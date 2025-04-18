https://ukraina.ru/20250418/kreml-podvel-itogi-moratoriya-na-udary-po-energoobektam-1062603218.html

Кремль подвел итоги моратория на удары по энергообъектам

Кремль подвел итоги моратория на удары по энергообъектам - 18.04.2025 Украина.ру

Кремль подвел итоги моратория на удары по энергообъектам

Месяц моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры истек. Об этом заявил 18 апреля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

2025-04-18T13:31

2025-04-18T13:31

2025-04-18T13:31

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"Месяц действительно истек. В настоящий момент никаких иных указаний верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина не было", - сказал он, отвечая на вопрос о дальнейших действиях в вопросе ударов по энергообъектам.Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия придерживалась моратория, чего нельзя сказать об Украине.В марте президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, который выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.Подробнее - в материале Павла Котова Мораторий на удары по объектам энергетики – всё. Что дальше? на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, кремль, дональд трамп