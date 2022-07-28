Война в гламуре. Елена Зеленская и ее муж президент Украины попали на обложку - 28.07.2022 Украина.ру
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Война в гламуре. Елена Зеленская и ее муж президент Украины попали на обложку
Война в гламуре. Елена Зеленская и ее муж президент Украины попали на обложку - 28.07.2022 Украина.ру
Война в гламуре. Елена Зеленская и ее муж президент Украины попали на обложку
Украина.ру, 28.07.2022
2022-07-28T13:36
2022-07-28T13:36
эксклюзив
война
владимир зеленский
елена зеленская
vogue
фотосессия
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Несколько дней не утихают страсти вокруг фотосессии четы Зеленских для американского издания Vogue – главного глянца в мире моды. Попасть на обложку этого журнала – большая честь и для этого нужно опережать тренды.То, что события на Украине в топе – заслуга тысяч пиарщиков и технологов по всему миру, в первую очередь в США. Для поддержания рейтингов и расширения охвата целевой аудитории подключили и Анну Винтур – "дьявола" из мира гламура.Фотосессию в Киеве провела прославленный фотограф Энни Лейбовиц, которая снимали едва ли не каждого голливудского селебрити. Она – лучшая в своем деле. И вот несмотря на первоклассный состав участников этого проекты (разумеется, политического) даже западные почитатели Vogueне оценили уместность военной тематики на обложке модного глянца. Более того, многие посчитали это пропагандой войны, ее романтизацией. Российский блогер из мира глянца Надежда Стрелец написала в своем телеграм-канале: "Так не хотелось ничего писать про эту съёмку, чтобы никого не обижать. Но коменты в аккаунте Vogue все сказали сами.Seriously? People are dying, Vogue!The beauty of war?War is a background for the photoshoot?Romanticizing war isn’t it, Vogue?(Серьезно? Люди умирают, Vogue! Красота войны? Война - фон для фотосессии? Романтизация войны, не так ли, Vogue?)"В своих соцсетях в подводке к фотосессии и статье о героях, редакция Vogue рассказала о визите Елены Зеленской в Вашингтон, встрече с Байденами и выступлении перед Конгрессом США. И даже привели ее цитату: "Я прошу о том, чего бы никогда не хотела просить. Я прошу вас об оружии, оружии, которое бы использовалось не чтобы вести войну на чьей-то еще земле, а чтобы защитить свой дом и право просыпаться в этом доме живыми."Пользователи и подписчики по всему миру возмутились выбору темы редакции гламурного журнала. Причем подавляющее большинство читателей осудили решение журнала и не приняли креатив на человеческой трагедии. Более того, Vogue обвинили в лицемерии, так как читатели не припоминают, чтобы на обложку журнала выносили фото первых леди других воюющих стран. Возмущенные комментаторы писали: "Я понятия не имел, что война в моде""Использование военных сцен в качестве фона для редакционных материалов"."Это шутка?""Маркетинг этой войны на стероидах""Заставляет задуматься дважды, а реальна ли война. Люди в опасности, в то же время у тебя есть время думать о моде (Vogue) и позировать для фотосессий. Я не понимаю"Пользователь из Конго написал о своей боли в связи в тем, что тему Украины раскручивают на всех уровнях:"Интересно, сколько Vogue пришло в Африку сфотографировать политзаключенных или мигрантов c видением континента. Каждый день мигранты умирают на марокканском побережье. Пожалуйста, не делите на сорта людей"Ему популярно объяснили, что "Эта тема (Украины) гораздо важнее для американских читателей, чем Конго или Марокко"."Где фото Палестины, Боснии? Это реалити-шоу на войне?"Далее комментарии вышли на новый уровень аргументации:"Пиарятся, пока их народ гибнет. Мир сошел с ума. Хватит настраивать народы друг против друга"."После крушения башен-близнецов мог ли украинский фотограф сфотографировать президента США и его жену в эстетических позах перед развалинами?"Шквал негатива и критики обрушился и на личные соцсети фотографа Энни Лейбовиц, которая посвятила два поста своему украинскому проекту."Какая это серия Карточного домика была? Не поможете найти?" Именно сравнение с сериалом об американской политике в самом циничном и преступном ее проявлении, пожалуй, самое емкое.
https://ukraina.ru/20220316/1033532100.html
https://ukraina.ru/20210902/1032179561.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, война, владимир зеленский, елена зеленская, vogue, фотосессия
Война в гламуре. Елена Зеленская и ее муж президент Украины попали на обложку

как западные читатели раскритиковали Vogue за фотосессию Зеленских

13:36 28.07.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленская Vogue
Зеленская Vogue
© Пресс-служба президента Украины
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Виктория Титова
Все материалы
Несколько дней не утихают страсти вокруг фотосессии четы Зеленских для американского издания Vogue – главного глянца в мире моды. Попасть на обложку этого журнала – большая честь и для этого нужно опережать тренды.
То, что события на Украине в топе – заслуга тысяч пиарщиков и технологов по всему миру, в первую очередь в США. Для поддержания рейтингов и расширения охвата целевой аудитории подключили и Анну Винтур – "дьявола" из мира гламура.
Зеленский Макрон
16 марта, 10:05
Русофобская мимикрия. Как Зеленский преобразил МакронаПрезидент Украины Владимир Зеленский может праздновать успех в деле, в котором он, бывший артист комического жанра, готовый на всё ради хайпа и популярности любой ценой, знает толк - его признали «самым популярным европейским лидером». Так написал британский еженедельник «Daily Mail», а там тоже все секут, как надо
Фотосессию в Киеве провела прославленный фотограф Энни Лейбовиц, которая снимали едва ли не каждого голливудского селебрити. Она – лучшая в своем деле. И вот несмотря на первоклассный состав участников этого проекты (разумеется, политического) даже западные почитатели Vogueне оценили уместность военной тематики на обложке модного глянца. Более того, многие посчитали это пропагандой войны, ее романтизацией. Российский блогер из мира глянца Надежда Стрелец написала в своем телеграм-канале: "Так не хотелось ничего писать про эту съёмку, чтобы никого не обижать. Но коменты в аккаунте Vogue все сказали сами.
Seriously? People are dying, Vogue!
The beauty of war?
War is a background for the photoshoot?
Romanticizing war isn’t it, Vogue?
(Серьезно? Люди умирают, Vogue! Красота войны? Война - фон для фотосессии? Романтизация войны, не так ли, Vogue?)"
В своих соцсетях в подводке к фотосессии и статье о героях, редакция Vogue рассказала о визите Елены Зеленской в Вашингтон, встрече с Байденами и выступлении перед Конгрессом США. И даже привели ее цитату: "Я прошу о том, чего бы никогда не хотела просить. Я прошу вас об оружии, оружии, которое бы использовалось не чтобы вести войну на чьей-то еще земле, а чтобы защитить свой дом и право просыпаться в этом доме живыми."
Пользователи и подписчики по всему миру возмутились выбору темы редакции гламурного журнала. Причем подавляющее большинство читателей осудили решение журнала и не приняли креатив на человеческой трагедии. Более того, Vogue обвинили в лицемерии, так как читатели не припоминают, чтобы на обложку журнала выносили фото первых леди других воюющих стран. Возмущенные комментаторы писали:
"Я понятия не имел, что война в моде"
"Использование военных сцен в качестве фона для редакционных материалов".
"Это шутка?"
"Маркетинг этой войны на стероидах"
2 сентября 2021, 16:15
Елена Зеленская попала на обложку модного журналаПервая леди Украины Елена Зеленская снялась для обложки юбилейного выпуска журнала Elle на Украине. Снимок 2 сентября опубликовали в аккаунте Elle Ukraine в Instagram
"Заставляет задуматься дважды, а реальна ли война. Люди в опасности, в то же время у тебя есть время думать о моде (Vogue) и позировать для фотосессий. Я не понимаю"
Пользователь из Конго написал о своей боли в связи в тем, что тему Украины раскручивают на всех уровнях:
"Интересно, сколько Vogue пришло в Африку сфотографировать политзаключенных или мигрантов c видением континента. Каждый день мигранты умирают на марокканском побережье. Пожалуйста, не делите на сорта людей"
Ему популярно объяснили, что "Эта тема (Украины) гораздо важнее для американских читателей, чем Конго или Марокко".
"Где фото Палестины, Боснии? Это реалити-шоу на войне?"
Далее комментарии вышли на новый уровень аргументации:
"Пиарятся, пока их народ гибнет. Мир сошел с ума. Хватит настраивать народы друг против друга".
"После крушения башен-близнецов мог ли украинский фотограф сфотографировать президента США и его жену в эстетических позах перед развалинами?"
Шквал негатива и критики обрушился и на личные соцсети фотографа Энни Лейбовиц, которая посвятила два поста своему украинскому проекту.
"Какая это серия Карточного домика была? Не поможете найти?" Именно сравнение с сериалом об американской политике в самом циничном и преступном ее проявлении, пожалуй, самое емкое.
 
ЭксклюзиввойнаВладимир ЗеленскийЕлена ЗеленскаяVogueфотосессия
 
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