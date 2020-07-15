В преддверии местных выборов партия «Слуга народа» стала делать робкие шаги в направлении тех людей, которые когда-то, поверив в слова Владимира Зеленского о русском языке, обеспечили ему своими голосами победу на президентских выборах, а потом проголосовали за его партию на парламентских

Однако после избрания президент к немалому разочарованию своих избирателей ничего не стал менять в языковой политике, формируемой двумя законами — о государственном языке и об образовании, — принятых при Петре Порошенко и по его настоятельной инициативе. Вопрос о языке. Как Конституционный суд вскрыл суть Зеленского © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP

И вот в Верховную Раду внесен законопроект, который предлагает отложить украинизацию русских школ до 2023 года. Это, конечно, не совсем то, что Зеленский фактически обещал людям во время предвыборной кампании, но на фоне чудовищных дискриминационных законов хотя бы что-то. Но даже такой половинчатый, компромиссный план вызывал лютое сопротивление со стороны праворадикалов, уже организовавших языковой майдан и пообещавших сделать все, чтобы не дать скорректировать языковую политику.

Закон «О полном общем среднем образовании» должен вступить в силу с первого сентября. В соответствии с ним школьники и их учебные заведения делятся на три неравноправные категории. «Коренные народы», к которым отнесли крымских татар, получили право обучаться на родном языке с 1 по 11(!) классы, параллельно изучая украинский. Вторая категория — это национальные меньшинства, для которых родным является один из языков Евросоюза. Среди них венгры и румыны — это самые крупные этнические группы на Украине. Им дано право обучаться на родном языке в рамках начальной школы. С 5 класса объем предметов, которые преподаются на украинском, должен постепенно увеличиваться, чтобы к концу обучения достигнуть не менее 60 %.

И, наконец, третья категория — все остальные нацменьшинства, включая русскоговорящих. Родной язык — только в начальной школе, а с 5 класса не менее 80% школьной программы на украинском. Еще в декабре 2017 года Венецианская комиссия жестко раскритиковала закон, назвав в своем заключении некоторые его нормы дискриминационными и предложила внести в него ряд изменений. Рекомендации комиссии проигнорировал сначала Порошенко, а потом и Зеленский. Потомок коллаборантов и ярый русофоб. Кто станет очередным языковым омбудсменом Украины © Facebook, Святослав Литынськый

Депутат фракции «Слуга народа» Максим Бужанский подготовил законопроект, в котором учтены все выводы и предложения Венецианской комиссии. В нем объединены и уравнены в правах вторая и третья категория школьников. То есть русский язык в системе образования получает тот же статус, что и языки Евросоюза. Профильный комитет отклонил законопроект, затянув его рассмотрение до последней недели сессии. Затем Рада уходит на летние каникулы и вернется к работе только в сентябре, когда русским школам придется внести изменения в свою программу в соответствии с нормами репрессивного закона об образовании.

Авторы законопроекта рассчитывают добиться его рассмотрения на этой неделе в пятницу. Жесткий отпор этим попыткам намерены дать «Европейская солидарность» Порошенко и «Голос». Они намерены митинговать под окнами Рады, пока проект не будет исключен из повестки пленарных заеданий. Часть фракции «Слуга народа» — группа так называемых «соросят» — тоже будет голосовать против. Сам Максим Бужанский считает, что необходимое число голосов можно набрать путем сложения мандатов президентской фракции, Оппозиционной платформы — «За жизнь!» и внефракционных депутатов, представляющих Юго-восток. Язык и политика власти. Как Зеленский предает своих избирателей © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Если «слугам» удастся провести закон, это даст им некоторый шанс выиграть местные выборы в преимущественно русскоязычных областях Украины. А если победу одержат Порошенко и Ко, то президентскую партию ждет неминуемый крах, поскольку языковой вопрос остается одной из самых болезненных проблем для граждан Украины, когда-то проголосовавших за Владимира Зеленского.