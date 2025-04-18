https://ukraina.ru/20250418/raiffeisen-ne-informiruet-kreml-o-deyatelnosti-v-rossii---peskov-1062602828.html
Raiffeisen не информирует Кремль о деятельности в России - Песков
Raiffeisen не информирует Кремль о деятельности в России - Песков - 18.04.2025 Украина.ру
Raiffeisen не информирует Кремль о деятельности в России - Песков
Руководство России знает о заявлениях крупного банка "Райффайзен" и видит, что этот банк работает на российской территории. Об этом 18 апреля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2025-04-18T13:14
2025-04-18T13:14
2025-04-18T13:14
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В ходе общения с журналистами руководитель пресс-клубы Кремля ответил на вопрос о перспективах деятельности Raiffeisen Bank International в России с учётом заявлений этого банка."Насколько я понимаю, там в материнской группе - в материнской компании уже было опровержение на этот счет", - заметил Песков.Он также отметил, что западный банк не ставит Кремль в известность о своих планах деятельности в России.Накануне австрийский Raiffeisen Bank заявил о приостановке продажи своих активов в России. На изменение намерений крупного банка повлияли новости об улучшении отношения России и США.После начала СВО "Райффайзен" заявил о прекращении своей деятельности в России и Белоруссии. Белорусские активы австрийский банк продал с большим дисконтом.
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новости, россия, кремль, сша, дмитрий песков, банки, финансы, сво, антироссийские санкции, белоруссия, союзное государство
Новости, Россия, Кремль, США, Дмитрий Песков, банки, финансы, СВО, антироссийские санкции, Белоруссия, Союзное государство
Raiffeisen не информирует Кремль о деятельности в России - Песков
Руководство России знает о заявлениях крупного банка "Райффайзен" и видит, что этот банк работает на российской территории. Об этом 18 апреля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами руководитель пресс-клубы Кремля ответил на вопрос о перспективах деятельности Raiffeisen Bank International в России с учётом заявлений этого банка.
"Насколько я понимаю, там в материнской группе - в материнской компании уже было опровержение на этот счет", - заметил Песков
.
Он также отметил, что западный банк не ставит Кремль
в известность о своих планах деятельности в России
.
"Банк здесь, он продолжает функционировать. Были разные заявления из банка", - констатировал Песков.
Накануне австрийский Raiffeisen Bank заявил о приостановке продажи своих активов в России. На изменение намерений крупного банка повлияли новости об улучшении отношения России и США
.
После начала СВО "Райффайзен" заявил о прекращении своей деятельности в России и Белоруссии
. Белорусские активы австрийский банк продал с большим дисконтом.