Песков высказался о прогрессе по Украине - 18.04.2025 Украина.ру
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Песков высказался о прогрессе по Украине
Песков высказался о прогрессе по Украине - 18.04.2025 Украина.ру
Песков высказался о прогрессе по Украине
Определенный прогресс по Украине уже есть, заявил журналистам 18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-04-18T12:56
2025-04-18T13:20
новости
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дмитрий песков
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Мы считаем, что определенный прогресс, собственно, можно уже констатировать. Это прогресс, связанный с тем мораторием, временным мораторием, которого придерживалась Россия, мораторий по ненанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Поэтому определенные наработки уже есть, но, конечно же, впереди еще много сложных обсуждений", - сказал официальный представитель Кремля.Он, однако, отметил, что контакты по украинскому урегулированию идут сложно, тема непростая.Подробнее об обещаниях США по Украине - в материале Трамп анонсировал скорые и "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп
Новости, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп

Песков высказался о прогрессе по Украине

12:56 18.04.2025 (обновлено: 13:20 18.04.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Определенный прогресс по Украине уже есть, заявил журналистам 18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Мы считаем, что определенный прогресс, собственно, можно уже констатировать. Это прогресс, связанный с тем мораторием, временным мораторием, которого придерживалась Россия, мораторий по ненанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Поэтому определенные наработки уже есть, но, конечно же, впереди еще много сложных обсуждений", - сказал официальный представитель Кремля.
Он, однако, отметил, что контакты по украинскому урегулированию идут сложно, тема непростая.
Подробнее об обещаниях США по Украине - в материале Трамп анонсировал скорые и "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине на сайте Украина.ру.
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