Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 Тегеран-Киев, потерпел крушение под столицей Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые находились на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Впоследствии иранские военные заявили, что украинский самолет был сбит случайно: он пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражескую крылатую ракету, так как там ожидали атаки со стороны США.