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Аллею героев СВО открыли в Сочи
Аллею героев СВО открыли в Сочи - 23.02.2025 Украина.ру
Аллею героев СВО открыли в Сочи
Аллею героев специальной военной операции торжественно открыли в Сочи 23 февраля. В церемонии приняли участие власти и общественность города.
2025-02-23T11:38
2025-02-23T11:38
2025-02-23T11:38
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Аллея героев СВО открыта на территории мемориального комплекса Сочи в Завокзальном районе. Торжество приурочено ко Деню защитника Отечества.Состоялась церемония возложения венков к Вечному огню. На мероприятии выступил мэр Сочи Андрей Прошунин, отметивший, что аллея заложена в Год защитника Отечества по инициативе городского совета ветеранов и благодарных сочинцев.На аллее установлены бюсты погибших героев СВО - Алмаза Сафина, участвовавшего в специальной военной операции на территории ЛНР в составе полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, а также журналиста Бориса Максудова."Сегодня с нами на церемонии присутствуют семьи и близкие павших героев", - сказал Прошунин в общении с журналистами.Он также сообщил, что в городе реабилитацию участникам специальной военной операции оказывают санатории, профилактории, лечебные заведения Сочи. Прошунин отметил, что в годы Великой Отечественной войны Сочи как город-госпиталь помогал поддерживать, лечить и ставить в строй защитников Отечества.Ранее в новостях: "Мы опираемся на вековые победные традиции": президент России поздравил соотечественников с 23 февраля
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новости, сочи, лнр, россия, вдв, 23 февраля, праздники, сво
Новости, Сочи, ЛНР, Россия, ВДВ, 23 февраля, праздники, СВО
Аллею героев СВО открыли в Сочи
Аллею героев специальной военной операции торжественно открыли в Сочи 23 февраля. В церемонии приняли участие власти и общественность города.
Аллея героев СВО открыта на территории мемориального комплекса Сочи в Завокзальном районе. Торжество приурочено ко Деню защитника Отечества.
Состоялась церемония возложения венков к Вечному огню. На мероприятии выступил мэр Сочи Андрей Прошунин, отметивший, что аллея заложена в Год защитника Отечества по инициативе городского совета ветеранов и благодарных сочинцев.
На аллее установлены бюсты погибших героев СВО - Алмаза Сафина, участвовавшего в специальной военной операции на территории ЛНР
в составе полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ
, а также журналиста Бориса Максудова.
"Сегодня с нами на церемонии присутствуют семьи и близкие павших героев", - сказал Прошунин в общении с журналистами.
Он также сообщил, что в городе реабилитацию участникам специальной военной операции оказывают санатории, профилактории, лечебные заведения Сочи. Прошунин отметил, что в годы Великой Отечественной войны Сочи как город-госпиталь помогал поддерживать, лечить и ставить в строй защитников Отечества.