"Враг будет уничтожен. Правда восторжествует": Медведев поздравил соотечественников с 23 февраля
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПразднование Дня защитника Отечества в регионах России
Дата 23 февраля наполнена особым символизмом в Год защитника Отечества. Об этом в воскресенье 23 февраля заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"23 Февраля – особая дата. Символ памяти, славы и гордости Отчизной, символ нашей полной уверенности в Победе", - констатировал Медведев.
Он напомнил, что в нынешнем году 23 февраля – особый день, отмечаемый в Год защитника Отечества. Медведев выразил уверенность в том, что наши люди всегда будут помнить о героях прошлых поколений и чтить их традиции, равняться на них.
"Будем всегда служить Верою и Правдою России, сим посрамим врагов наших!" – эти слова великого полководца Александра Суворова каждый из нас несёт в своём сердце, - заявил Медведев. - Трудную "науку побеждать" нашему народу пришлось постичь в неимоверно тяжёлых испытаниях. Их череда продолжается, и наш общий долг сегодня – на деле, без лишних высоких слов, наперекор любым угрозам – в битве с самыми опасными врагами отдать все силы ради блага Отечества".
Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины отметит ровно три года со своего начала 24 февраля, напомнил Медведев.
"На этот шаг пришлось пойти, когда была окончательно пройдена точка невозврата в противостоянии с так называемым коллективным Западом. И оставался единственный путь, чтобы защитить нашу Родину и её граждан, отбросить противника от своих границ. Время показало, что это трудное решение было единственно верным и возможным. Российский народ сплотился и выстоял в борьбе с циничным и жестоким врагом, которого накачивали оружием и деньгами со всех концов света. Война с неонацизмом и его приспешниками ещё не завершена окончательно. Но её итог уже совсем близок. Враг будет уничтожен. Правда восторжествует", - подчеркнул Медведев.
Он также напомнил, что 80 лет назад наша страна победила фашизм.
"Его омерзительным потомкам не избежать расплаты. И эта расплата будет не в новом Нюрнберге. Она будет на поле боя. Так короче и справедливее. Жёстче и надёжнее. Наши враги понимают это лучше, чем кто-либо другой. В их рядах царят сейчас ужас и паника. В бессильной злобе, в агонии они способны на всё. Мы не допустим всемирного Апокалипсиса. Мы должны сделать невозможным реванш нацизма на планете", - призвал Медведев.
08:02ИсторияДень рождения РККА: откуда пошёл День защитника ОтечестваОфициально "День Красной Армии" был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление, в котором говорилось: "в соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии"
По его мнению, необходимо выжечь корни нацизма калёным железом, сохранить историческую память и оставить достойное наследие новым поколениям на Земле.
"А главное – сберечь свою бескрайнюю Родину и сделать всё для её процветания. Во имя наших детей и внуков. Во имя великого будущего России!", - подчеркнул зампред Совбеза России.
23 февраля поздравили соотечественников с Днём защитника Отечества президент Владимир Путин и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, а также другие государственные и общественные деятели.
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