ВС РФ займут Сумы, Днепр, Киев и Одессу: бывший аналитик ЦРУ спрогнозировал исход войны - 18.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250418/vs-rf-zaymut-sumy-dnepr-kiev-i-odessu-byvshiy-analitik-tsru-sprognoziroval-iskhod-voyny-1062601799.html
ВС РФ займут Сумы, Днепр, Киев и Одессу: бывший аналитик ЦРУ спрогнозировал исход войны
ВС РФ займут Сумы, Днепр, Киев и Одессу: бывший аналитик ЦРУ спрогнозировал исход войны - 18.04.2025 Украина.ру
ВС РФ займут Сумы, Днепр, Киев и Одессу: бывший аналитик ЦРУ спрогнозировал исход войны
Российские войска освободят Сумы, Днепр, Киев и Одессу. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Deep Dive 18 апреля сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон
2025-04-18T13:04
2025-04-18T13:04
новости
россия
киев
украина
одесса
сумы
сумская область
днепр
борис джонсон
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062592760_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_14c8eb3a701434865bf0725c0f13c3a2.jpg
Он считает, что это произойдет до того, как на Украине будет достигнуто мирное соглашение. По мнению Джонсона, Россия не откажется от этих территорий, а Украина ничего не сможет с этим поделать.Кроме того, бывший аналитик ЦРУ предположил, что президент США Дональд Трамп намеренно не использует все имеющиеся рычаги давления на Киев, чтобы добиться прекращения боевых действий, стремясь к завершению конфликта силовым путем.Тем временем глава Белого дома заявил, что на этой неделе Россия даст США ответ на предложение о прекращении огня на Украине. Подробнее о том, как разворачивается политическая ситуация на сегодняшний день — в материале Ответ на этой неделе. Главное на Украине на утро 18 апреля.Также стоит отметить, что Во время визита в Россиию Уиткофф обсудил с Путиным вопрос территорий — WSJ.
https://ukraina.ru/20250418/ssha-gotovy-prodolzhat-peregovory-esche-neskolko-dney-a-zatem-poydut-dalshe--rubio-1062595449.html
россия
киев
украина
одесса
сумы
сумская область
днепр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062592760_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_89ddb5e832c557168121b285a96b3b28.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, украина, одесса, сумы, сумская область, днепр, борис джонсон, дональд трамп, цру
Новости, Россия, Киев, Украина, Одесса, Сумы, Сумская область, Днепр, Борис Джонсон, Дональд Трамп, ЦРУ

ВС РФ займут Сумы, Днепр, Киев и Одессу: бывший аналитик ЦРУ спрогнозировал исход войны

13:04 18.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские войска освободят Сумы, Днепр, Киев и Одессу. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Deep Dive 18 апреля сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон
Он считает, что это произойдет до того, как на Украине будет достигнуто мирное соглашение. По мнению Джонсона, Россия не откажется от этих территорий, а Украина ничего не сможет с этим поделать.

"Я думаю, что в итоге [ВС РФ] займут все: Днепропетровск, Сумы, они даже займут Киев и Одессу, прежде чем все это закончится", — заявил Джонсон.

Кроме того, бывший аналитик ЦРУ предположил, что президент США Дональд Трамп намеренно не использует все имеющиеся рычаги давления на Киев, чтобы добиться прекращения боевых действий, стремясь к завершению конфликта силовым путем.
Тем временем глава Белого дома заявил, что на этой неделе Россия даст США ответ на предложение о прекращении огня на Украине. Подробнее о том, как разворачивается политическая ситуация на сегодняшний день — в материале Ответ на этой неделе. Главное на Украине на утро 18 апреля.
- РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Вчера, 10:42
США готовы продолжать переговоры еще несколько дней, а затем "пойдут дальше" — РубиоВашингтон готов вести мирные переговоры еще "несколько дней", однако затем США планируют "идти дальше" и сфокусироваться на какой-то другой проблеме. Такое заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио. Об этом 18 апреля написало агентство Reuters
Также стоит отметить, что Во время визита в Россиию Уиткофф обсудил с Путиным вопрос территорий — WSJ.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевУкраинаОдессаСумыСумская областьДнепрБорис ДжонсонДональд ТрампЦРУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:34Кепка для дурбыцелов. Украину неотвратимо гонят к концу ее истории
20:30"Юноша с горящим взглядом": Насонов назвал два важных момента в истории с уничтожением F-16
20:15Харьковский фронт: Алехин о том, как войска окружают Купянск и с двух сторон наступают на Боровую
20:08Киевлянин пытался сбежать с Украины, но был пойма на дереве
20:00Насонов: НАТО не должно отправлять на Украину наемников и содействовать фашиствующему режиму
19:55Украинец пытался сбежать в Молдавию в цистерне с растительным маслом
19:45"Наемников никто не любит": Насонов о том, почему на Западе скрывают гибель офицеров НАТО на Украине
19:41Президент США рассматривает увольнение главы ФРС
19:30Владимир Брутер: Трамп не обсуждает реальные предложения о мире, потому что боится половины своей команды
19:20"Призрак Киева" ВСУ не поможет: Насонов рассказал про "летное происшествие" с F-16 в Сумской области
19:11СК РФ расследует преступные действия ВСУ, повлекшие ранение мирного жителя Белгородской области
19:11Будет ли перемирие к Пасхе? Итоги парижской встречи и прогнозы экспертов
19:06Каким может быть соглашение между Россией и США и в чём суть переговоров по Украине — Азаров
18:50ФСБ опубликовала видео с австралийским наёмником ВСУ
18:35Зеленский – Трамп: счёт 2:0
18:19"Интересные вещи" Вэнса и что будет с территориями. Итоги 18 апреля на Украине
18:02Украинские силовики поймали коллегу, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию
17:42Замминистра обороны Украины успел до увольнения раскритиковать "бусификацию"
17:23Правительство Украины уволило замминистров здравоохранения и обороны
16:55Признание территорий и ослабление санкции: Bloomberg раскрыл условия США по завершению войны
Лента новостейМолния