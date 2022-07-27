https://ukraina.ru/20220727/1036887078.html

"Остановка "Северного потока" - это маленький апокалипсис" - политолог Дмитрий Дробницкий

"Остановка "Северного потока" - это маленький апокалипсис" - политолог Дмитрий Дробницкий - 27.07.2022 Украина.ру

"Остановка "Северного потока" - это маленький апокалипсис" - политолог Дмитрий Дробницкий

Украина.ру, 27.07.2022

2022-07-27T07:46

2022-07-27T07:46

2022-07-27T07:46

украина

россия

сво

газ

элита

ес

евросоюз

марио драги

олаф шольц

борис джонсон

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Европейцы привыкли жить хорошо, с кондиционерами, но сейчас попадают в ситуацию, когда все враскорячку и не очень понятно, как жить, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.— Дмитрий Олегович, идет смена элит - Болгария, Эстония, Италия, Великобритания. Хотелось бы понимать, в последние пару недель есть ли изменения в этих процессах, ситуация в Европе усугубляется?— Шатаются они там все, у них проблема-то в чем? Там показательны две отставки – Марио Драги и Бориса Джонсона. Второго свалили за чрезмерную самостоятельность. Это чисто британский праздник там, возможно какая-то часть американской элиты проспонсировала это, но вот такое единодушие в том, чтобы свалить Джонсона было связано конечно с тем, что он получил в руки слишком много власти.И видно, что даже для страны, которая вышла из состава ЕС, в старом свете все еще является запретным способом поведения. Вот нельзя быть лидером, надо полагаться на бюрократию и институты.Причем, все уже давно забыли, что такое институты, а вот бюрократия – это важно. И всякие бюрократические процедуры.Что касаетсраги, он человек не глупый, ему вполне определённые вещи пообещали, когда он на грани законности заменял правящую коалицию, правительство, которое там было.Марио Драги руководил страной и осуществлял действия прямо противоположные тому, за что голосовал итальянский народ. Но он выполнял совершенно определенные действия, подкрепленные значительными финансовыми обещаниями со стороны ЕС. Поскольку сейчас эти обещания невозможно выполнить, по причине того, что санкции до нельзя ускорили разрушение экономики ЕС, он просто уходит. И говорит: "Ребята, мы так не договаривались, я всё! Отвечайте сами за это дело, сидите без света сами".Тут немного разные подоплеки. А все остальное, что происходит, находится посередине где-то. С одной стороны, никто не хочет отвечать за то, что происходит, с другой – сделать ничего нельзя. Потому что ни одна страна ЕС дважды не субъектная. Потому что есть Брюссель, который на уровне евроструктур может принять решение противоположное мнению народа или даже парламент любой страны, с другой – есть Вашингтон, который всем этим управляет.Основная проблема сейчас евроструктур и формально национальных стран какая? Вроде как внешнее управление, но указаний никаких, кроме как отключится от российской нефти и газа, и жить счастливо - нету. Как жить дальше, никто не знает. Ну солдат прибавят им американских, а что делать к концу лета? Задолженность за ЖКХ на фоне рекордной жары, пожаров и всего прочего достигнет жутких размеров. Что делать с инфляцией, падением уровня жизнь, закрытием значительного количества производств? Что с этим делать, никто не говорит. Всё говорят только "Вы держитесь, мы тут пока заняты, извините".Это приводит к тому, что отдельные правительства не выдерживают. Я напомню, что за долго до того, что началось в 2022 году, Столтенберг должен был идти в отставку, и уже в июне этого года сидеть на теплом месте в нацбанке. Но ему сказали, что он остается на год-два. Ему не дали таким вот образом уйти, как и Драги пытались удержать на месте.Сказали, что у них серьёзные дела и те люди, и которые сидят в своих креслах, они и будут отвечать за весь бардак, который начали. Мол, хочешь жить, и жить хорошо, сиди на месте. Но он каким-то образом умудрился вывернуться.— Каким образом?— Видимо, пошел ва-банк, решил, что лучше сбежать вовсе. Политические партии будут шататься. Но это ничего не меняет, кроме событий в Лондоне.Вот то, что Джонсона свалили, вообще во многом делает ситуацию неуправляемой. Именно он, его помощники и его линия управляла со стороны объединенного Запада событиями на Украине, киевским режимом.На Украине очень четко видим, что очередная волна вот этих попыток погоняться за олигархами, лишить кого-то гражданства ряд политических фигур связана с тем, что пропал смотрящий.— Пошли в разнос?— Естественно! А как вы хотите? Вами извне управляли в условиях большой коррупции и большой крови, и в этой ситуации пропадает тот, который всегда эти все вопросы решал и к нему можно было обратиться. Ситуация сыпется. В Европе уровень реализации бюрократической на порядки выше чем на так называемой Украине, но там тоже начинаются эти шатания по причине пропажи Вашингтона.Не то чтобы он исчез, но он молчит, занят другими делами, думает, у него пауза.— Только что пришла новость, что будет заявление "Газпрома" по "Северному потоку". Это плохие новости для ЕС, я правильно понимаю?— Конечно. Вообще все, что связано с тем, как их заставили отказаться от дешевых поставок дешевой законтрактованной энергии по СП-1 и СП-2… Ну второй так и не запустили, первый сейчас встанет. Это крайне плохие последствия. И дело не только в тепле. В рекордную жару температура доходила до 45-50 градусов в максимуме, невозможно работать при такой температуре.Нужны кондиционеры или можно вообще не работать. Европейцы привыкли генетически жить в условиях более прохладного климата, был малый ледниковый период, когда все европейские нации и сформировались. Поэтому все под кондиционерами. Чем южнее, тем больше. Сейчас аномальная жара требует рекордного энергопотребления.С атомной энергией там все поддались мании ликвидации мирного атома. Генерировать не из чего, в хранилищах нету ничего, газ не течет, более того, из него делают удобрения. Российские удобрения есть, да, но там есть свои проблемы, хотя их из-под санкций выводят.Что кушать осенью непонятно, чем заправлять машины и на какие шиши, как сейчас охлаждать дома тоже непонятно. Да, есть сжиженный газ, который поставляется за большие деньги. Мощностей и танкеров не хватает, денег приходится платить все больше, на фоне инфляции это дает негативный эффект. Остановка СП-1 – это такой маленький апокалипсис, на самом деле.Политики эти, дураки, которые выходят и говорят на экранах, что надо поменьше мыться… создает это все ужасный политический и психологический климат в Европе. Они привыкли жить хорошо. Даже те страны, которые жили бедненько, юг Италии и Франции, Португалии, Испании, Греции. Они все равно привыкли жить в цивилизованных условиях 21 века. А сейчас попадают в ситуацию, когда все враскорячку и не очень понятно, как жить.В условиях отключенного электричества у них человек отвык жить, когда жарко и отключён кондиционер, он не понимает, как жить. И когда нет возможности поехать куда-то в машине, опять же, с включенным кондиционером, они тоже не понимают, что делать. Они так привыкли, на это многое завязано. Это серьезная штука.— На что они рассчитывали?- Я думаю, что остановка СП-1, которая вызвана, прежде всего, санкциями, которые они ввели без всякого ума... они должны их ввести с осени и постепенно, а ввели весь список сразу и все посыпалось моментально. Совершенно ничего не рассчитано. И европейцев никто не спрашивал. Включайте – и всё. Последствия для Европы катастрофические будут в любом случае, весь вопрос в скорости. Сейчас такое впечатление, что решили убиться быстро, чтобы побыстрее все это случилось.— Думали проскочить?— Поначалу так и думали. Ну, есть вот эмбарго на российский уголь, так этот уголь как не в себя начали закупать через третьи руки. Соответственно, это закупки этих угольных резервов у России. Они рассчитывали, что РФ сломается быстро и этих проблем не будет.И это затяжная экономическая война. Первый акт отгремел, попытка наката на Россию прошла с большими потерями для Запада, враг предпринял беспрецедентное наступление по всему фронту. И везде был вынужден отступить с потерями. И легче не стало им, ведь санкции же не могут отменить.Путин говорил прямо, что остановленный газопровод долго стоять не может, вы уверены, что мы сможем быстро его восстановить? Вы чего делаете? Вы когда в чувство-то придете?— Хороший и правильный вопрос. Там же давление должно быть.— Конечно, это сложное инженерное сооружение, там есть возможность инертным газом заполнить или обычным, и остановить. Но без турбин этого не сделать. Уровень программирования европейских элит поражает, насколько они вышколены все. Вот представьте, что стоит человек и душит себя сам. Ему приказали, и он себя душит, ему плохо, глаза из орбит лезут, дышать нечем, но он продолжает сам лично себя душить. Во какая дисциплина у евробюрократов!— Операция по вывозу зерна с Украины по Черному морю может реализовываться, несмотря на удар по военным в одесском порту, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Что в итоге будет?— Россия пошла на эту сделку исключительно из уважения к Эрдогану. Поскольку другие договоренности с Ираном и Турцией очень системные и важные были нужны объективно и региону, и России, Турции позволили стать посредником в этой сделке. Эрдоган записал это себе на счет. В этом смысле, все, что Россия сделала в этой абсолютно притворной, абсолютно ничтожной ситуации, она сделала ради Турции. В обмен, судя по всему, на его согласие на другие более системные договоренности. Например, по Каспийскому или Трансиранскому коридору. Но зерно - это мелочь на этом фоне, этот вопрос не стоит выеденного яйца, и это все знали с самого начала. Кричать теперь можно всЁ, что угодно. Что его не было вывезено, или что его мало было вывезено, или что дети в Ирландии умирают из-за того, что потопили украинский корабль с "Гарпунами". Ну что-то в этом роде. С самого начала весь этот Киев с этим зерном был исключительно пиаром. И все это знают.

https://ukraina.ru/20220717/1036496526.html

https://ukraina.ru/20220726/1036857265.html

https://ukraina.ru/20220720/1036674774.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Александр Светлов

украина, россия, сво, газ, элита, ес, евросоюз, марио драги, олаф шольц, борис джонсон, владимир зеленский, владимир путин, интервью