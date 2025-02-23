"Враг будет уничтожен. Правда восторжествует": Медведев поздравил соотечественников с 23 февраля - 23.02.2025 Украина.ру
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"Враг будет уничтожен. Правда восторжествует": Медведев поздравил соотечественников с 23 февраля
"Враг будет уничтожен. Правда восторжествует": Медведев поздравил соотечественников с 23 февраля - 23.02.2025 Украина.ру
"Враг будет уничтожен. Правда восторжествует": Медведев поздравил соотечественников с 23 февраля
Дата 23 февраля наполнена особым символизмом в Год защитника Отечества. Об этом в воскресенье 23 февраля заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
2025-02-23T09:30
2025-02-23T09:30
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"23 Февраля – особая дата. Символ памяти, славы и гордости Отчизной, символ нашей полной уверенности в Победе", - констатировал Медведев.Он напомнил, что в нынешнем году 23 февраля – особый день, отмечаемый в Год защитника Отечества. Медведев выразил уверенность в том, что наши люди всегда будут помнить о героях прошлых поколений и чтить их традиции, равняться на них.Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины отметит ровно три года со своего начала 24 февраля, напомнил Медведев.Он также напомнил, что 80 лет назад наша страна победила фашизм."Его омерзительным потомкам не избежать расплаты. И эта расплата будет не в новом Нюрнберге. Она будет на поле боя. Так короче и справедливее. Жёстче и надёжнее. Наши враги понимают это лучше, чем кто-либо другой. В их рядах царят сейчас ужас и паника. В бессильной злобе, в агонии они способны на всё. Мы не допустим всемирного Апокалипсиса. Мы должны сделать невозможным реванш нацизма на планете", - призвал Медведев.По его мнению, необходимо выжечь корни нацизма калёным железом, сохранить историческую память и оставить достойное наследие новым поколениям на Земле.23 февраля поздравили соотечественников с Днём защитника Отечества президент Владимир Путин и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, а также другие государственные и общественные деятели.Ранее сообщалось также, что Киевский режим готовит провокации к 23 февраля — Рогов
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новости, россия, запад, александр суворов, совбез, ркка, дмитрий медведев, 23 февраля, праздники, сво, великая отечественная война, нацизм
Новости, Россия, Запад, Александр Суворов, Совбез, РККА, Дмитрий Медведев, 23 февраля, праздники, СВО, Великая Отечественная война, нацизм

"Враг будет уничтожен. Правда восторжествует": Медведев поздравил соотечественников с 23 февраля

09:30 23.02.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПразднование Дня защитника Отечества в регионах России
Празднование Дня защитника Отечества в регионах России - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Дата 23 февраля наполнена особым символизмом в Год защитника Отечества. Об этом в воскресенье 23 февраля заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"23 Февраля – особая дата. Символ памяти, славы и гордости Отчизной, символ нашей полной уверенности в Победе", - констатировал Медведев.
Он напомнил, что в нынешнем году 23 февраля – особый день, отмечаемый в Год защитника Отечества. Медведев выразил уверенность в том, что наши люди всегда будут помнить о героях прошлых поколений и чтить их традиции, равняться на них.
"Будем всегда служить Верою и Правдою России, сим посрамим врагов наших!" – эти слова великого полководца Александра Суворова каждый из нас несёт в своём сердце, - заявил Медведев. - Трудную "науку побеждать" нашему народу пришлось постичь в неимоверно тяжёлых испытаниях. Их череда продолжается, и наш общий долг сегодня – на деле, без лишних высоких слов, наперекор любым угрозам – в битве с самыми опасными врагами отдать все силы ради блага Отечества".
Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины отметит ровно три года со своего начала 24 февраля, напомнил Медведев.
"На этот шаг пришлось пойти, когда была окончательно пройдена точка невозврата в противостоянии с так называемым коллективным Западом. И оставался единственный путь, чтобы защитить нашу Родину и её граждан, отбросить противника от своих границ. Время показало, что это трудное решение было единственно верным и возможным. Российский народ сплотился и выстоял в борьбе с циничным и жестоким врагом, которого накачивали оружием и деньгами со всех концов света. Война с неонацизмом и его приспешниками ещё не завершена окончательно. Но её итог уже совсем близок. Враг будет уничтожен. Правда восторжествует", - подчеркнул Медведев.
Он также напомнил, что 80 лет назад наша страна победила фашизм.
"Его омерзительным потомкам не избежать расплаты. И эта расплата будет не в новом Нюрнберге. Она будет на поле боя. Так короче и справедливее. Жёстче и надёжнее. Наши враги понимают это лучше, чем кто-либо другой. В их рядах царят сейчас ужас и паника. В бессильной злобе, в агонии они способны на всё. Мы не допустим всемирного Апокалипсиса. Мы должны сделать невозможным реванш нацизма на планете", - призвал Медведев.
- РИА Новости, 1920, 23.02.2025
08:02История
День рождения РККА: откуда пошёл День защитника ОтечестваОфициально "День Красной Армии" был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление, в котором говорилось: "в соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии"
По его мнению, необходимо выжечь корни нацизма калёным железом, сохранить историческую память и оставить достойное наследие новым поколениям на Земле.
"А главное – сберечь свою бескрайнюю Родину и сделать всё для её процветания. Во имя наших детей и внуков. Во имя великого будущего России!", - подчеркнул зампред Совбеза России.
23 февраля поздравили соотечественников с Днём защитника Отечества президент Владимир Путин и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, а также другие государственные и общественные деятели.
Ранее сообщалось также, что Киевский режим готовит провокации к 23 февраля — Рогов
 
НовостиРоссияЗападАлександр СуворовСовбезРККАДмитрий Медведев23 февраляпраздникиСВОВеликая Отечественная войнанацизм
 
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