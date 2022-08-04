https://ukraina.ru/20220804/1037289097.html

СМИ раскрыли правду об "эмиграции" Наташи Королевой

СМИ раскрыли правду об "эмиграции" Наташи Королевой - 04.08.2022 Украина.ру

СМИ раскрыли правду об "эмиграции" Наташи Королевой

Наташа Королева не эмигрировала и находится в США на гастролях, написала в соцсети блогер Лена Миро. Об этом 2 августа сообщило издание Teleprogramma.Pro

2022-08-04T13:05

2022-08-04T13:05

2022-08-04T13:05

новости

наташа королева

певица

эмиграция

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Ранее в СМИ появилась информация об отъезде певицы в США, на что сама Королева ответила, что имеет моральное право навестить свою маму, проживающую в Майами и гастролирует в разных странах мира.В середине лета украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон в очередной раз обрушился с оскорблениями на певицу Наташу Королеву, в своем Instagram*. Гордона возмутило, что певица занимается своими делами вместо того, чтобы высказаться о конфликте, таким образом он отреагировал на невинное видео, на котором Королева танцует.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ukraina.ru/20220211/1033256307.html

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новости, наташа королева, певица, эмиграция