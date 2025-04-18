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ВС РФ займут Сумы, Днепр, Киев и Одессу: бывший аналитик ЦРУ спрогнозировал исход войны

ВС РФ займут Сумы, Днепр, Киев и Одессу: бывший аналитик ЦРУ спрогнозировал исход войны - 18.04.2025 Украина.ру

ВС РФ займут Сумы, Днепр, Киев и Одессу: бывший аналитик ЦРУ спрогнозировал исход войны

Российские войска освободят Сумы, Днепр, Киев и Одессу. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Deep Dive 18 апреля сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон

2025-04-18T13:04

2025-04-18T13:04

2025-04-18T13:04

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Он считает, что это произойдет до того, как на Украине будет достигнуто мирное соглашение. По мнению Джонсона, Россия не откажется от этих территорий, а Украина ничего не сможет с этим поделать.Кроме того, бывший аналитик ЦРУ предположил, что президент США Дональд Трамп намеренно не использует все имеющиеся рычаги давления на Киев, чтобы добиться прекращения боевых действий, стремясь к завершению конфликта силовым путем.Тем временем глава Белого дома заявил, что на этой неделе Россия даст США ответ на предложение о прекращении огня на Украине. Подробнее о том, как разворачивается политическая ситуация на сегодняшний день — в материале Ответ на этой неделе. Главное на Украине на утро 18 апреля.Также стоит отметить, что Во время визита в Россиию Уиткофф обсудил с Путиным вопрос территорий — WSJ.

https://ukraina.ru/20250418/ssha-gotovy-prodolzhat-peregovory-esche-neskolko-dney-a-zatem-poydut-dalshe--rubio-1062595449.html

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