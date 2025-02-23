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Макрон и Стармер готовят сценарий третьей мировой войны - Advance

Макрон и Стармер готовят сценарий третьей мировой войны - Advance - 23.02.2025 Украина.ру

Макрон и Стармер готовят сценарий третьей мировой войны - Advance

Третья мировая война возможна при реализации сценария, который подготовили для президента США Дональда Трампа французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр и Кир Стармер. К такому выводу пришло издание Advance.

2025-02-23T12:12

2025-02-23T12:12

2025-02-23T12:12

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По информации издания, Макрон и Стармер готовятся к поездке в США, "где будут донимать Трампа своим предложением". Западноевропейские политики намерены уговорить хозяина Белого дома отправить на Украину 30 тысяч военнослужащих под предлогом "сохранения мира".По мнению издания, Трамп не настолько наивен, чтобы принять этот план. Кроме того, вокруг президента США достаточно компетентных и прозорливых советников."Все люди Трампа — его верные сторонники, скорее идеологические, чем личные. Трудно, например, представить, что такие люди, как Роберт Кеннеди или Тулси Габбард, "очень высокого мнения" о самом Трампе, но они искренне ценят его антивоенную позицию (по крайней мере, в том, что касается Украины!) и будут активно ее отстаивать. То же самое касается Илона Маска, Джей Ди Вэнса", - сказано в публикации.Издание отметило, что давление Вашингтона на украинское правительство за февраль возросло и в Москве этим довольны. В частности, упомянута реакция на происходящее экс-президента России – нынешнего зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.По оценкам издания, Киев не желает продолжения СВО и не имеет сил для этого, хотя риторика нынешнего руководства Украины по-прежнему воинственна.Ранее на эту тему: Вице-президент США: "ни Европа, ни администрация Байдена, ни украинцы не имели пути к победе"

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новости, сша, украина, киев, дональд трамп, эммануэль макрон, илон маск, кир стармер, британия, франц шуберт, нато, сво