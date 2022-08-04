https://ukraina.ru/20220804/1037289097.html
СМИ раскрыли правду об "эмиграции" Наташи Королевой
СМИ раскрыли правду об "эмиграции" Наташи Королевой - 04.08.2022 Украина.ру
СМИ раскрыли правду об "эмиграции" Наташи Королевой
Наташа Королева не эмигрировала и находится в США на гастролях, написала в соцсети блогер Лена Миро. Об этом 2 августа сообщило издание Teleprogramma.Pro
2022-08-04T13:05
2022-08-04T13:05
2022-08-04T13:05
новости
наташа королева
певица
эмиграция
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Ранее в СМИ появилась информация об отъезде певицы в США, на что сама Королева ответила, что имеет моральное право навестить свою маму, проживающую в Майами и гастролирует в разных странах мира.В середине лета украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон в очередной раз обрушился с оскорблениями на певицу Наташу Королеву, в своем Instagram*. Гордона возмутило, что певица занимается своими делами вместо того, чтобы высказаться о конфликте, таким образом он отреагировал на невинное видео, на котором Королева танцует.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ukraina.ru/20220211/1033256307.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, наташа королева, певица, эмиграция
СМИ раскрыли правду об "эмиграции" Наташи Королевой
Наташа Королева не эмигрировала и находится в США на гастролях, написала в соцсети блогер Лена Миро. Об этом 2 августа сообщило издание Teleprogramma.Pro
"Баба Наташа, хоть и артист мирового уровня по профессии, зарабатывает все-таки в России. Зачем ей лишать себя денег, совершенно непонятно и нелогично", - написала Миро.
Ранее в СМИ появилась информация об отъезде певицы в США, на что сама Королева ответила, что имеет моральное право навестить свою маму, проживающую в Майами и гастролирует в разных странах мира.
В середине лета украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон в очередной раз обрушился с оскорблениями на певицу Наташу Королеву, в своем Instagram*. Гордона возмутило, что певица занимается своими делами вместо того, чтобы высказаться о конфликте, таким образом он отреагировал на невинное видео, на котором Королева танцует.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская