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"Враг будет уничтожен. Правда восторжествует": Медведев поздравил соотечественников с 23 февраля

"Враг будет уничтожен. Правда восторжествует": Медведев поздравил соотечественников с 23 февраля - 23.02.2025 Украина.ру

"Враг будет уничтожен. Правда восторжествует": Медведев поздравил соотечественников с 23 февраля

Дата 23 февраля наполнена особым символизмом в Год защитника Отечества. Об этом в воскресенье 23 февраля заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

2025-02-23T09:30

2025-02-23T09:30

2025-02-23T09:30

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"23 Февраля – особая дата. Символ памяти, славы и гордости Отчизной, символ нашей полной уверенности в Победе", - констатировал Медведев.Он напомнил, что в нынешнем году 23 февраля – особый день, отмечаемый в Год защитника Отечества. Медведев выразил уверенность в том, что наши люди всегда будут помнить о героях прошлых поколений и чтить их традиции, равняться на них.Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины отметит ровно три года со своего начала 24 февраля, напомнил Медведев.Он также напомнил, что 80 лет назад наша страна победила фашизм."Его омерзительным потомкам не избежать расплаты. И эта расплата будет не в новом Нюрнберге. Она будет на поле боя. Так короче и справедливее. Жёстче и надёжнее. Наши враги понимают это лучше, чем кто-либо другой. В их рядах царят сейчас ужас и паника. В бессильной злобе, в агонии они способны на всё. Мы не допустим всемирного Апокалипсиса. Мы должны сделать невозможным реванш нацизма на планете", - призвал Медведев.По его мнению, необходимо выжечь корни нацизма калёным железом, сохранить историческую память и оставить достойное наследие новым поколениям на Земле.23 февраля поздравили соотечественников с Днём защитника Отечества президент Владимир Путин и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, а также другие государственные и общественные деятели.Ранее сообщалось также, что Киевский режим готовит провокации к 23 февраля — Рогов

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новости, россия, запад, александр суворов, совбез, ркка, дмитрий медведев, 23 февраля, праздники, сво, великая отечественная война, нацизм