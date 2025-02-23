В ожидании новой Руины. Украинские эксперты и политики о сценариях будущего - 23.02.2025 Украина.ру
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В ожидании новой Руины. Украинские эксперты и политики о сценариях будущего
В ожидании новой Руины. Украинские эксперты и политики о сценариях будущего - 23.02.2025 Украина.ру
В ожидании новой Руины. Украинские эксперты и политики о сценариях будущего
На Украине опасаются обрушения фронта, военного "майдана", гражданской войны и атаманщины — в том случае, если Зеленский не будет слушаться господина Дональда Трампа. Пока что не очень слушается.
2025-02-23T08:14
2025-02-23T08:14
эксклюзив
украина
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
виктор медведчук
вооруженные силы украины
совбез
эксперты
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"Война" Зеленского с Трампом может плохо закончиться, считает экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович*. По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, такой сценарий может быть самым негативным (для киевского режима — Ред.): Трамп прекратит поддержку, фронт рухнет, военные устроят "майдан" и снесут Зеленского, а ВС РФ тем временем возьмут большую часть Левобережья — Полтаву, Харьков, Запорожье.Возможен в таком случае прилёт из Лондона экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, но может так случиться, что и это ничего не даст - "ситуация дойдёт до такой степени, что мы впадём в Руину и прямую гражданскую войну, в атаманщину". Такой вариант Арестович* назвал не самым маловероятным.При этом он отметил, что "нас никто не будет стабилизировать, кроме россиян, никто никакие западные войска сюда не перебросит".В реалистичности предположения о способности ВСУ самостоятельно организовать "майдан" усомнился политолог, обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко. Он в комментарии NEWS.ru заявил, что вообще "майдан" на Украине возможен лишь в том случае, если его санкционируют США и Европа."Для организации Майдана требуются силы, которые имели бы четкую картину строительства Украины в будущем. Нужна идея. А что могут предложить военные на Майдане? Это будет мятеж, бунт", - считает Скачко.Но в офисе Зеленского нервничают и подозревает, что такие дальновидные силы есть — это Трамп и… ФСБ. Потому — "больше никаких иллюзий". Комментируя такие страхи, экс-нардеп и участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* написал в своём телеграм-канале, что иллюзий действительно питать не стоит.По его словам, "Зеленский — диктатор и должен уйти ради будущего украинской державы и жизни украинской нации!!!".Слово "война" в случае противостояния Зеленского и компании (а в этой компании не только Ермак с Малюком, но и глобалисты) с Трампом можно писать и без кавычек — стоит вспомнить удар беспилотников ВСУ по насосно-перекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).Как отметил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, "это актив отнюдь не российский, и нефть в нём по своему правовому режиму международная".Он пояснил, что нефть эта принадлежит в определённых пропорциях разным компаниям, включая, прежде всего, американские и европейскиеТаким образом, по словам запреда Совбеза РФ, это был "тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу".Лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук перечислил в своей колонке на портале Смотрим.ру "достижения" Зеленского: Украина стала самой бедной страной в Европе, теперь это государство-банкрот; 25% территорий утрачены; 21 миллион человек уехали, и большинство из них не вернутся; в стране разруха; США заберут в счёт долга ископаемые на сумму 500 млрд долларов - "Зеленский пока выпендривается, но деваться ему некуда".Наконец, "при Зеленском на Украине стал самый высокий уровень смертности и самый низкий показатель рождаемости среди 228 стран в мире", констатировал политик. Он подчеркнул, что "всю эту катастрофу для страны легко было предвидеть, если не нюхать кокаин и не упиваться собственным придуманным величием".По словам Медведчука, "когда Зеленский начинал руководить страной, то инфраструктура была целой, мосты и электростанции не разрушались, территорий было больше, долгов было мало, а теперь должны всем, и США первыми бегут урвать хоть что-нибудь".Политик считает такой результат закономерным. Он напомнил о своих словах, сказанных ещё в 2021 году, то есть до начала конфликта (тогда он прокомментировал статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев")."Разорвав с Россией международные договоры, они (украинские власти — Ред.) сами поставили вопросы о границах, которые эти договоры закрепляли, - писал тогда Медведчук. - Советский Союз, приращивая территории УССР, не ставил задачей создание этнической республики. А если теперь руководство Украины поставило задачу создать моноэтническое государство, то это автоматически подрывает основы обретения Украиной независимости, поскольку эта независимость подразумевала многонациональное украинское государство, а не то, в котором многомиллионное русское и русскоязычное население в таком случае обретает статус колониального народа".Собственно, к этому и добавить нечего. Разве что одно — сползание Украины в пропасть началось задолго до описываемых событий, возможно, с провозглашения тезиса "Украина — не Россия".И ещё — Дональд Трамп примерно так же "высоко" оценил деятельность Зеленского. Он в своей соцсети Truth Social написал, что "Зеленский провалил свою работу, его страна разрушена, миллионы (? - ред.) людей погибли напрасно — и всё продолжается".Долго ли будет продолжаться — судить пока рано. Но некоторые нюансы в посте Трампа (например, утверждение о низком рейтинге лидера киевского режима) позволяют предположить, что времени у Зеленского остаётся не так уж много.* Внесен в список террористов и экстремистов в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Михаила Павлива "Поступает очень неожиданная информация из Киева. Непубличная, конечно же"
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Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, виктор медведчук, вооруженные силы украины, совбез, эксперты, будущее
Эксклюзив, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Виктор Медведчук, Вооруженные силы Украины, Совбез, эксперты, будущее

В ожидании новой Руины. Украинские эксперты и политики о сценариях будущего

08:14 23.02.2025
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович
Коллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На Украине опасаются обрушения фронта, военного "майдана", гражданской войны и атаманщины — в том случае, если Зеленский не будет слушаться господина Дональда Трампа. Пока что не очень слушается.
"Война" Зеленского с Трампом может плохо закончиться, считает экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович*. По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, такой сценарий может быть самым негативным (для киевского режима — Ред.): Трамп прекратит поддержку, фронт рухнет, военные устроят "майдан" и снесут Зеленского, а ВС РФ тем временем возьмут большую часть Левобережья — Полтаву, Харьков, Запорожье.
Возможен в таком случае прилёт из Лондона экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, но может так случиться, что и это ничего не даст - "ситуация дойдёт до такой степени, что мы впадём в Руину и прямую гражданскую войну, в атаманщину". Такой вариант Арестович* назвал не самым маловероятным.
При этом он отметил, что "нас никто не будет стабилизировать, кроме россиян, никто никакие западные войска сюда не перебросит".
В реалистичности предположения о способности ВСУ самостоятельно организовать "майдан" усомнился политолог, обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко. Он в комментарии NEWS.ru заявил, что вообще "майдан" на Украине возможен лишь в том случае, если его санкционируют США и Европа.
"Для организации Майдана требуются силы, которые имели бы четкую картину строительства Украины в будущем. Нужна идея. А что могут предложить военные на Майдане? Это будет мятеж, бунт", - считает Скачко.
Но в офисе Зеленского нервничают и подозревает, что такие дальновидные силы есть — это Трамп и… ФСБ. Потому — "больше никаких иллюзий". Комментируя такие страхи, экс-нардеп и участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* написал в своём телеграм-канале, что иллюзий действительно питать не стоит.
По его словам, "Зеленский — диктатор и должен уйти ради будущего украинской державы и жизни украинской нации!!!".
Слово "война" в случае противостояния Зеленского и компании (а в этой компании не только Ермак с Малюком, но и глобалисты) с Трампом можно писать и без кавычек — стоит вспомнить удар беспилотников ВСУ по насосно-перекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Как отметил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, "это актив отнюдь не российский, и нефть в нём по своему правовому режиму международная".
Он пояснил, что нефть эта принадлежит в определённых пропорциях разным компаниям, включая, прежде всего, американские и европейские
Таким образом, по словам запреда Совбеза РФ, это был "тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу".
Лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук перечислил в своей колонке на портале Смотрим.ру "достижения" Зеленского: Украина стала самой бедной страной в Европе, теперь это государство-банкрот; 25% территорий утрачены; 21 миллион человек уехали, и большинство из них не вернутся; в стране разруха; США заберут в счёт долга ископаемые на сумму 500 млрд долларов - "Зеленский пока выпендривается, но деваться ему некуда".
Наконец, "при Зеленском на Украине стал самый высокий уровень смертности и самый низкий показатель рождаемости среди 228 стран в мире", констатировал политик. Он подчеркнул, что "всю эту катастрофу для страны легко было предвидеть, если не нюхать кокаин и не упиваться собственным придуманным величием".
По словам Медведчука, "когда Зеленский начинал руководить страной, то инфраструктура была целой, мосты и электростанции не разрушались, территорий было больше, долгов было мало, а теперь должны всем, и США первыми бегут урвать хоть что-нибудь".
Политик считает такой результат закономерным. Он напомнил о своих словах, сказанных ещё в 2021 году, то есть до начала конфликта (тогда он прокомментировал статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев").
"Разорвав с Россией международные договоры, они (украинские власти — Ред.) сами поставили вопросы о границах, которые эти договоры закрепляли, - писал тогда Медведчук. - Советский Союз, приращивая территории УССР, не ставил задачей создание этнической республики. А если теперь руководство Украины поставило задачу создать моноэтническое государство, то это автоматически подрывает основы обретения Украиной независимости, поскольку эта независимость подразумевала многонациональное украинское государство, а не то, в котором многомиллионное русское и русскоязычное население в таком случае обретает статус колониального народа".
Собственно, к этому и добавить нечего. Разве что одно — сползание Украины в пропасть началось задолго до описываемых событий, возможно, с провозглашения тезиса "Украина — не Россия".
И ещё — Дональд Трамп примерно так же "высоко" оценил деятельность Зеленского. Он в своей соцсети Truth Social написал, что "Зеленский провалил свою работу, его страна разрушена, миллионы (? - ред.) людей погибли напрасно — и всё продолжается".
Долго ли будет продолжаться — судить пока рано. Но некоторые нюансы в посте Трампа (например, утверждение о низком рейтинге лидера киевского режима) позволяют предположить, что времени у Зеленского остаётся не так уж много.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Михаила Павлива "Поступает очень неожиданная информация из Киева. Непубличная, конечно же"
 
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