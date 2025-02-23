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В ожидании новой Руины. Украинские эксперты и политики о сценариях будущего

В ожидании новой Руины. Украинские эксперты и политики о сценариях будущего - 23.02.2025 Украина.ру

В ожидании новой Руины. Украинские эксперты и политики о сценариях будущего

На Украине опасаются обрушения фронта, военного "майдана", гражданской войны и атаманщины — в том случае, если Зеленский не будет слушаться господина Дональда Трампа. Пока что не очень слушается.

2025-02-23T08:14

2025-02-23T08:14

2025-02-23T08:14

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"Война" Зеленского с Трампом может плохо закончиться, считает экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович*. По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, такой сценарий может быть самым негативным (для киевского режима — Ред.): Трамп прекратит поддержку, фронт рухнет, военные устроят "майдан" и снесут Зеленского, а ВС РФ тем временем возьмут большую часть Левобережья — Полтаву, Харьков, Запорожье.Возможен в таком случае прилёт из Лондона экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, но может так случиться, что и это ничего не даст - "ситуация дойдёт до такой степени, что мы впадём в Руину и прямую гражданскую войну, в атаманщину". Такой вариант Арестович* назвал не самым маловероятным.При этом он отметил, что "нас никто не будет стабилизировать, кроме россиян, никто никакие западные войска сюда не перебросит".В реалистичности предположения о способности ВСУ самостоятельно организовать "майдан" усомнился политолог, обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко. Он в комментарии NEWS.ru заявил, что вообще "майдан" на Украине возможен лишь в том случае, если его санкционируют США и Европа."Для организации Майдана требуются силы, которые имели бы четкую картину строительства Украины в будущем. Нужна идея. А что могут предложить военные на Майдане? Это будет мятеж, бунт", - считает Скачко.Но в офисе Зеленского нервничают и подозревает, что такие дальновидные силы есть — это Трамп и… ФСБ. Потому — "больше никаких иллюзий". Комментируя такие страхи, экс-нардеп и участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* написал в своём телеграм-канале, что иллюзий действительно питать не стоит.По его словам, "Зеленский — диктатор и должен уйти ради будущего украинской державы и жизни украинской нации!!!".Слово "война" в случае противостояния Зеленского и компании (а в этой компании не только Ермак с Малюком, но и глобалисты) с Трампом можно писать и без кавычек — стоит вспомнить удар беспилотников ВСУ по насосно-перекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).Как отметил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, "это актив отнюдь не российский, и нефть в нём по своему правовому режиму международная".Он пояснил, что нефть эта принадлежит в определённых пропорциях разным компаниям, включая, прежде всего, американские и европейскиеТаким образом, по словам запреда Совбеза РФ, это был "тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу".Лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук перечислил в своей колонке на портале Смотрим.ру "достижения" Зеленского: Украина стала самой бедной страной в Европе, теперь это государство-банкрот; 25% территорий утрачены; 21 миллион человек уехали, и большинство из них не вернутся; в стране разруха; США заберут в счёт долга ископаемые на сумму 500 млрд долларов - "Зеленский пока выпендривается, но деваться ему некуда".Наконец, "при Зеленском на Украине стал самый высокий уровень смертности и самый низкий показатель рождаемости среди 228 стран в мире", констатировал политик. Он подчеркнул, что "всю эту катастрофу для страны легко было предвидеть, если не нюхать кокаин и не упиваться собственным придуманным величием".По словам Медведчука, "когда Зеленский начинал руководить страной, то инфраструктура была целой, мосты и электростанции не разрушались, территорий было больше, долгов было мало, а теперь должны всем, и США первыми бегут урвать хоть что-нибудь".Политик считает такой результат закономерным. Он напомнил о своих словах, сказанных ещё в 2021 году, то есть до начала конфликта (тогда он прокомментировал статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев")."Разорвав с Россией международные договоры, они (украинские власти — Ред.) сами поставили вопросы о границах, которые эти договоры закрепляли, - писал тогда Медведчук. - Советский Союз, приращивая территории УССР, не ставил задачей создание этнической республики. А если теперь руководство Украины поставило задачу создать моноэтническое государство, то это автоматически подрывает основы обретения Украиной независимости, поскольку эта независимость подразумевала многонациональное украинское государство, а не то, в котором многомиллионное русское и русскоязычное население в таком случае обретает статус колониального народа".Собственно, к этому и добавить нечего. Разве что одно — сползание Украины в пропасть началось задолго до описываемых событий, возможно, с провозглашения тезиса "Украина — не Россия".И ещё — Дональд Трамп примерно так же "высоко" оценил деятельность Зеленского. Он в своей соцсети Truth Social написал, что "Зеленский провалил свою работу, его страна разрушена, миллионы (? - ред.) людей погибли напрасно — и всё продолжается".Долго ли будет продолжаться — судить пока рано. Но некоторые нюансы в посте Трампа (например, утверждение о низком рейтинге лидера киевского режима) позволяют предположить, что времени у Зеленского остаётся не так уж много.* Внесен в список террористов и экстремистов в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Михаила Павлива "Поступает очень неожиданная информация из Киева. Непубличная, конечно же"

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, виктор медведчук, вооруженные силы украины, совбез, эксперты, будущее