СМИ раскрыли правду об "эмиграции" Наташи Королевой - 04.08.2022 Украина.ру
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СМИ раскрыли правду об "эмиграции" Наташи Королевой
СМИ раскрыли правду об "эмиграции" Наташи Королевой - 04.08.2022 Украина.ру
СМИ раскрыли правду об "эмиграции" Наташи Королевой
Наташа Королева не эмигрировала и находится в США на гастролях, написала в соцсети блогер Лена Миро. Об этом 2 августа сообщило издание Teleprogramma.Pro
2022-08-04T13:05
2022-08-04T13:05
новости
наташа королева
певица
эмиграция
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Ранее в СМИ появилась информация об отъезде певицы в США, на что сама Королева ответила, что имеет моральное право навестить свою маму, проживающую в Майами и гастролирует в разных странах мира.В середине лета украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон в очередной раз обрушился с оскорблениями на певицу Наташу Королеву, в своем Instagram*. Гордона возмутило, что певица занимается своими делами вместо того, чтобы высказаться о конфликте, таким образом он отреагировал на невинное видео, на котором Королева танцует.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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новости, наташа королева, певица, эмиграция

СМИ раскрыли правду об "эмиграции" Наташи Королевой

13:05 04.08.2022
 
© Наташа Королева/ИнстаграмНаташа Королева
Наташа Королева
© Наташа Королева/Инстаграм
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Наташа Королева не эмигрировала и находится в США на гастролях, написала в соцсети блогер Лена Миро. Об этом 2 августа сообщило издание Teleprogramma.Pro

"Баба Наташа, хоть и артист мирового уровня по профессии, зарабатывает все-таки в России. Зачем ей лишать себя денег, совершенно непонятно и нелогично", - написала Миро.

Ранее в СМИ появилась информация об отъезде певицы в США, на что сама Королева ответила, что имеет моральное право навестить свою маму, проживающую в Майами и гастролирует в разных странах мира.
В середине лета украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон в очередной раз обрушился с оскорблениями на певицу Наташу Королеву, в своем Instagram*. Гордона возмутило, что певица занимается своими делами вместо того, чтобы высказаться о конфликте, таким образом он отреагировал на невинное видео, на котором Королева танцует.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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