Макрон и Стармер готовят сценарий третьей мировой войны - Advance
© X / Emmanuel MacronКир Стармер и Эммануэль Макрон
© X / Emmanuel Macron
Третья мировая война возможна при реализации сценария, который подготовили для президента США Дональда Трампа французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр и Кир Стармер. К такому выводу пришло издание Advance.
По информации издания, Макрон и Стармер готовятся к поездке в США, "где будут донимать Трампа своим предложением". Западноевропейские политики намерены уговорить хозяина Белого дома отправить на Украину 30 тысяч военнослужащих под предлогом "сохранения мира".
"Ему подсовывают сценарий третьей мировой войны, и это совсем не то, что он мог бы одобрить", – сказано в публикации.
По мнению издания, Трамп не настолько наивен, чтобы принять этот план. Кроме того, вокруг президента США достаточно компетентных и прозорливых советников.
"Все люди Трампа — его верные сторонники, скорее идеологические, чем личные. Трудно, например, представить, что такие люди, как Роберт Кеннеди или Тулси Габбард, "очень высокого мнения" о самом Трампе, но они искренне ценят его антивоенную позицию (по крайней мере, в том, что касается Украины!) и будут активно ее отстаивать. То же самое касается Илона Маска, Джей Ди Вэнса", - сказано в публикации.
Издание отметило, что давление Вашингтона на украинское правительство за февраль возросло и в Москве этим довольны. В частности, упомянута реакция на происходящее экс-президента России – нынешнего зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
"Но вряд ли это продлится долго (хотя, кто знает), поскольку переговоры вскоре зайдут в тупик, прежде всего из-за того, что Киев совершенно не уступает. Люди Трампа, почти все, повторяют одну и ту же позицию: Украина не воевала бы, если бы Трамп был у власти, и — что еще важнее в этой ситуации — пути к победе нет, - сказано в статье. - Этого самого по себе могло бы быть достаточно, чтобы Киев капитулировал и согласился на все, о чем просит Вашингтон, крупнейший на сегодняшний день поставщик оружия и денег".
По оценкам издания, Киев не желает продолжения СВО и не имеет сил для этого, хотя риторика нынешнего руководства Украины по-прежнему воинственна.