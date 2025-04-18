https://ukraina.ru/20250418/ssha-ustali-ot-ukrainy-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-18-aprelya-1062601334.html

США устали от Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 апреля

США устали от Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 апреля - 18.04.2025 Украина.ру

США устали от Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 апреля

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у США есть другие задачи помимо Украины. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-04-18T13:00

2025-04-18T13:00

2025-04-18T13:00

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Глава Госдепа США Марко Рубио отметил, что Соединённые Штаты Америки долго помогали Украине, но теперь необходимо сфокусироваться на другом."Мы потратили три года, миллиарды долларов на поддержку украинской стороны, но теперь мы достигли той точки, когда у нас есть другие задачи, на которых мы должны сфокусироваться", — заявил он на пресс-конференции.По словам Рубио, если Украина и Россия серьёзно настроены на мир, то США хотят помочь, иначе Вашингтон "займётся чем-то ещё".Рубио подчеркнул, что понять это нужно как можно скорее, "в ближайшие дни, а не ближайшие недели"Если это возможно, то США, указал Рубио, готовы приложить в достижению мира все усилия. Если же стороны не могут договориться, то, отметил госсекретарь, президент США Дональд Трамп может заявить "мы с этим закончили"."Мы готовы принимать участие в работе так долго, как это потребуется, но не бесконечно. Не без прогресса", — подчеркнул Рубио.Ранее сам Трамп на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что на этой неделе ожидает ответ от России по поводу прекращения огня."Посмотрим, чем это будет. Мы получим от них (России. – Ред.) ответ на этой неделе, очень скоро, и увидим", – ответил президент США.Трамп заявил, что хочет, чтобы "смерть и убийства прекратились".Обстрелы и налётыУтром 18 апреля Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 27 БпЛА – над территорией Воронежской области, 12 БпЛА – над территорией Белгородской области, 12 БпЛА – над акваторией Азовского моря, 3 – над территорией Республики Крым, по 1 – над территориями Ростовской области и Краснодарского края", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 21 удар по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ совершили 20 вооружённых атак, на мариупольском — 1 атаку, выпустив в общей сложности 49 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели ребёнка 2015 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения, коммунальная техника, легковой автомобиль и объект гражданской инфраструктуры."Вчера поздним вечером в н.п. Володарское в ДНР в результате атаки украинского дрона был убит 9-летний ребенок. Украинский БпЛА-камикадзе атаковал жилой дом по ул. Володарского. В результате взрыва погиб ребёнок - мальчик 2015 года рождения. Нацистские оборотни во главе с Зеленским ищут наиболее болезненные места для ударов. Покушаясь на детей, они замахиваются на самое святое и главное в нашей жизни. Пощады не будет!" — прокомментировал гибель мальчика посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 55 снарядов из ствольной артиллерии по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 55 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Князе-Григоровка — 3; Великая Лепетиха — 14; Старая Збурьевка — 4; Каиры — 4; Горностаевка — 12; Днепряны — 3; Новая Маячка — 3; Каховка — 3; Алёшки — 5; Новая Каховка — 4", — отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Новая Маячка.Также, как сообщила администрация Великолепетихского муниципального округа днём 18 апреля, в результате обстрела ВСУ пострадал житель Малой Лепетихи."Житель села Малая Лепетиха 1950 года рождения. Госпитализирован в ГБУЗ ХО "Нижнесорогозская ЦРБ" с диагнозом минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения правого плеча", — указывалось в публикации в телеграм-канале администрации.В администрации указали, что данный инцидент стал "ещё одним трагическим эпизодом в череде непрекращающихся обстрелов мирных населённых пунктов"."Жители прифронтовых сел, ежедневно подвергаются опасности, живя в условиях постоянной угрозы жизни и здоровью", — подчеркнули в администрации.Днём 18 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет", — писал Гладков.В Белгородском районе посёлок Октябрьский, сёла Никольское, Орловка, Толоконное, Устинка и Черемошное подверглись атакам 12 беспилотников, 2 из которых сегодня ночью были сбиты системой ПВО. В селе Черемошное повреждено частное домовладение, в селе Толоконное — легковой автомобиль. Ночью в посёлке Октябрьский в результате атаки беспилотника огнём уничтожен легковой автомобиль, повреждены остекление 3 квартир в МКД, 3 частных домовладения, 3 автомобиля, производственное предприятие и гараж.Над Борисовским районом сбит FPV-дрон. Обошлось без последствий.В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, сёла Борки, Долгое, Кукуевка, Лавы и Новопетровка атакованы 17 беспилотниками, из которых 10 подавлены и сбиты системой ПВО. Вечером в селе Долгое повреждены частный дом и надворная постройка, в селе Борки — 4 домовладения и 2 надворные постройки."Сегодня ночью вследствие сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Кукуевка загорелась крыша частного дома и 2 хозпостройки — очаги возгорания ликвидированы. Кроме того, в селе повреждены частный дом и автомобиль", — отмечалось в сводке.Над Вейделевским районом сегодня ночью сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Без пострадавших и разрушений.В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Шаховка выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и нанесены удары 5 беспилотниками."В хуторе Шаховка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника погибли два бойца нашей самообороны. От полученных ранений мужчины погибли на месте до приезда бригады скорой помощи. Повреждены 2 частных дома и надворная постройка", — сообщил ГладковВ Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Козинка, Мокрая Орловка, Сподарюшино и Пороз в ходе 5 обстрелов выпущено 37 боеприпасов и совершены атаки 7 беспилотников, 4 из которых сбиты. В Грайвороне после сбросов взрывных устройств с беспилотника в ночь с 16 на 17 апреля выявлены повреждения в 4 квартирах.В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга, Прилесье и Степное, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка и хутор Первомайский подверглись 8 обстрелам с применением 46 боеприпасов и атакам 19 беспилотников, 14 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Красная Яруга в результате атак FPV-дронов повреждены частное домовладение и грузовой автомобиль. В селе Вязовое от прилёта снарядов на территории сельскохозяйственного предприятия огнём уничтожен грузовой автомобиль, повреждены производственные корпуса и трактор.Над Ракитянским районом системой ПВО сбиты воздушные цели и беспилотник самолётного типа. Информация о последствиях не поступала.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Белянка, Вознесеновка, Новая Таволжанка, Ржевка, Шамино и хутору Бондаренков совершены атаки 17 беспилотников, из которых 10 сбиты и подавлены."В результате атаки дрона в селе Белянка ранен мирный житель. Пострадавшему оказана вся необходимая помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. Сегодня рано утром в селе Новая Таволжанка от удара дрона пострадал мужчина. Врачи городской больницы №2 г. Белгорода оказали ему медицинскую помощь, от предложенной госпитализации он отказался", — писал губернатор.В селе Новая Таволжанка посечена надворная постройка, в селе Вознесеновка — частное домовладение, в селе Шамино — легковой автомобиль, в селе Белянка огнём уничтожен грузовой автомобиль, также на территории сельхозпредприятия различные повреждения выявлены у 7 автомобилей.В курском приграничье продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об Украине в международном контексте — в статье Татьяны Стоянович "Евросоюз спасет мир, а немецкие "Таурусы" спасут войну. Украина в международном контексте".

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хроники, эксклюзив, марко рубио, дональд трамп, вячеслав гладков, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, ес