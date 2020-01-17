В действительности то, что Иран признал свою вину в гибели украинского пассажирского самолета, ничего не проясняет. Слишком много остается вопросов, которые представляются принципиально значимыми в этом деле. В ситуации разбирался автор влога Василий Стоякин

Война или мир: как признание Ирана в атаке на украинский самолёт повлияет на отношения Вашингтона и Тегерана © РИА Новости, Антон Быстров | Перейти в фотобанк

Впоследствии иранские военные заявили, что украинский самолет был сбит случайно: он пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражескую крылатую ракету, так как там ожидали атаки со стороны США.