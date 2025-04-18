ВС РФ займут Сумы, Днепр, Киев и Одессу: бывший аналитик ЦРУ спрогнозировал исход войны
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Российские войска освободят Сумы, Днепр, Киев и Одессу. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Deep Dive 18 апреля сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон
Он считает, что это произойдет до того, как на Украине будет достигнуто мирное соглашение. По мнению Джонсона, Россия не откажется от этих территорий, а Украина ничего не сможет с этим поделать.
"Я думаю, что в итоге [ВС РФ] займут все: Днепропетровск, Сумы, они даже займут Киев и Одессу, прежде чем все это закончится", — заявил Джонсон.
Тем временем глава Белого дома заявил, что на этой неделе Россия даст США ответ на предложение о прекращении огня на Украине. Подробнее о том, как разворачивается политическая ситуация на сегодняшний день — в материале Ответ на этой неделе. Главное на Украине на утро 18 апреля.
Вчера, 10:42США готовы продолжать переговоры еще несколько дней, а затем "пойдут дальше" — РубиоВашингтон готов вести мирные переговоры еще "несколько дней", однако затем США планируют "идти дальше" и сфокусироваться на какой-то другой проблеме. Такое заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио. Об этом 18 апреля написало агентство Reuters
Также стоит отметить, что Во время визита в Россиию Уиткофф обсудил с Путиным вопрос территорий — WSJ.
Подписывайся на