ответит правду. А если и ответит, то мы даже не будем знать, оно ответило правду или не ответило.Поэтому они достигли всего, чего они хотели. Другое дело, что это им не помогло. Это как раз их отправило дальше по пути в яму. Потому что когда оппозицию уничтожают на одном фланге, на в принципе не исчезает. Оппозиционеры всегда будут. Но если раньше это были антифашисты, то можно было балансировать, как ещё вначале балансировал Порошенко. И пять лет сумел не втягиваться в войну. То есть в Донбассе воевать, но с Россией не воевать. Но ситуация у него тоже внутренняя постоянно ухудшалась, нацисты постоянно укреплялись.- В какой внутриполитической ситуации из-за этого оказался Зеленский?- А у Зеленского уже особых вариантов не было. У него уже какой-то антинацистской оппозиции не было. У него была оппозиция в рамках нацистского дискурса, которая спорила не о том, воевать ли с Россией, а о том, как воевать с Россией, и кто должен быть верховным главнокомандующим. И это сужает пространство выбора и пространство для манёвра. от руководства внутри, во внутренней политике.И мы даже не знаем, почему Зеленский отказывается от мира, потому что окончательно сошёл с ума вместе с Ермаком и со всей своей бандой, или потому что они смертельно боятся, что к ним тут же явятся с фронта их нацисты и убьют.На Украине произошёл очень жуткий перекос политической структуры. То есть значительная часть населения больше в политике не представлена. И таким образом они вынуждены выбирать не среди тех, чьими сторонниками могли бы являться, а среди оставшегося предложения. То есть там нацисты, которые говорят, что надо воевать во главе с Зеленским, и нацисты, которые говорят, что, может быть, всё-таки надо поменять, если не Зеленского, то хотя бы Сырского.Нацисты, которые говорят, что надо мобилизовать всех женщин и мужчин от 18 до 65, и нацисты, которые говорят, что надо мобилизовать только мужчин от 18 до 60. Выбор небогат. И это тоже приводит в результате к национальной катастрофе. Потому что нет внутренней дискуссии политической. Нет конкуренции между путями развития ситуации, путями разрешения ситуации. То есть концепции между собой не конкурируют. Есть только одна концепция, которая базируется на голой силе.То есть Украина с одной стороны, укрепила позиции нацистской власти, с другой, полностью разорвала связь между этой властью и народом. Вроде бы, власть должна чувствовать себя очень хорошо, а с другой стороны, реальной поддержки нет. И отсутствие этой реальной поддержки приводит и к проблемам на фронте. Потому что когда в 2022 году, в начале 23-го года, значительная часть украинцев записывалась добровольно в армию, то у ТЦК не было проблем оформлять пополнение от 40 до 60 тысяч в месяц и наращивать численность вооружённых сил. А когда добровольцы кончились, пришлось ловить, они ловят с каждым месяцем всё меньше и меньше. А усилий надо к этому прилагать всё больше и больше. Потому что люди начали прятаться, люди стали сопротивляться, люди уже отстреливаются.Сначала вальяжные ТЦК-шники ходили по двое, потом в сопровождении полицейских, сейчас десять сотрудников ТЦК с трудом заталкивают в свой бусик одного человека. Таким образом вроде бы, никаких народных бунтов нет, но воевать и руководить власти становится все труднее, потому что власть сама запретила обратную связь.И чтобы было доходчивее, они и убили Бузину. И до всех дошло. Все всё поняли, и все живут так, как хочет украинская власть. Но от этого стало только хуже, потому что в любом режиме присутствует внутриполитическая конкуренция. Даже в режиме тоталитарного однопартийного правления она всегда присутствует в рамках внутрипартийной борьбы.Не может быть внутриполитической борьбы между Зеленским и Ермаком. Или Ермак пристрелит Зеленского, или Зеленский посадит Ермака и будет у него новый Ермак. Если нет внутриполитической борьбы, нет альтернативы, то политика моментально вырождается.- Почему так происходит?- Потому что не с кем конкурировать, любое решение является гениальным. Оно уже не может быть проверено в рамках свободной конкуренции на политическом рынке. И украинская власть реализует все, что хотели самые отпетые нацисты. И будет только хуже. Потому что любой тоталитарный режим всегда идёт по пути всё большего и большего ограничения свобод. Он начинает с ограничения свобод своих врагов, а заканчивает ограничением свобод своих самых ярых адептов. Потому что всегда в любой ситуации существуют два мнения. И если режим не хочет слышать второе мнение, то количество врагов у него даже внутренних будет постоянно нарастать.Режим может решать эти вопросы силовым путём до определённого момента. Но, во-первых, всё население не перестреляешь, а если перестреляешь, то у тебя не будет больше страны. И такой метод управления неэффективен, он требует огромных затрат на контроль.Сравните, Россия набирает людей на фронт добровольно. Она старается найти новые стимулы для того, чтобы количество добровольцев не истощалось как минимум, а желательно ещё и увеличивалось. И у России нет проблем с пополнением вооружённых сил. Тот же Сырский говорит, что украинские вооружённые силы на фронте истощаются, а российские нарастают.Украина пошла дешевым путем. Она ловит и принудительно отправляет на фронт, сталкивается с проблемой дезертирства, с проблемой неподчинения, отказа от выполнения приказа. Но самое главное, ей необходимо держать в тылу целую армию тех, кто ловит и отправляет.Постоянно Украина принимает решения, которые им кажутся гениальными, но которые давно опробованы человечеством и признаны абсурдными. И не случайно десятки и сотни государств прекратили своё существование за время жизни человечества. Потому что все решения, которые сейчас приходят в светлые украинские головы, уже когда-то кем-то были опробованы, оказались неэффективными. Просто историю изучать надо. Можно даже свою собственную историю изучить и увидеть, как это всё действует на практике.О преследовании инакомыслящих на Украине Десять лет за любовь к родственникам. Как Украина назначает "коллаборантами" целые семьи
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https://ukraina.ru/20250417/razorvt-li-ukraina-diplomaticheskie-otnosheniya-s-ssha-i-chego-boyatsya-v-kieve--ischenko-1062584201.html
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4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, россия, москва, владимир зеленский, олесь бузина, андрей ермак, совет европы
Интервью, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Олесь Бузина, Андрей Ермак, Совет Европы

Ростислав Ищенко: Убив Олеся Бузину, неонацистская Украина обрекла себя на национальную катастрофу

07:10 20.04.2025
 
© Нина ЗотинаРостислав Ищенко интервью
Ростислав Ищенко интервью
© Нина Зотина
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автор издания Украина.ру
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Рудометов
автор издания Украина.ру
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На Украине произошёл очень жуткий перекос политической структуры. То есть значительная часть населения больше в политике не представлена. Люди вынуждены выбирать не среди тех, чьими сторонниками могли бы являться, а среди оставшегося предложения. То есть среди разных групп нацистов.
Писатель и публицист Олесь Бузина был застрелен у подъезда своего дома в Киеве 16 апреля 2015 года.
- Ростислав Владимирович, зачем на Украине убили Олеся Бузину и достиг ли киевский режим целей, которые при этом преследовались?
- Конечно. Украина для укрепления внутренней стабильности, которой у нее в 2014 году не было, стремилась сначала изгнать своих политических оппонентов, потому что перестрелять всех было сложно. Но чтобы изгнать, надо создать у людей чувство опасности. У меня и еще нескольких людей оно было. И мы не стали искушать судьбу и уехали сразу. Но тогда же многие наши с вами коллеги отвечали по принципу, что мы не такие трусы, мы здесь остались бороться. Когда убили Бузину все нетрусы оказались в Москве в течение двух-трёх дней. Когда убили Бузину и Олега Калашникова поняли, что шутить никто не будет.
Они были знаковыми фигурами. Один бывший народный депутат, другой известный писатель. Деятельность Калашникова уже была парализована, он не мог представлять какую-то опасность для новой власти. Бузина вообще не собирался с ней бороться Он говорил, что она мне не нравится, как гражданин Украины я по отношению к ней нахожусь в культурной оппозиции. Я об этом пишу, говорю, но я не собираюсь уходить в подполье, выступать против неё с какими-то требованиями, заявлениями и так далее. То есть это была позиция нормального оппозиционера. Я хочу, чтобы власть была другой, но я действую в рамках правового поля.
Бузина опасность не представлял опасности для власти, но его сделали демонстративной жертвой. Вот известный писатель. Его знают не только в России, его знают на Западе, его знают на Украине. Он, пожалуй, единственный украинский писатель, который мог жить только за счёт тиражей своих книг. То есть это говорит о его высокой популярности в обществе. Но ничего, мы его взяли и убили. И убийц наказывать не будем.
Олесь Бузина
16 апреля, 08:00История
Олесь Бузина как исторический публицистПисателя и исторического публициста Олеся Бузину, убитого 10 лет назад – 16 апреля 2015 года – в Киеве украинскими националистами, в истории родной земли чрезвычайно волновали две темы – Малороссия и Украина
Были те, кто верил, что будут выступать на суде как народовольцы, а Совет Европы будет беспокоиться об их судьбе. Нет, не будет. Просто убьют и похоронят. И они достигли своей цели. Украина замолчала. Кто не уехал, спрятался и замолчал. И у Зеленского уже не было никаких проблем заткнуть рот не только оппозиционным режиму, но даже режимным СМИ, которые пытались представить оппозицию Зеленскому.
К тому времени было уже понятно, что убьют каждого, кто не только против нацизма, а против конкретного фюрера. Мы сейчас даже не знаем, какие данные о популярности Зеленского соответствуют действительности. Те, которые публикуют его офисы, или те, которые публикуют его враги. Потому что никто из них не может просто даже провести более или менее нормальный опрос населения. Потому что, может, население ещё и не ответит правду. А если и ответит, то мы даже не будем знать, оно ответило правду или не ответило.
Поэтому они достигли всего, чего они хотели. Другое дело, что это им не помогло. Это как раз их отправило дальше по пути в яму. Потому что когда оппозицию уничтожают на одном фланге, на в принципе не исчезает. Оппозиционеры всегда будут. Но если раньше это были антифашисты, то можно было балансировать, как ещё вначале балансировал Порошенко. И пять лет сумел не втягиваться в войну. То есть в Донбассе воевать, но с Россией не воевать. Но ситуация у него тоже внутренняя постоянно ухудшалась, нацисты постоянно укреплялись.
- В какой внутриполитической ситуации из-за этого оказался Зеленский?
- А у Зеленского уже особых вариантов не было. У него уже какой-то антинацистской оппозиции не было. У него была оппозиция в рамках нацистского дискурса, которая спорила не о том, воевать ли с Россией, а о том, как воевать с Россией, и кто должен быть верховным главнокомандующим. И это сужает пространство выбора и пространство для манёвра. от руководства внутри, во внутренней политике.
И мы даже не знаем, почему Зеленский отказывается от мира, потому что окончательно сошёл с ума вместе с Ермаком и со всей своей бандой, или потому что они смертельно боятся, что к ним тут же явятся с фронта их нацисты и убьют.
На Украине произошёл очень жуткий перекос политической структуры. То есть значительная часть населения больше в политике не представлена. И таким образом они вынуждены выбирать не среди тех, чьими сторонниками могли бы являться, а среди оставшегося предложения. То есть там нацисты, которые говорят, что надо воевать во главе с Зеленским, и нацисты, которые говорят, что, может быть, всё-таки надо поменять, если не Зеленского, то хотя бы Сырского.
Нацисты, которые говорят, что надо мобилизовать всех женщин и мужчин от 18 до 65, и нацисты, которые говорят, что надо мобилизовать только мужчин от 18 до 60. Выбор небогат. И это тоже приводит в результате к национальной катастрофе. Потому что нет внутренней дискуссии политической. Нет конкуренции между путями развития ситуации, путями разрешения ситуации. То есть концепции между собой не конкурируют. Есть только одна концепция, которая базируется на голой силе.
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17 апреля, 16:43
Винниченко – на выход. Декоммунизация добралась до украинских националистов?Зрада прокралась в самое сердце нации! 16 апреля глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий обнаружил на карте вверенного ему областного центра имя Владимира Винниченко и принял волевое решение его стереть. На самом деле не ясно, что большая зрада – наличие на карте имени Винниченко или намерение Козицкого его стереть
То есть Украина с одной стороны, укрепила позиции нацистской власти, с другой, полностью разорвала связь между этой властью и народом. Вроде бы, власть должна чувствовать себя очень хорошо, а с другой стороны, реальной поддержки нет. И отсутствие этой реальной поддержки приводит и к проблемам на фронте. Потому что когда в 2022 году, в начале 23-го года, значительная часть украинцев записывалась добровольно в армию, то у ТЦК не было проблем оформлять пополнение от 40 до 60 тысяч в месяц и наращивать численность вооружённых сил. А когда добровольцы кончились, пришлось ловить, они ловят с каждым месяцем всё меньше и меньше. А усилий надо к этому прилагать всё больше и больше. Потому что люди начали прятаться, люди стали сопротивляться, люди уже отстреливаются.
Сначала вальяжные ТЦК-шники ходили по двое, потом в сопровождении полицейских, сейчас десять сотрудников ТЦК с трудом заталкивают в свой бусик одного человека. Таким образом вроде бы, никаких народных бунтов нет, но воевать и руководить власти становится все труднее, потому что власть сама запретила обратную связь.
И чтобы было доходчивее, они и убили Бузину. И до всех дошло. Все всё поняли, и все живут так, как хочет украинская власть. Но от этого стало только хуже, потому что в любом режиме присутствует внутриполитическая конкуренция. Даже в режиме тоталитарного однопартийного правления она всегда присутствует в рамках внутрипартийной борьбы.
Не может быть внутриполитической борьбы между Зеленским и Ермаком. Или Ермак пристрелит Зеленского, или Зеленский посадит Ермака и будет у него новый Ермак. Если нет внутриполитической борьбы, нет альтернативы, то политика моментально вырождается.
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- Почему так происходит?
- Потому что не с кем конкурировать, любое решение является гениальным. Оно уже не может быть проверено в рамках свободной конкуренции на политическом рынке. И украинская власть реализует все, что хотели самые отпетые нацисты. И будет только хуже. Потому что любой тоталитарный режим всегда идёт по пути всё большего и большего ограничения свобод. Он начинает с ограничения свобод своих врагов, а заканчивает ограничением свобод своих самых ярых адептов. Потому что всегда в любой ситуации существуют два мнения. И если режим не хочет слышать второе мнение, то количество врагов у него даже внутренних будет постоянно нарастать.
Режим может решать эти вопросы силовым путём до определённого момента. Но, во-первых, всё население не перестреляешь, а если перестреляешь, то у тебя не будет больше страны. И такой метод управления неэффективен, он требует огромных затрат на контроль.
Сравните, Россия набирает людей на фронт добровольно. Она старается найти новые стимулы для того, чтобы количество добровольцев не истощалось как минимум, а желательно ещё и увеличивалось. И у России нет проблем с пополнением вооружённых сил. Тот же Сырский говорит, что украинские вооружённые силы на фронте истощаются, а российские нарастают.
Украина пошла дешевым путем. Она ловит и принудительно отправляет на фронт, сталкивается с проблемой дезертирства, с проблемой неподчинения, отказа от выполнения приказа. Но самое главное, ей необходимо держать в тылу целую армию тех, кто ловит и отправляет.
Постоянно Украина принимает решения, которые им кажутся гениальными, но которые давно опробованы человечеством и признаны абсурдными. И не случайно десятки и сотни государств прекратили своё существование за время жизни человечества. Потому что все решения, которые сейчас приходят в светлые украинские головы, уже когда-то кем-то были опробованы, оказались неэффективными. Просто историю изучать надо. Можно даже свою собственную историю изучить и увидеть, как это всё действует на практике.
О преследовании инакомыслящих на Украине Десять лет за любовь к родственникам. Как Украина назначает "коллаборантами" целые семьи
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