https://ukraina.ru/20250418/pekov-vyskazalsya-o-progresse-po-ukraine-1062602973.html

Песков высказался о прогрессе по Украине

Песков высказался о прогрессе по Украине - 18.04.2025 Украина.ру

Песков высказался о прогрессе по Украине

Определенный прогресс по Украине уже есть, заявил журналистам 18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-04-18T12:56

2025-04-18T12:56

2025-04-18T13:20

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Мы считаем, что определенный прогресс, собственно, можно уже констатировать. Это прогресс, связанный с тем мораторием, временным мораторием, которого придерживалась Россия, мораторий по ненанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Поэтому определенные наработки уже есть, но, конечно же, впереди еще много сложных обсуждений", - сказал официальный представитель Кремля.Он, однако, отметил, что контакты по украинскому урегулированию идут сложно, тема непростая.Подробнее об обещаниях США по Украине - в материале Трамп анонсировал скорые и "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп